Εκτροπή απορριμματοφόρου στην Περιφερειακή Αιγάλεω – Τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός

Απορριματοφόρο εξετράπη της πορείας του νωρίς το πρωί της Τετάρτης (11/02) στην Περιφερειακή Αιγάλεω, με αποτέλεσμα ο οδηγός του να εγκλωβιστεί.

Ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ, στο σημείο έχουν σπεύσει 2 οχήματα της Πυροσβεστικής με 6 πυροσβέστες, αλλά και αστυνομικές δυνάμεις για να ρυθμίσουν την κυκλοφορία.

Όσον αφορά την κίνηση αυτήν την ώρα στους δρόμους της Αττικής, ο Κηφισός και η Κηφισίας είναι ξανά στο «κόκκινο», ενώ, αργές ταχύτητες παρατηρούνται και στο κέντρο της Αθήνας, τον Καρέα, τους δρόμους πέριξ του λιμανιού του Πειραιά και την Παραλιακή (στο ύψος του Αλίμου).

Ακόμη, μποτιλιάρισμα εντοπίζεται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, στη Λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου έως τα διυλιστήρια και τη Μεσογείων ανά τμήματα.