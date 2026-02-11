Μεθυσμένος οδηγούσε ανάποδα για 25 χλμ. στην Εθνική, πηγαίνοντας σε δικαστήριο που είχε για μέθη

Ένας 62χρονος από χωριό των Φαρσάλων πιάστηκε να οδηγεί στο αντίθετο ρεύμα της ΠΑΘΕ στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, έχοντας διανύσει μια απόσταση 25 χιλιομέτρων (!), η οποία σταμάτησε απότομα, όταν συγκρούστηκε με νταλίκα.

Το εξοργιστικό της υπόθεσης, είναι το γεγονός ότι ο ασυνείδητος οδηγός, βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης και όδευε προς τη Λαμία για να παραστεί σε δικαστήριο που ήταν κατηγορούμενος για την οδήγηση υπό την επήρεια μέθης!

Ο 62χρονος, που ευτυχώς η ανευθυνότητά του δεν κόστισε τη ζωή κάποιου άλλου οδηγού, ενώ είχε κατεύθυνση τη Λαμία, από τον κόμβο Αερινού μπήκε στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη και οδηγούσε αντίθετα, μέχρι να σταματήσει λίγο πριν τον κόμβο του Αλμυρού, μετά από τροχαίο που είχε, προσκρούοντας σε νταλίκα.

Πήγαινε να δικαστεί για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης

Όπως διαπιστώθηκε οδηγούσε και πάλι μεθυσμένος. Όλα έγιναν λίγο πριν τις 7 το πρωί της Τρίτης (11/2), όταν ο γεωργός στο επάγγελμα ξεκίνησε με το αυτοκίνητό του, αγροτικό μάρκας Mitsubishi, για να πάει στη Λαμία, όπου δικαζόταν για παλιότερη υπόθεση οδήγησης υπό την επήρεια μέθης.

Στις 07.15 λίγο πριν τον κόμβο Αλμυρού σε μια μεγάλη ανοιχτή στροφή, συγκρούστηκε πλάγια με νταλίκα που κινούνταν κανονικά στον δρόμο και ακινητοποιήθηκε στις μεταλλικές μπάρες αριστερά της πορείας του (σ.σ.: δεξιά του δρόμου), ευτυχώς χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί.

Η Αστυνομία έλαβε μαρτυρίες από πολλούς οδηγούς που είδαν τον ασυνείδητο να οδηγεί ανάποδα στην Εθνική κι άμεσα στο σημείο έσπευσε περιπολικό της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων. Όπως αναφέρει το magnesianews.gr η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για το συγκεκριμένο κομμάτι της ΠΑΘΕ και διαχειρίζεται τις κάμερες που υπάρχουν στο οδικό δίκτυο, δεν ενημέρωσε την Αστυνομία και ενώ υπήρχε μεγάλος κίνδυνος ατυχήματος.

Μετρήθηκε τρεις φορές πάνω από το όριο στο αλκοτέστ

Αστυνομικοί που πήγαν στο σημείο έκαναν αλκοτέστ στον 62χρονο και διαπίστωσαν ότι το ποσοστό αλκοόλ στο αίμα του ήταν 0,94 και στη δεύτερη 0,90, με όριο τα 0,25 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα. Στον οδηγό, επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες ποινές αφού ήταν υπότροπος, δηλαδή αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 5 χρόνια και πρόστιμο 2.000 ευρώ.

Ο 62χρονος συνελήφθη κι οδηγήθηκε ενώπιον του Αυτοφώρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, με τις κατηγορίες της επικίνδυνης οδήγησης και της οδήγησης υπό την επήρεια μέθης. Στο δικαστήριο, ζήτησε κι έλαβε αναβολή για σήμερα Τετάρτη, προκειμένου να προσλάβει δικηγόρο, ενώ μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης κρατείτο στο ΑΤ.