Τηλεφώνημα για βόμβα στο ξενοδοχείο Divani Caravel

Στο ξενοδοχείο γινόταν εκδήλωση της πρεσβείας του Ιράν.

Τηλεφώνημα, για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο ξενοδοχείο Divani Caravel Hotel στο κέντρο της Αθήνας.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας