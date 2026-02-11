Γιώργος Γεράρδος: Από τα 12 τμ στη Στουρνάρη το 1969, στα 25 καταστήματα το 2019

Ο Γιώργος Γεράρδος, ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες επιχειρηματίες και δημιουργός της αλυσίδας «Πλαίσιο», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών.

Υπήρξε ο ιδρυτής της Πλαίσιο Computers, μιας εκ των ηγετικών εταιρειών στο ελληνικό λιανεμπόριο, όπου διατηρούσε και τη θέση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το επιχειρηματικό του ξεκίνημα χρονολογείται το 1969, όταν άνοιξε το πρώτο «Πλαίσιο» σε έναν μικρό χώρο 12 τετραγωνικών μέτρων στην οδό Στουρνάρη, προσφέροντας είδη σχεδίου σε φοιτητές του Πολυτεχνείου, όντας και ο ίδιος φοιτητής του ιδρύματος.

Έπειτα από 56 χρόνια συνεχούς εξέλιξης και καινοτομίας, η «Πλαίσιο» δραστηριοποιείται σήμερα στη συναρμολόγηση και πώληση ηλεκτρονικών υπολογιστών, στην εμπορία τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, ειδών βιβλιοχαρτοπωλείου, εξοπλισμού γραφείου, καθώς και οικιακών συσκευών.

Το 2024 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ξεπέρασε τα 480 εκατ. ευρώ, με το ανθρώπινο δυναμικό της να υπερβαίνει τα 1.500 άτομα.

Ο Γεώργιος Γεράρδος γεννήθηκε το 1946 στο Παλαιό Φάληρο και ήταν διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Σε ηλικία μόλις 23 ετών, το 1969, ίδρυσε την «Πλαίσιο» στη Στουρνάρη, ξεκινώντας από ένα μικρό κατάστημα με είδη σχεδίου για φοιτητές. Η είσοδος της εταιρείας στον χώρο της πληροφορικής προκάλεσε σημαντική αύξηση της ζήτησης, οδηγώντας στην επέκταση του δικτύου της σε κεντρικά σημεία της Αθήνας.

Το 1988 η εταιρεία απέκτησε τη σημερινή της νομική μορφή ως Πλαίσιο Computers, ενώ το 1999 εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Για οκτώ συνεχόμενα χρόνια συγκαταλέχθηκε στις 500 ταχύτερα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις της Ευρώπης (Europe 500).

Το 2005 επεκτάθηκε στη βουλγαρική αγορά με την ίδρυση της Plaisio Computers JSC.

Ήδη από το 1986 η «Πλαίσιο» είχε παρουσιάσει τον πρώτο συναρμολογημένο ηλεκτρονικό υπολογιστή στην ελληνική αγορά με την εμπορική ονομασία Turbo-X. Το 1995 υιοθέτησε τη multi-channel στρατηγική στο λιανεμπόριο, δημιουργώντας τμήμα απευθείας πωλήσεων μέσω τηλεφώνου, fax και καταλόγων.

Το 1999 λάνσαρε το πρώτο ελληνικό ηλεκτρονικό κατάστημα, το www.plaisio.gr, ενώ το 2009 εγκαινίασε σύγχρονο κέντρο logistics 22.500 τ.μ. στη Μαγούλα Αττικής. Το 2019, με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών παρουσίας στην αγορά, άνοιξε το 25ο κατάστημα του ομίλου και εισήλθε στον τομέα των λευκών συσκευών.

21 χρόνια αργότερα, η δυναμική του κέντρου αυτού ξεπερνά τις προσδοκίες και γίνεται καθοριστικός παράγοντας της επιτυχίας του κατά τη διάρκεια της πανδημίας με 230.000 πελάτες να παραλαμβάνουν τις παραγγελίες τους εντός 2-3 ημερών, μόνο κατά το δίμηνο διάστημα της πρώτης καραντίνας.

Το 2021, ο Γιώργος Γεράρδος βραβεύτηκε «Έλληνας Επιχειρηματίας της Χρονιάς» από την ΕΥ, και αναγνωρίστηκε για ακόμα μία φορά η επιτυχημένη πορεία και καινοτόμος προσφορά του στον επιχειρηματικό κόσμο.

Σήμερα, η Πλαίσιο, το όραμα του Γιώργου Γεράρδου, μετά από 57 χρόνια αδιάλειπτης κερδοφορίας, απασχολεί περίπου 1.700 εργαζόμενους παραμένοντας συνώνυμο της τεχνολογίας και της άριστης εξυπηρέτησης πελατών, εξασφαλίζοντας μια απρόσκοπτη πολυκαναλική εμπειρία.

Η κηδεία του θα τελεστεί το Σάββατο στο Κεφαλάρι, ενώ τα καταστήματα «Πλαίσιο» θα παραμείνουν κλειστά για τέσσερις ώρες την ημέρα της εξοδίου ακολουθίας.

Διαβάστε επίσης