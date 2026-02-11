Πόρτο Ράφτη: Χειροπέδες σε τρεις ανήλικους που πέταξαν πέτρες σε αστικό λεωφορείο

Στη σύλληψη τριών ανηλίκων, ενός 17χρονου και δύο 16χρονων, προχώρησαν αστυνομικοί, για φθορές σε αστικό λεωφορείο στο Πόρτο Ράφτη.

Οι τρεις ανήλικου, δύο αλλοδαποί και ένας ημεδαπός, συνελήφθησαν τις βραδινές ώρες της Κυριακής (08/02) από αστυνομικούς Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μαρκοπούλου- Μεσογαίας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α.

Οι κατηγορούμενοι έριξαν πέτρες σε αστικό λεωφορείο τόσο κατά την αποβίβασή τους, όσο και λίγο αργότερα που το λεωφορείο διήλθε ξανά από το ανωτέρω σημείο, προκαλώντας θραύση υαλοπίνακα.

Μετά από έρευνα, ταυτοποιήθηκαν οι κατηγορούμενοι, εντοπίστηκαν λίγο αργότερα και οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μαρκοπούλου- Μεσογαίας, το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

