Τηλεφώνημα για βόμβα στο ξενοδοχείο Divani Caravel
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές έπειτα από τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στο ξενοδοχείο Divani Caravel

Τηλεφώνημα, για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο ξενοδοχείο Divani Caravel Hotel στο κέντρο της Αθήνας.
Στο ξενοδοχείο γινόταν εκδήλωση της πρεσβείας του Ιράν.
Το ξενοδοχείο έχει εκκενωθεί.
