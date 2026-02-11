Γιώργος Γεράρδος: Από τα 12 τμ στη Στουρνάρη το 1969, στα 25 καταστήματα το 2019

Έφυγε από τη ζωή ο ιδρυτής και πρόεδρος του ΔΣ της εισηγμένης εταιρείας Πλαίσιο Computers Γεώργιος Γεράρδος

Newsbomb

Γιώργος Γεράρδος: Από τα 12 τμ στη Στουρνάρη το 1969, στα 25 καταστήματα το 2019
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Γιώργος Γεράρδος, ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες επιχειρηματίες και δημιουργός της αλυσίδας «Πλαίσιο», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών.

Υπήρξε ο ιδρυτής της Πλαίσιο Computers, μιας εκ των ηγετικών εταιρειών στο ελληνικό λιανεμπόριο, όπου διατηρούσε και τη θέση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το επιχειρηματικό του ξεκίνημα χρονολογείται το 1969, όταν άνοιξε το πρώτο «Πλαίσιο» σε έναν μικρό χώρο 12 τετραγωνικών μέτρων στην οδό Στουρνάρη, προσφέροντας είδη σχεδίου σε φοιτητές του Πολυτεχνείου, όντας και ο ίδιος φοιτητής του ιδρύματος.

Έπειτα από 56 χρόνια συνεχούς εξέλιξης και καινοτομίας, η «Πλαίσιο» δραστηριοποιείται σήμερα στη συναρμολόγηση και πώληση ηλεκτρονικών υπολογιστών, στην εμπορία τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, ειδών βιβλιοχαρτοπωλείου, εξοπλισμού γραφείου, καθώς και οικιακών συσκευών.

Το 2024 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ξεπέρασε τα 480 εκατ. ευρώ, με το ανθρώπινο δυναμικό της να υπερβαίνει τα 1.500 άτομα.

Ο Γεώργιος Γεράρδος γεννήθηκε το 1946 στο Παλαιό Φάληρο και ήταν διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Σε ηλικία μόλις 23 ετών, το 1969, ίδρυσε την «Πλαίσιο» στη Στουρνάρη, ξεκινώντας από ένα μικρό κατάστημα με είδη σχεδίου για φοιτητές. Η είσοδος της εταιρείας στον χώρο της πληροφορικής προκάλεσε σημαντική αύξηση της ζήτησης, οδηγώντας στην επέκταση του δικτύου της σε κεντρικά σημεία της Αθήνας.

Το 1988 η εταιρεία απέκτησε τη σημερινή της νομική μορφή ως Πλαίσιο Computers, ενώ το 1999 εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Για οκτώ συνεχόμενα χρόνια συγκαταλέχθηκε στις 500 ταχύτερα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις της Ευρώπης (Europe 500).

Το 2005 επεκτάθηκε στη βουλγαρική αγορά με την ίδρυση της Plaisio Computers JSC.

Ήδη από το 1986 η «Πλαίσιο» είχε παρουσιάσει τον πρώτο συναρμολογημένο ηλεκτρονικό υπολογιστή στην ελληνική αγορά με την εμπορική ονομασία Turbo-X. Το 1995 υιοθέτησε τη multi-channel στρατηγική στο λιανεμπόριο, δημιουργώντας τμήμα απευθείας πωλήσεων μέσω τηλεφώνου, fax και καταλόγων.

Το 1999 λάνσαρε το πρώτο ελληνικό ηλεκτρονικό κατάστημα, το www.plaisio.gr, ενώ το 2009 εγκαινίασε σύγχρονο κέντρο logistics 22.500 τ.μ. στη Μαγούλα Αττικής. Το 2019, με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών παρουσίας στην αγορά, άνοιξε το 25ο κατάστημα του ομίλου και εισήλθε στον τομέα των λευκών συσκευών.

21 χρόνια αργότερα, η δυναμική του κέντρου αυτού ξεπερνά τις προσδοκίες και γίνεται καθοριστικός παράγοντας της επιτυχίας του κατά τη διάρκεια της πανδημίας με 230.000 πελάτες να παραλαμβάνουν τις παραγγελίες τους εντός 2-3 ημερών, μόνο κατά το δίμηνο διάστημα της πρώτης καραντίνας.

Το 2021, ο Γιώργος Γεράρδος βραβεύτηκε «Έλληνας Επιχειρηματίας της Χρονιάς» από την ΕΥ, και αναγνωρίστηκε για ακόμα μία φορά η επιτυχημένη πορεία και καινοτόμος προσφορά του στον επιχειρηματικό κόσμο.

Σήμερα, η Πλαίσιο, το όραμα του Γιώργου Γεράρδου, μετά από 57 χρόνια αδιάλειπτης κερδοφορίας, απασχολεί περίπου 1.700 εργαζόμενους παραμένοντας συνώνυμο της τεχνολογίας και της άριστης εξυπηρέτησης πελατών, εξασφαλίζοντας μια απρόσκοπτη πολυκαναλική εμπειρία.

Η κηδεία του θα τελεστεί το Σάββατο στο Κεφαλάρι, ενώ τα καταστήματα «Πλαίσιο» θα παραμείνουν κλειστά για τέσσερις ώρες την ημέρα της εξοδίου ακολουθίας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:01ΜΠΑΣΚΕΤ

FIBA Europe Cup: «Εμφύλιος» ΠΑΟΚ - Περιστέρι στα προημιτελικά

20:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: LIVE ο σπουδαίος ημιτελικός για το Κύπελλο Ελλάδας

19:56ΕΛΛΑΔΑ

Έβγαλαν δύο εκατ. κλέβοντας ΙΧ και πουλώντας τα με πλαστά έγγραφα στην αγορά - Βίντεο-ντοκουμέντο

19:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη για καταγγελία ομαδικού βιασμού στο Α.Τ. Ομονοίας - «Τους εμπιστεύτηκα», είπε η 19χρονη

19:54ΚΟΣΜΟΣ

Δεν ξέχασε το πρόγραμμα SAFE ο Ερντογάν - Η αναφορά του στις κοινές δηλώσεις με Μητσοτάκη

19:47ΚΟΣΜΟΣ

Νοτιοκορεάτης αστέρας πεθαίνει ξαφνικά στα 39 - Η ανατριχιαστική τελευταία ανάρτησή του

19:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Η ενδεκάδα του Λουτσέσκου στο ντέρμπι του Κυπέλλου Ελλάδας

19:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Η ενδεκάδα του Μπενίτεθ για τον ημιτελικό στο Κύπελλο Ελλάδας

19:42ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Βίντεο από την έκρηξη που φέρεται να «παρήγγειλε» ο Ρώσος πρώην δήμαρχος

19:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα δημοσκόπηση RealPolls: Το πολιτικό τοπίο του Φεβρουαρίου - Οι ανατροπές από τον Ιανουάριο

19:39ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Ηράκλειο: Σορός άνδρα εντοπίστηκε στα Καμίνια - Έχει σημάδια από αιχμηρό αντικείμενο

19:27ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Σοβαρό επεισόδιο ξυλοδαρμού μεταξύ νεαρών - «Τον έριξαν κάτω και τον κλωτσούσαν»

19:22ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Λαχανοντολμάδες με κάστανα, χόρτα του Αιγαίου και μπακλαβάς στο δείπνο Μητσοτάκη - Ερντογάν

19:21ΕΛΛΑΔΑ

Τρίπολη: «Κατέβηκε» το άγαλμα του Κολοκοτρώνη από την πλατεία Άρεως - Βίντεο

19:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι δηλώσεις Μητσοτάκη μετά τη συνάντηση με Ερντογάν: Καιρός να αρθεί κάθε απειλή

19:09ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη, τον άφησαν ελεύθερο, έκανε... ντριφτ μεθυσμένος και τον ξανασυνέλαβαν

19:09ΕΛΛΑΔΑ

Αρκαδία: Υπερχείλισε το φράγμα του Λάδωνα - «Καμπανάκι» για τον Αλφειό (Βίντεο)

19:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανάλυση Newsbomb - Το τετ α τετ που αλλάζει το κλίμα: «Αν όχι τώρα, πότε;» το μήνυμα Μητσοτάκη σε Ερντογάν

19:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβαδειακός – ΟΦΗ 0-1: Παλικαρίσια πρόκριση στον τελικό για τους Κρητικούς

19:01ΚΟΣΜΟΣ

Στον Λευκό Οίκο ο Νετανιάχου - Η κοινή στρατηγική κατά του Ιράν στη συνάντηση με Τραμπ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:09ΕΛΛΑΔΑ

Αρκαδία: Υπερχείλισε το φράγμα του Λάδωνα - «Καμπανάκι» για τον Αλφειό (Βίντεο)

19:39ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Ηράκλειο: Σορός άνδρα εντοπίστηκε στα Καμίνια - Έχει σημάδια από αιχμηρό αντικείμενο

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Οι βροχές πρόσθεσαν 200 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες μέσα σε 40 ημέρες - Πάνω από 600 εκατ. τα αποθέματα - Γραφήματα

20:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο «Άγιος Παΐσιος» εκτόπισε από την κορυφή του ελληνικού box office τον «Καποδίστρια» - Στα 763.657 εισιτήρια η ταινία του Σμαραγδή

17:27ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αυτοί είναι ο νέοι Άγιοι της Ορθοδοξίας - Ποιοι είναι ο παπά Τύχων ο Αγιορείτης και ο Χατζηγεώργης

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Κυπαρισσία: Αιφνίδιος θάνατος 3χρονου - Πήγε στο νοσοκομείο με βήχα και δύσπνοια

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Ο τούρκος δημοσιογράφος που ανακάλυψε την ελληνική καταγωγή του κινδυνεύει με απέλαση - Η παρέμβαση Πλεύρη μετά τον ξεσηκωμό στα social media

19:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα δημοσκόπηση RealPolls: Το πολιτικό τοπίο του Φεβρουαρίου - Οι ανατροπές από τον Ιανουάριο

14:38LIFESTYLE

Τραϊάνα Ανανία: Μιλά για την κακοποίηση που δέχτηκε σε μικρή ηλικία - «Θυμάμαι ότι κοιτούσα αλλού»

14:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες λύνουν το αίνιγμα του ποταμού που ρέει «ανηφορικά»

19:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη για καταγγελία ομαδικού βιασμού στο Α.Τ. Ομονοίας - «Τους εμπιστεύτηκα», είπε η 19χρονη

16:04ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Γροθιές και πρωτοφανής συμπλοκή δεκάδων βουλευτών με αφορμή την αλλαγή υπουργού Δικαιοσύνης μέσα στο κοινοβούλιο - Δείτε βίντεο

19:21ΕΛΛΑΔΑ

Τρίπολη: «Κατέβηκε» το άγαλμα του Κολοκοτρώνη από την πλατεία Άρεως - Βίντεο

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Αλεξίας Έβερτ για τον σύζυγό της: Οι γιατροί έλεγαν «μην κάνετε πολλές ερωτήσεις»

18:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Αμοιβαία επωφελής και λειτουργική σχέση με άρση κάθε απειλής, τυπικής ή ουσιαστικής - Ερντογάν: Αλληλένδετα, ακανθώδη, αλλά όχι άλυτα τα προβλήματα στο Αιγαίο

17:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τηλεφώνημα για βόμβα στο ξενοδοχείο Divani Caravel

18:48ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί σε σχολείο στη Ρωσία: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες - Συνελήφθη ο δράστης (Βίντεο)

15:37LIFESTYLE

Porto Leone: Ο Γρηγόρης πεθαίνει και ανοίγει νέα βεντέτα

18:06ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στον Τύρναβο: Γυναίκα καταπλακώθηκε από γεωργικό όχημα

18:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ολόκληρη η Κοινή Δήλωση Ελλάδας και Τουρκίας που υπέγραψαν Μητσοτάκης και Ερντογάν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ