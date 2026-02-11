Τροχαίο με απορριμματοφόρο στην Περιφερειακή Αιγάλεω – Στο νοσοκομείο ο οδηγός

Το απορριμματοφόρο ανετράπη στην Περιφερειακή Αιγάλεω υπό αδιευκρίνιστες –μέχρι στιγμής– συνθήκες

Newsbomb

Τροχαίο με απορριμματοφόρο στην Περιφερειακή Αιγάλεω – Στο νοσοκομείο ο οδηγός
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης (11/02) στην Περιφερειακή Αιγάλεω, όπου απορριμματοφόρο όχημα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη στην άκρη του δρόμου, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Ο οδηγός του απορριμματοφόρου εγκλωβίστηκε στο όχημα και τραυματίστηκε ελαφρά. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής (συνολικά 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα), που επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό του, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα διεξάγεται ακόμη με δυσκολία, αφού έκλεισε για ώρα μία λωρίδα (η δεξιά), ενώ, τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:12LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Εσπευσμένα σε νοσοκομείο με έντονους πόνους και πυρετό

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με απορριμματοφόρο στην Περιφερειακή Αιγάλεω – Στο νοσοκομείο ο οδηγός

09:03ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ετοιμάζεται για εκλογές και δημοψήφισμα για πιθανή συμφωνία τον Μάιο

08:55ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στον Καναδά: Αναφορές ότι γυναίκα άνοιξε πυρ μέσα στο σχολείο - «Φράξαμε τις πόρτες με θρανία», λέει μαθητής

08:53ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το Facebook «ζωντανεύει»: Θα κάνει κινούμενη την εικόνα προφίλ σας με AI εφέ

08:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Ραντεβού με την κούπα» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

08:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα 12 σημεία – «κλειδιά» για γονικές παροχές και δωρεές: Τι ισχύει για όλες τις περιπτώσεις

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Subaru: Πατέντα για «χειροκίνητο» κιβώτιο σε ηλεκτρικό αυτοκίνητο

07:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Ακραία συκοφαντική η δήλωση Καραγεωργοπούλου ότι «η Ζωή δεν την άφηνε να καταθέσει ερωτήσεις για τον Δένδια» - Εγώ θα της έκανα μήνυση

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Εκτροπή απορριμματοφόρου στην Περιφερειακή Αιγάλεω – Τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (11/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:28ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 1Κ/2026: Βγήκε η προκήρυξη για τις 510 θέσεις σε νοσοκομεία (ΠΕ / ΥΕ) – Οι 34 ειδικότητες

07:23ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας δημοσιοποίησε τους πίνακες του πεντάχρονου γιου του και έκανε το διαδίκτυο να… παραμιλά

07:08ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Αντικυβερνητική συγκέντρωση με επεισόδια και συλλήψεις στα Τίρανα – 16 αστυνομικοί τραυματίες

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 11 Φεβρουαρίου

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (11/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:44BOMBER

Η ελευθερία του λόγου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και η… απειλή

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός για μια θέση στον τελικό - Η ώρα και το κανάλι

06:36LIFESTYLE

Eurovision: Απόψε ο Α’ ημιτελικός για την ελληνική εκπροσώπηση – Τα φαβορί και όσα θα δούμε

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Steadfast Dart 2026: Η μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση του ΝΑΤΟ χωρίς τις ΗΠΑ - Τι «βλέπουν» οι Κινέζοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο «Άγιος Παΐσιος» εκτόπισε από την κορυφή του ελληνικού box office τον «Καποδίστρια» - Στα 763.657 εισιτήρια η ταινία του Σμαραγδή

04:58ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό σε σχολείο στον Καναδά: Τουλάχιστον 10 νεκροί και 27 τραυματίες από πυροβολισμούς – Νεκρός και ο δράστης

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Οι βροχές πρόσθεσαν 200 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες μέσα σε 40 ημέρες - Πάνω από 600 εκατ. τα αποθέματα - Γραφήματα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 11 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός για μια θέση στον τελικό - Η ώρα και το κανάλι

08:55ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στον Καναδά: Αναφορές ότι γυναίκα άνοιξε πυρ μέσα στο σχολείο - «Φράξαμε τις πόρτες με θρανία», λέει μαθητής

07:23ΚΟΣΜΟΣ

Πατέρας δημοσιοποίησε τους πίνακες του πεντάχρονου γιου του και έκανε το διαδίκτυο να… παραμιλά

07:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η κακοκαιρία της Τσικνοπέμπτης - Δύσκολο το ψήσιμο σε εξωτερικούς χώρους

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Κατονόμασε τρία στελέχη ιδιωτικής εταιρείας ο σμήναρχος- Υπόνοιες για εκβιασμό

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: ΕΔΕ για τη διευθύντρια που φέρεται να αντάλλασσε απουσίες με «σκάψιμο» - Έντονες αντιδράσεις

21:33ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot 10/2/2026: Οι τυχεροί αριθμοί

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (11/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

08:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα 12 σημεία – «κλειδιά» για γονικές παροχές και δωρεές: Τι ισχύει για όλες τις περιπτώσεις

06:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ - Καταιγιστικές εξελίξεις: Ο Ανδρουλάκης, ο Δούκας και το... δημαρχιακό «κενό» στα ψηφοδέλτιo

06:36LIFESTYLE

Eurovision: Απόψε ο Α’ ημιτελικός για την ελληνική εκπροσώπηση – Τα φαβορί και όσα θα δούμε

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Φραστικό επεισόδιο Ρούτσι - Καπερνάρου: «Άντε κάνε καμιά απεργία» - «Είσαι κάθαρμα»

20:36LIFESTYLE

Πατέρας για δεύτερη φορά ο Κωνσταντίνος Αργυρός - Έγκυος ξανά η Αλεξάνδρα Νίκα

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Διαδοχικά συστήματα θα κάνουν «μούσκεμα» τον καιρό της Τσικνοπέμπτης – Τι δείχνουν οι προγνώσεις

07:28ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 1Κ/2026: Βγήκε η προκήρυξη για τις 510 θέσεις σε νοσοκομεία (ΠΕ / ΥΕ) – Οι 34 ειδικότητες

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Εκτροπή απορριμματοφόρου στην Περιφερειακή Αιγάλεω – Τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ