«The Great Gig - A Tribute Concert to Pink Floyd» - Σάββατο 21 Μαρτίου στο FLOYD Live Music Venue

Οι Pink Floyd δεν υπήρξαν ποτέ απλώς ένα συγκρότημα. Υπήρξαν ένα σύμπαν ήχων, εικόνων και ιδεών, όπου η μουσική λειτουργούσε ως εμπειρία. Σε αυτήν ακριβώς την ουσία επιστρέφει το The Great Gig – A Tribute Concert to Pink Floyd, το αριστουργηματικό οπτικοακουστικό show που παρουσιάζουν οι The Great Gig, την Σάββατο 21 Μαρτίου, στο FLOYD στην Αθήνα.

Οι The Great Gig, που δημιουργήθηκαν από τον Λευτέρη Κοντογιάννη και τον Πέτρο Σπυριδέλη, είναι μία από τις πιο καταξιωμένες tribute μπάντες των Pink Floyd στην Ελλάδα, με μακρόχρονη πορεία παρουσίας και πολυάριθμες εμφανίσεις σε όλη τη χώρα.

Από sold out συναυλίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη έως εμφανίσεις σε θέατρα, φεστιβάλ και μεγάλους συναυλιακούς χώρους, έχουν καθιερωθεί ως ένα σχήμα που δεν αναπαράγει απλώς τη μουσική των Pink Floyd, αλλά την προσεγγίζει με σεβασμό, ακρίβεια και βαθιά κατανόηση της αισθητικής και της φιλοσοφίας της, αποδίδοντας με καλλιτεχνική τόλμη το σύμπαν των Pink Floyd. Δεν πρόκειται απλώς για αναπαραγωγή τραγουδιών, αλλά για βίωμα.

Το The Great Gig – A Tribute Concert to Pink Floyd δεν είναι μια απλή συναυλία. Είναι ένα αριστουργηματικό υπερθέαμα μουσικής και εικόνας, σχεδιασμένο ως μια ενιαία εμπειρία, όπου ο ήχος, το φως και η εικόνα συνυπάρχουν ισότιμα. Η σκηνή μεταμορφώνεται σε έναν ζωντανό καμβά, μέσα στον οποίο η μουσική αφηγείται ιστορίες, γεννά συναισθήματα και ενεργοποιεί συλλογικές μνήμες που έχουν χαραχθεί βαθιά στη σύγχρονη μουσική ιστορία.

Το πρόγραμμα ξεδιπλώνεται με προσεκτικά επιλεγμένα κομμάτια από ολόκληρη τη δισκογραφία των Pink Floyd. Από τη στοχαστική μελαγχολία του Wish You Were Here και τη μυσταγωγική ανάπτυξη του Shine On You Crazy Diamond, έως την ένταση του Comfortably Numb και τη σκοτεινή, φιλοσοφική διαδρομή του The Dark Side of the Moon, κάθε ενότητα λειτουργεί ως κεφάλαιο ενός ενιαίου αφηγήματος.

Με εντυπωσιακά projections, ειδικά σχεδιασμένο φωτισμό, ηχητικά εφέ και σκηνική αρχιτεκτονική υψηλής αισθητικής, οι The Great Gig δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο οπτικοακουστικό περιβάλλον, όπου η εικόνα δεν συνοδεύει απλώς τη μουσική αλλά συνομιλεί μαζί της. Το αποτέλεσμα είναι μια εμπειρία που δεν απευθύνεται μόνο στο αυτί, αλλά στη μνήμη, στο συναίσθημα και στη συλλογική εμπειρία του κοινού.

Το The Great Gig – A Tribute Concert to Pink Floyd δεν είναι απλώς ένα tribute show.

Είναι μια ζωντανή αναμέτρηση με το πνεύμα των Pink Floyd.

Ένα μουσικό ταξίδι εκεί όπου η εικόνα και ο ήχος ενώνονται.

Και μια υπενθύμιση ότι η μουσική, όταν προσεγγίζεται με αλήθεια, δεν χρειάζεται εξηγήσεις.

Ζήσε την εμπειρία.

Νιώσε τη μουσική.

Γίνε μέρος του ταξιδιού.

21 Μαρτίου στο FLOYD στην Αθήνα.

Πληροφορίες Εισιτηρίων

Η προπώληση έχει ξεκινήσει

Α' Ζώνη ΚΑΘΗΜΕΝΟΙ – ΜΗ αριθμημένα: 30 ευρώ

Β' Ζώνη ΟΡΘΙΟΙ: 20 ευρώ

Σημεία Προπώλησης

Ηλεκτρονικά: more.com

τηλεφωνικά 211 7700 000

more spots

Nova | Public | Ευριπίδης



Floyd Live Music Venue: Πειραιώς 117, Γκάζι 11854, Aθήνα

210 3416706

info@floyd.gr