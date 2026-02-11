Λεβαδειακός – ΟΦΗ 0-1: Παλικαρίσια πρόκριση στον τελικό για τους Κρητικούς

Αν και έπαιζε για περισσότερο από ένα ημίχρονο με παίκτη λιγότερο, η ομάδα του Ηρακλείου με «χρυσό» γκολ του Λαμπρόπουλου «έκλεισε» θέση στον τελικό για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν.

Λεβαδειακός – ΟΦΗ 0-1: Παλικαρίσια πρόκριση στον τελικό για τους Κρητικούς
Σε ομάδα Κυπέλλου μετατρέπεται ο ΟΦΗ. Η ομάδα της Κρήτης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, θα είναι εκεί στο μεγάλο ραντεβού: Τον τελικό του θεσμού. Πηγαίνοντας κόντρα σε όλα, πήρε σπουδαία πρόκριση στο γήπεδο του Λεβαδειακού, επικρατώντας με 1-0. Έτσι, θα είναι στο Πανθεσσαλικό με όνειρο να φτάσει στην απόλυτη έκπληξη και την κατάκτηση του τροπαίου!

Οι παίκτες του Χρήστου Κόντη έκαναν… κατάθεση ψυχής στην Βοιωτία. Παίζοντας με παίκτη λιγότερο από το 34ο λεπτό, όταν και αποβλήθηκε ο Σαλσέδο. Βρήκαν το «χρυσό» γκολ με τον Λαμπρόπουλο στο 45’ και κράτησαν σε όλο το δεύτερο μέρος στις επιθέσεις του Λεβαδειακού.

Απέναντι σε όλα τα προγνωστικά λοιπόν, παίζοντας εκτός έδρας, με παίκτη λιγότερο, χωρίς να υπερασπίζεται αποτέλεσμα απ’ τον πρώτο αγώνα, η ομάδα του Ηρακλείου εξασφάλισε τη συμμετοχή της στον τελικό με τη μοναδική φάση που είχε στο ματς ουσιαστικά. Αφήνοντας τον Λεβαδειακό με την απογοήτευση, καθώς έχασε πολλές ευκαιρίες, είχε δοκάρι με τον Παλάσιος, αλλά δεν κατάφερε να φτάσει για πρώτη φορά στην ιστορία του σε τελικό.

Το φιλμ του αγώνα

12’ Ο Γκούμας άνοιξε πέφτοντας στον Παλάσιος που δεν έκανε καλό κοντρόλ αλλά έφευγε τετ α τετ, ο Αθανασίου τον έσπρωξε και τον έριξε σύμφωνα με τον Παπαπέτρου, με τον διαιτητή να του βγάζει την κόκκινη κάρτα. Μετά από εξέταση της φάσης μέσω VAR, ο ρέφερι ακύρωσε την κάρτα καθώς διαπίστωσε πως δεν υπάρχει παράβαση.

27’ Ο Τσάπρας έκανε τη συρτή σέντρα-σουτ, η μπάλα κόντραρε και έφυγε κόρνερ.

32’ Ο Μπάλτσι εκτός περιοχής σούταρε συρτά, η μπάλα πέρασε άουτ.

34’ Αποβολή για τον Σαλσέδο. Ο παίκτης του ΟΦΗ είχε κίτρινη κάρτα και αντίκρισε τη δεύτερη για μαρκάρισμα στον Τσοκάι.

40’ Ο Τσάπρας βρήκε εντός περιοχής σε διαγώνια θέση τον Κωστή, σούταρε ο Κύπριος με την μπάλα να κοντράρει στον Λαμπρόπουλο και να φεύγει κόρνερ.

41’ Κόρνερ του Μπάλτσι, ο Όζμπολτ πήρε την κεφαλιά, με τον Μπόρχα να διώχνει πάνω στη γραμμή.

45’ Γκολ 0-1: Φάουλ του Μπόρχα από δεξιά, ο Λαμπρόπουλος από μακριά πήρε την κεφαλιά στη γωνιά του Λοντίγκιν και οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ!

45+4’ Ο Παλάσιος από δεξιά έγινε κάτοχος της μπάλας, μπήκε στην περιοχή και σούταρε στην απέναντι γωνία, με την μπάλα να βρίσκει στο δοκάρι και να απομακρύνεται.

47’ Ο Παλάσιος εντός περιοχής, σούταρε με το αριστερό με την μπάλα να φεύγει ελάχιστα άουτ.

57’ Σέντρα του Βέρμπιτς, κεφαλιά του Παλάσιος υπό την πίεση του Αθανασίου, άουτ η μπάλα.

60’ Κάθετη πάσα του Όζμπολτ στον Πεντρόσο, τετ α τετ αυτός με τον Χριστογεώργο, νικητής ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ.

68’ Δυνατό διαγώνιο σουτ του Βήχου με το αριστερό, μπλόκαρε ο Χριστογεώργος.

79’ Πήρε τις κόντρες ο Όζμπολτ, το σουτ που επιχείρησε από καλή θέση όμως, βρήκε σε σώματα και απομακρύνθηκε.

90+2’ Ο Τσάπρας σούταρε με την μπάλα να κοντράρει, στη συνέχεια ο Μανθάτης δοκίμασε το πόδι του με την μπάλα να φεύγει άουτ.

Διαιτητής: Τάσος Παπαπέτρου (Αθηνών)

Κίτρινες: 44’ Τσοκάι, 88’ Παπαδόπουλος – 22’ Σαλσίδο, 58’ Μπόρχα Γκονζάλεθ, 90’+5’ Χριστογεώργος.

Αποβολές: 34’ Σαλσέδο (δεύτερη κίτρινη)

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Λιάγκας (68’ λ.τρ. Μανθάτης), Μάγκνουσον, Βήχος, Κωστή, Τσοκάι (58’ Πεντρόζο), Γκούμας (57’ Παπαδόπουλος), Μπάλτσι (46’ Βέρμπιτς), Παλάσιος, Όζμπολτ (79’ Οζέγκοβιτς).

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Μπόρχα Γκονθάλεθ (84’ Πούγγουρας), Αθανασίου, Αποστολάκης (86’ Ισέκα), Ανδρούτσος, Φούντας (46’ Κανελλόπουλος), Νους (90’+7’ Θεοδοσουλάκης), Σαλσέδο.

