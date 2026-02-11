Σοβαρό τροχαίο στον Τύρναβο: Γυναίκα καταπλακώθηκε από γεωργικό όχημα

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την Τρίτη (11/02) στην εθνική οδό Λάρισας – Κοζάνης, στο ύψος της γέφυρας του Τυρνάβου, όταν γυναίκα έπεσε από πλατφόρμα τρακτέρ και καταπλακώθηκε, ενώ το όχημα βρισκόταν σε κίνηση.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Ελληνική Αστυνομία, προκειμένου να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες και να απεγκλωβιστεί η γυναίκα ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια του περιστατικού, σύμφωνα με το tirnavospress.gr.

Ασθενοφόρο στο σημείο του περιστατικού/ tirnavospress.gr

Η κυκλοφορία στο σημείο διακόπηκε προσωρινά για λόγους ασφαλείας, ενώ τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.

Διαβάστε επίσης