Μαδαγασκάρη: Τουλάχιστον 20 νεκροί από τον ισχυρό κυκλώνα Gezani - Άνεμοι 250 χλμ/ώρα (Βίντεο)

Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, Toamasina, βρέθηκε στο «μάτι» του κυκλώνα που έπληξε τη νησιωτική χώρα

Μαδαγασκάρη: Τουλάχιστον 20 νεκροί από τον ισχυρό κυκλώνα Gezani - Άνεμοι 250 χλμ/ώρα (Βίντεο)

Κατεστραμμένο κτίριο στη Μαδαγασκάρη, μετά το πέρασμα του κυκλώνα Gezani. 

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από τον ισχυρό κυκλώνα που έπληξε τη Μαδαγασκάρη, σύμφωνα με την αρχή διαχείρισης καταστροφών της νησιωτικής χώρας του Ινδικού Ωκεανού.

Ο κυκλώνας Gezani έπληξε την Τρίτη το κύριο λιμάνι του νησιού, την Toamasina.

Η αρχή διαχείρισης καταστροφών της Μαδαγασκάρης ανέφερε ότι επικράτησε «πλήρες χάος» στην πόλη, και ότι σπίτια κατέρρευσαν στην περιοχή που βρέθηκε στο επίκεντρο του κυκλώνα, όπου και βρέθηκαν οι σοροί.

Οι γειτονιές βυθίστηκαν στο σκοτάδι καθώς κόπηκαν οι γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ δέντρα ξεριζώθηκαν και στέγες κατέρρευσαν, σύμφωνα με το BBC.

Άνεμοι 250 χλμ/ώρα

Η «απόβαση» του κυκλώνα στο νησί ήταν ανάμεσα στις πιο έντονες που έχουν καταγραφεί στην περιοχή από την άφιξη των δορυφορικών απεικονίσεων, ανέφερε ο μετεωρολόγος κυκλώνων του CMRS του γαλλικού νησιού Ρεουνιόν, σύμφωνα με το πρακτορείο AFP.

Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι πολλοί κάτοικοι έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρρευσαν τα σπίτια τους. Ο κυκλώνας Gezani έπληξε την Toamasina, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, με ανέμους που έφταναν τα 250 χλμ/ώρα.

«Είναι απόλυτο χάος, το 90% των στεγών των σπιτιών έχουν καταστραφεί, εντελώς ή εν μέρει», δήλωσε στο AFP ο επικεφαλής της διαχείρισης καταστροφών της οργάνωσης Action Against Hunger, Rija Randrianarisoa.

Η αρχή διαχείρισης καταστροφών της Μαδαγασκάρης έχει εκκενώσει δεκάδες τραυματίες και εκατοντάδες κατοίκους από μια περιοχή γύρω από την Τοαμασίνα, όπου ζουν 400.000 άνθρωποι.

Κάτοικοι της Toamasina και των γύρω περιοχών περιέγραψαν σκηνές χάους κατά την προσέγγιση του κυκλώνα. «Δεν έχω ξαναζήσει τόσο ισχυρούς ανέμους... Οι πόρτες και τα παράθυρα είναι μεταλλικά, αλλά κουνιούνται βίαια», δήλωσε ο Harimanga Ranaivo στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Ο Gezani είναι ο δεύτερος κυκλώνας που πλήττει τη Μαδαγασκάρη φέτος. Έρχεται 10 ημέρες μετά τον τροπικό κυκλώνα Fytia, ο οποίος σκότωσε 14 άτομα και εκτόπισε πάνω από 31.000, σύμφωνα με το γραφείο ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ.

Πριν από την άφιξη του κυκλώνα, οι αρχές έκλεισαν τα σχολεία και έσπευσαν να προετοιμάσουν καταφύγια έκτακτης ανάγκης.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Μαδαγασκάρης ανακοίνωσε την Τετάρτη το πρωί ότι ο Gezani είχε εξασθενήσει σε μέτρια τροπική καταιγίδα και είχε μετακινηθεί προς τα δυτικά, περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας, Ανταναναρίβο.

«Ο Gezani θα διασχίσει σήμερα τα κεντρικά υψίπεδα από ανατολικά προς δυτικά, πριν μετακινηθεί προς τη θάλασσα στον Κανάλι της Μοζαμβίκης το απόγευμα ή το βράδυ», ανέφερε η υπηρεσία.

Ο νέος ηγέτης της χώρας, Michael Randrianirina, ο οποίος ανέλαβε την εξουσία τον Οκτώβριο σε ένα πραξικόπημα, βρέθηκε στην Toamasina το πρωί της Τετάρτης για να εκτιμήσει την κατάσταση.

Η περίοδος των κυκλώνων στον Ινδικό Ωκεανό γύρω από τη Μαδαγασκάρη διαρκεί συνήθως από τον Νοέμβριο έως τον Απρίλιο και κάθε χρόνο σημειώνονται περίπου δώδεκα καταιγίδες, σύμφωνα με το AFP.

