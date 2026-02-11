Στον Λευκό Οίκο ο Νετανιάχου - Η κοινή στρατηγική κατά του Ιράν στη συνάντηση με Τραμπ

Ο Μπένζαμιν Νετανιάχου έφτασε στον Λευκό Οίκο για τη συνάντηση με τον Αμερικανό Πρόεδρο και κύριο θέμα την κοινή στρατηγική κατά του Ιράν και το μέλλον των πυρηνικών και βαλλιστικών πυραύλων του.

Το Ισραήλ αναμένει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να αυξήσουν την πίεση στην Τεχεράνη καθώς προχωρά στις διπλωματικές διαπραγματεύσεις για το πρόγραμμα πυρηνικών και βαλλιστικών πυραύλων του καθεστώτος

Ο αρχηγός της ισραηλινής κυβέρνησης εισήλθε από μια πλαϊνή είσοδο από το Blair House, την επίσημη κατοικία που προορίζεται για την επίσκεψη ξένων αξιωματούχων, σύμφωνα με φωτογράφο του AFP.

Η συνάντηση οργανώθηκε γρήγορα ενόψει της προόδου των διπλωματικών επαφών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, οι οποίες επαναλήφθηκαν την περασμένη εβδομάδα στο Ομάν.

Ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο Axios ότι θεωρεί την αποστολή ενός δεύτερου Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή ως μέτρο πίεσης κατά του Ιράν. «Έχουμε έναν στρατό που κατευθύνεται προς τα εκεί και ένας άλλος θα μπορούσε να είναι καθ' οδόν», είπε ο πρόεδρος, ο οποίος προειδοποίησε: «Είτε θα καταλήξουμε σε συμφωνία είτε θα πρέπει να κάνουμε κάτι πολύ δύσκολο όπως την προηγούμενη φορά».

Η επίσκεψη σηματοδοτεί την έκτη φορά που ο Νετανιάχου ταξιδεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες από την επιστροφή του Τραμπ στην προεδρία τον Ιανουάριο του 2025. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επιδιώκει όχι μόνο να σκληρύνει τη στάση των ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά και για τις δυνατότητες βαλλιστικών πυραύλων της Τεχεράνης, οι οποίες θεωρούνται άμεση απειλή από την ισραηλινή κυβέρνηση.

Ιρανοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν τη Δευτέρα για πιθανές «καταστροφικές επιρροές» στη διπλωματική διαδικασία ενόψει της επίσκεψης του Νετανιάχου στην Ουάσιγκτον.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τροποποίησε την ατζέντα του, επισπεύδοντας το ταξίδι που ήταν αρχικά να γίνει στις 19 Φεβρουαρίου, όταν ήταν προγραμματισμένο να συμμετάσχει σε συνεδρίαση του λεγόμενου «Συμβουλίου Ειρήνης» για την κατάσταση στη Γάζα.