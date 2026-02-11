Παγκόσμια Ημέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου από τον Σύλλογο Φλόγα

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου από τον Σύλλογο Φλόγα
ΕΛΛΑΔΑ
Ο καρκίνος της παιδικής και εφηβικής ηλικίας είναι μια σπάνια, απειλητική για τη ζωή ασθένεια. Ωστόσο, στις χώρες υψηλού εισοδήματος το 80% των παιδιών με καρκίνο γίνονται καλά.

Δεν είναι 1 νόσος αλλά δεκάδες διαφορετικές μορφές. Διαφέρει από τον καρκίνο των ενηλίκων και γι’ αυτό απαιτεί εξειδικευμένη θεραπεία και αντιμετώπιση.

Στον καρκίνο της παιδικής ηλικίας δεν υπάρχει πρόληψη. Ωστόσο, η έγκαιρη διάγνωση και η ενδεδειγμένη ιατρική φροντίδα, οδηγούν σε ίαση τα περισσότερα παιδιά και εφήβους.

Όταν ένα παιδί νοσεί από καρκίνο, νοσεί όλη η οικογένεια

Ο καρκίνος στο παιδί είναι ένα συνταρακτικό γεγονός που αλλάζει ριζικά την καθημερινότητα μιας οικογένειας. Οι θεραπείες είναι χρονοβόρες, επίπονες και απαιτούν συνεχείς επισκέψεις στο νοσοκομείο. Το παιδί αποκόπτεται από τις δραστηριότητές του, οι γονείς συχνά εγκαταλείπουν τη δουλειά τους, και τα αδέλφια περνούν αρκετό χρόνο μόνα ή με άλλους συγγενείς.

Σε αυτήν τη δύσκολη κατάσταση η οικογένεια χρειάζεται στήριξη από το φιλικό, κοινωνικό αλλά και σχολικό περιβάλλον. Πολλές φορές αρκεί απλώς να κρατάμε επαφή, να δείχνουμε διακριτικά το ενδιαφέρον μας και να βοηθάμε τα παιδιά να επιστρέψουν ομαλά στο σχολείο.

Η χρυσή κορδέλα δεν έχει επιλεγεί τυχαία

Η χρυσή κορδέλα δεν έχει επιλεγεί τυχαία. Συμβολίζει πόσο πολύτιμα είναι τα παιδιά και πόσο δυνατά και ανθεκτικά βγαίνουν από αυτή τη δύσκολη διαδικασία.

Ο καρκίνος της παιδικής ηλικίας σε αριθμούς:

  • 1 παιδί κάθε 600 γεννήσεις θα αναπτύξει καρκίνο πριν τα 20 του χρόνια.
  • 000 παιδιά και 20.000 έφηβοι 15-24 χρονών νοσούν κάθε χρόνο στην Ευρώπη.
  • 20 παιδιά και έφηβοι πεθαίνουν από καρκίνο κάθε μέρα στην Ευρώπη.
  • Το 80% των παιδιών με καρκίνο γίνονται καλά στις χώρες υψηλού εισοδήματος, ενώ λιγότερο από 30% στις χώρες μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος.

Συνεργαζόμαστε με συλλόγους στο εξωτερικό

Συμμετέχουμε στις δράσεις ευαισθητοποίησης που οργανώνουν από κοινού η Childhood Cancer International (CCI), ο διεθνής φορέας των συλλόγων γονέων και ασθενών, και η Διεθνής Εταιρεία Παιδιατρικής Ογκολογίας (SIOP).

Η Φλόγα είναι ιδρυτικό μέλος και συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Childhood Cancer International (CCI) που ξεκίνησε το 1994. Σήμερα είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός υποστήριξης ασθενών με καρκίνο της παιδικής ηλικίας στον κόσμο. Εκπροσωπεί 221 συλλόγους γονέων παιδιών με καρκίνο από 102 χώρες και στις 6 ηπείρους.

Είμαστε γονείς παιδιών που έτυχε να νοσήσουν από καρκίνο

Από το 1982 είμαστε δίπλα στο παιδί με καρκίνο και την οικογένειά του. Γνωρίζουμε πολύ καλά τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με καρκίνο και οι οικογένειές τους, όπως επίσης και τις ελλείψεις στη Δημόσια Υγεία.

Σήμερα, εκπροσωπούμε πάνω από 3.500 οικογένειες σε όλη την Ελλάδα και έχουμε καθιερωθεί σαν βασικός πυλώνας στήριξης της λειτουργίας των ογκολογικών τμημάτων των Παιδιατρικών Νοσοκομείων.

Απόλυτη προτεραιότητα μας να αξιοποιήσουμε τα όπλα που θέτει στη διάθεση μας η εξέλιξη της ιατρικής και της τεχνολογίας και να πετύχουμε ίαση σε περισσότερα παιδιά

Το έργο μας:

  • Βελτιώνουμε την ιατρική φροντίδα με προμήθεια εξοπλισμού, και πρόσληψη ιατρικού και άλλου προσωπικού στα ογκολογικά τμήματα.
  • Χρηματοδοτούμε τη συμμετοχή της χώρας στα Διεθνή Πρωτόκολλα Θεραπείας.
  • Φιλοξενούμε δωρεάν 50 οικογένειες από όλη την Ελλάδα, για όσο διάστημα πρέπει να παραμείνουν στην Αθήνα για τη θεραπεία των παιδιών τους.
  • Παρέχουμε νοσηλεία στο σπίτι σε συνεργασία με τα ογκολογικά τμήματα των παιδιατρικών νοσοκομείων.
  • Φροντίζουμε για την ψυχαγωγία των παιδιών στους ξενώνες και τη συμμετοχή όλων των παιδιών σε θεραπευτικές κατασκηνώσεις σε Ιρλανδία και Ιταλία.
  • Διεκδικούμε από τους αρμόδιους φορείς την καθιέρωση θεσμικού πλαισίου για τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
  • Ενημερώνουμε σωστά την κοινή γνώμη και διαλύουμε τις προκαταλήψεις.
  • Συνεργαζόμαστε με διεθνείς οργανισμούς και αντίστοιχους συλλόγους του εξωτερικού.
  • Στηρίζουμε οικονομικά οικογένειες που έχουν ανάγκη και καλύπτουμε εξετάσεις που δεν καλύπτουν τα ασφαλιστικά ταμεία.
