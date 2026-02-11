Ο χοιροτρόφος που προσέλαβε για να ταΐσει στα γουρούνια ερωτικό αντίζηλό του ήταν πράκτορας του FBI

Η ζήλια τον τύφλωσε σε σημείο που δεν είδε ότι ο «εκτελεστής δολοφόνος» ήταν στην πραγματικότητα ομοσπονδιακός πράκτορας.

Ο 58χρονος Τζελ Σάδερλαντ από τη Νέα Υόρκη προσπάθησε να προσλάβει χοιροτρόφο για να σκοτώσει τον πρώην της κοπέλας του και να τον ταΐσει στα γουρούνια του - για 1,000 δολάρια και ένα μπουκάλι μπέρμπον.

Ο Σάδερλαντ έθεσε σε εφαρμογή το σχέδιο τον Νοέμβριο του 2024, όταν χρησιμοποίησε το κινητό του τηλέφωνο για να ζητήσει τις υπηρεσίες ενός δολοφόνου για να σκοτώσει τον πρώην του έρωτά του, με τον οποίο έχει ένα παιδί, σύμφωνα με τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς.

Προσφέρθηκε να πληρώσει 1.000 δολάρια και ένα μπουκάλι μπέρμπον για την εκτέλεση πράξη, με την προϋπόθεση ότι ο υποτιθέμενος δολοφόνος θα πετούσε το πτώμα σε μια φάρμα γουρουνιών στην Πενσυλβάνια.

Τον Ιανουάριο του 2025, άφησε ένα δυσοίωνο μήνυμα στο κατώφλι της μητέρας του υποψήφιου θύματος, το κουφάρι μιας χήνας.

Τον Ιανουάριο του 2025, ο ζηλιάρης σύντροφος ανακάλυψε ότι ο εκτροφέας γουρουνιών του ήταν στην πραγματικότητα ένας ομοσπονδιακός πράκτορας που παρακολουθούσε το σχέδιο από την αρχή.

Ο Σάδερλαντ ομολόγησε την ενοχή του τον Μάιο για τη χρήση μιας διακρατικής εμπορικής εγκατάστασης σε μια συνωμοσία δολοφονίας προς ενοικίαση.

Καταδικάστηκε την Τρίτη σε 7ετή κάθειρξη και διατάχθηκε να πληρώσει πρόστιμο 15,000 δολαρίων.