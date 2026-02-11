Τροχαίο με απορριμματοφόρο στην Περιφερειακή Αιγάλεω – Στο νοσοκομείο ο οδηγός

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης (11/02) στην Περιφερειακή Αιγάλεω, όπου απορριμματοφόρο όχημα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη στην άκρη του δρόμου, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Ολοκληρώθηκε επιχείρηση #απεγκλωβισμού τραυματισμένου άνδρα από φορτηγό όχημα και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ, συνεπεία εκτροπής του οχήματος, στην περιοχή του δήμου Φυλής Αττικής. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 11, 2026

Ο οδηγός του απορριμματοφόρου εγκλωβίστηκε στο όχημα και τραυματίστηκε ελαφρά. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής (συνολικά 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα), που επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό του, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα διεξάγεται ακόμη με δυσκολία, αφού έκλεισε για ώρα μία λωρίδα (η δεξιά), ενώ, τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.

