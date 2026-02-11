Μαδαγασκάρη: Τουλάχιστον 20 νεκροί από τον ισχυρό κυκλώνα Gezani - Άνεμοι 250 χλμ/ώρα (Βίντεο)

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από τον ισχυρό κυκλώνα που έπληξε τη Μαδαγασκάρη, σύμφωνα με την αρχή διαχείρισης καταστροφών της νησιωτικής χώρας του Ινδικού Ωκεανού.

Ο κυκλώνας Gezani έπληξε την Τρίτη το κύριο λιμάνι του νησιού, την Toamasina.

ضرب الإعصار المداري الشديد "جيزاني" (GEZANI#) مدينة وميناء تواماسينا، الميناء الرئيسي لمدغشقر، محملاً برياح عاتية وصلت سرعتها إلى 205 كم/ساعة (110 عقدة). #Toamasina #Madagascar ?? pic.twitter.com/vHoLyHzFnk — طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) February 11, 2026

Η αρχή διαχείρισης καταστροφών της Μαδαγασκάρης ανέφερε ότι επικράτησε «πλήρες χάος» στην πόλη, και ότι σπίτια κατέρρευσαν στην περιοχή που βρέθηκε στο επίκεντρο του κυκλώνα, όπου και βρέθηκαν οι σοροί.

Vía @weatherchannel El ciclón tropical Gezani rompió casas y edificios en la ciudad portuaria de Toamasina en Madagascar el martes. Al menos nueve personas están muertas y 19 heridas. pic.twitter.com/3OoShPpSv2 — Noti Ciencias Mgta ? (@ClimaMgta) February 11, 2026

Οι γειτονιές βυθίστηκαν στο σκοτάδι καθώς κόπηκαν οι γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ δέντρα ξεριζώθηκαν και στέγες κατέρρευσαν, σύμφωνα με το BBC.

Άνεμοι 250 χλμ/ώρα

Η «απόβαση» του κυκλώνα στο νησί ήταν ανάμεσα στις πιο έντονες που έχουν καταγραφεί στην περιοχή από την άφιξη των δορυφορικών απεικονίσεων, ανέφερε ο μετεωρολόγος κυκλώνων του CMRS του γαλλικού νησιού Ρεουνιόν, σύμφωνα με το πρακτορείο AFP.

Tropical Cyclone #Gezani made landfall on Toamasina, #Madagascar as a category 3 intense tropical cyclone with winds reaching 125 mph (200 km/h) and pressure down to 956 mb. this is causing catastrophic impacts in the region. pic.twitter.com/4Fmwtv8dbG — Skellitor Titan (@Skellitor_Titan) February 10, 2026

Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι πολλοί κάτοικοι έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρρευσαν τα σπίτια τους. Ο κυκλώνας Gezani έπληξε την Toamasina, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, με ανέμους που έφταναν τα 250 χλμ/ώρα.

«Είναι απόλυτο χάος, το 90% των στεγών των σπιτιών έχουν καταστραφεί, εντελώς ή εν μέρει», δήλωσε στο AFP ο επικεφαλής της διαχείρισης καταστροφών της οργάνωσης Action Against Hunger, Rija Randrianarisoa.

Η αρχή διαχείρισης καταστροφών της Μαδαγασκάρης έχει εκκενώσει δεκάδες τραυματίες και εκατοντάδες κατοίκους από μια περιοχή γύρω από την Τοαμασίνα, όπου ζουν 400.000 άνθρωποι.

Κάτοικοι της Toamasina και των γύρω περιοχών περιέγραψαν σκηνές χάους κατά την προσέγγιση του κυκλώνα. «Δεν έχω ξαναζήσει τόσο ισχυρούς ανέμους... Οι πόρτες και τα παράθυρα είναι μεταλλικά, αλλά κουνιούνται βίαια», δήλωσε ο Harimanga Ranaivo στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

AFTERMATH: Cyclone Gezani Leaves Death and Destruction in Toamasina, Madagascar ??



• At least 20 people killed after Cyclone Gezani struck.

• 19 injured and nearly 1,500 evacuated, authorities report.

• The disaster comes just 10 days after another deadly storm hit the… pic.twitter.com/lt8UM1c6vk — Weather Monitor (@WeatherMonitors) February 11, 2026

Ο Gezani είναι ο δεύτερος κυκλώνας που πλήττει τη Μαδαγασκάρη φέτος. Έρχεται 10 ημέρες μετά τον τροπικό κυκλώνα Fytia, ο οποίος σκότωσε 14 άτομα και εκτόπισε πάνω από 31.000, σύμφωνα με το γραφείο ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ.

Πριν από την άφιξη του κυκλώνα, οι αρχές έκλεισαν τα σχολεία και έσπευσαν να προετοιμάσουν καταφύγια έκτακτης ανάγκης.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Μαδαγασκάρης ανακοίνωσε την Τετάρτη το πρωί ότι ο Gezani είχε εξασθενήσει σε μέτρια τροπική καταιγίδα και είχε μετακινηθεί προς τα δυτικά, περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας, Ανταναναρίβο.

«Ο Gezani θα διασχίσει σήμερα τα κεντρικά υψίπεδα από ανατολικά προς δυτικά, πριν μετακινηθεί προς τη θάλασσα στον Κανάλι της Μοζαμβίκης το απόγευμα ή το βράδυ», ανέφερε η υπηρεσία.

?️ Tropical Depression Gezani, Madagascar



Gezani made landfall near Toamasina as an intense tropical cyclone, with winds up to 180 km/h and gusts near 250 km/h.



Across Madagascar, severe impacts were reported:

• Flooding in urban areas

• Collapsed houses & uprooted trees

•… pic.twitter.com/HPgNmKuxHu — Windy.com (@Windycom) February 11, 2026

Ο νέος ηγέτης της χώρας, Michael Randrianirina, ο οποίος ανέλαβε την εξουσία τον Οκτώβριο σε ένα πραξικόπημα, βρέθηκε στην Toamasina το πρωί της Τετάρτης για να εκτιμήσει την κατάσταση.

Η περίοδος των κυκλώνων στον Ινδικό Ωκεανό γύρω από τη Μαδαγασκάρη διαρκεί συνήθως από τον Νοέμβριο έως τον Απρίλιο και κάθε χρόνο σημειώνονται περίπου δώδεκα καταιγίδες, σύμφωνα με το AFP.

