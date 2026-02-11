Το ΔΣ της Πλαίσιο για τον Γιώργο Γεράρδο: Παθιασμένος οραματιστής, δίπλα σε κάθε εργαζόμενο

Ο Γιώργος Γεράρδος ήταν ένας παθιασμένος οραματιστής, πάντα δίπλα σε κάθε εργαζόμενο, επισημαίνουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Πλαίσιο, για τον ιδρυτή και πρόεδρο της εταιρείας που έφυγε από τη ζωή.

Ο Γιώργος Γεράρδος δούλευε άοκνα και τελικά κατάφερε να αναδείξει την Πλαίσιο ως μια από τις πιο επιτυχημένες επιχειρηματικές ιστορίες της Ελλάδας, αναφέρεται επίσης στην ανακοίνωση.

Ολόκληρη η ανακοίνωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Πλαίσιο, για τον Γιώργου Γεράρδου

Με βαθιά οδύνη αποχαιρετούμε τον Γιώργο Γεράρδο, Ιδρυτή και Πρόεδρο της Πλαίσιο που από τη δημιουργία της εταιρείας μέχρι και σήμερα, αποτέλεσε βασικό πυλώνα και σταθερή δύναμη της εξέλιξής της.

Ο επιχειρηματίας Γιώργος Γεράρδος, για σχεδόν 6 δεκαετίες, παρέμενε ο παθιασμένος οραματιστής, ο άνθρωπος που τολμούσε, που δούλευε άοκνα και τελικά κατάφερε να αναδείξει την Πλαίσιο ως μια από τις πιο επιτυχημένες επιχειρηματικές ιστορίες της Ελλάδας.

Ο άνθρωπος Γιώργος Γεράρδος, ήταν δίπλα σε κάθε εργαζόμενο, πάντοτε προσιτός και έτοιμος να βοηθήσει και να καθοδηγήσει.

Το κενό του είναι δυσαναπλήρωτο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και τα μέλη του εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στον γιο του Κώστα, στα εγγόνια του και στους οικείους του.

Αντί στεφάνου, θα πραγματοποιηθούν δωρεές στη ΜΚΟ «+πλευση», για την ενίσχυση της δράσης της στη στήριξη της ακριτικής νησιωτικής Ελλάδας.

Τράπεζα: ALPHA BANK AE

Αριθμός λογαριασμού: 960 00 2002 000965

ΙΒΑΝ: GR3901409600960002002000965

Δικαιούχος: ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

