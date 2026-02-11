Η πρώην σύντροφος του άπιστου Ολυμπιονίκη απαντά στην ομολογία του - «Είναι δύσκολο να συγχωρήσεις»

Η νεαρή επέλεξε να διατηρήσει την ανωνυμία της, μοιράζοντας σε γραπτό μήνυμα την απάντησή της στα νορβηγικά ΜΜΕ

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Η πρώην σύντροφος του άπιστου Ολυμπιονίκη απαντά στην ομολογία του - «Είναι δύσκολο να συγχωρήσεις»

Ο Sturla Holm Laegreid από τη Νορβηγία αντιδρά μετά τη νίκη του στο χάλκινο μετάλλιο, ενώ η συνεργάτης του Ingrid Landmark Tandrevold τον παρηγορεί μετά τον αγώνα των 20 χιλιομέτρων στο ατομικό δίαθλο ανδρών στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026 στην Αντερσέλβα της Ιταλίας

AP/Andrew Medichini
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ομολογία του ότι υπήρξε άπιστος επισκίασε το σύμπαν των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, που ξαφνικά απέκτησαν ροζ απόχρωση.

Ο Sturla Holm Laegreid, αιφνιδίασε όταν μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, επέλεξε να αναφερθεί σε ένα αυστηρά προσωπικό θέμα, το οποίο όπως είπε επηρέασε τη συμμετοχή του. Ομολόγησε ότι ήταν άπιστος με συνέπεια να χάσει «τον έρωτα της ζωής του».

Ο 28χρονος είπε στο NRK ότι πριν από έξι μήνες γνώρισε «τον έρωτα της ζωής της» και ότι, τρεις μήνες αργότερα, διέπραξε την απιστία, η ομολογία της οποίας στη σύντροφό του, οδήγησε σε οριστική διάλυση της σχέσης τους.

«Υπάρχει κάποιος με τον οποίο ήθελα να το μοιραστώ. Κάποιος που μπορεί να μην παρακολουθείτε σήμερα. Πριν από μισό χρόνο γνώρισα τον έρωτα της ζωής μου. Ο πιο όμορφος και υπέροχος άνθρωπος στον κόσμο. Και πριν από τρεις μήνες έκανα το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου: της ήμουν άπιστος. Της το είπα πριν από μια εβδομάδα. Και ήταν οι χειρότερες μέρες της ζωής μου», ήταν η δήλωση που έκανε τον γύρο του κόσμου.

Μετά τις αποκαλύψεις, ήρθε η σειρά της απατημένης συντρόφου να τοποθετεί, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει την ταυτότητά της.

Με ένα γραπτό μήνυμά της, μία ημέρα μετά την ομολογία, που διανεμήθηκε στα νορβηγικά Μέσα Ενημέρωσης, απάντησε στον άπιστο πρώην σύντροφό της, λέγοντας: «Είναι δύσκολο να συγχωρήσεις. Ακόμα και μετά από μια δήλωση αγάπης μπροστά σε όλο τον κόσμο».

Η πρώην σύντροφος του Laegreid υπογράμμισε τις δυσκολίες της αντιμετώπισης μιας απροσδόκητης και δημόσια εκτεθειμένης κατάστασης: «Δεν επέλεξα να είμαι σε αυτή την κατάσταση και με πονάει».

Πρόσθεσε ότι οι δυο τους είχαν διατηρήσει επαφή μετά την ομολογία και ότι ο αθλητής γνώριζε τη θέση της για την απιστία. Η νεαρή γυναίκα τόνισε τον πόνο της εμπλοκής σε μια κατάσταση υψηλής έκθεσης στα μέσα ενημέρωσης χωρίς να το έχει επιδιώξει.

Η ομολογία του Sturla Holm Laegreid όχι μόνο επηρέασε την αθλητική αφήγηση της ημέρας στην Ιταλία, αλλά προκάλεσε επίσης αντιδράσεις μεταξύ των σχετικών προσωπικοτήτων του διάθλου και του νορβηγικού σκι αντοχής. Κάποιοι θεώρησαν τη μαρτυρία του αθλητή ως πράξη ειλικρίνειας, ενώ άλλοι την ερμήνευσαν ως απόσπαση της προσοχής από το κύριο γεγονός, που επισκίασε το επίτευγμα του νικητή του χρυσού μεταλλίου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Verdens Gang, ο Laegreid επέμεινε ότι ανέλαβε τις συνέπειες των πράξεών του και λυπάται βαθιά για τη ζημιά που προκλήθηκε, τόσο στην πρώην σύντροφό του, όσο και στο αθλητικό περιβάλλον.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:30ΚΟΣΜΟΣ

Μαδαγασκάρη: Τουλάχιστον 20 νεκροί από τον ισχυρό κυκλώνα Gezani - Άνεμοι 250 χλμ/ώρα (Βίντεο)

18:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γιώργος Γεράρδος: Από τα 12 τμ στη Στουρνάρη το 1969, στα 25 καταστήματα το 2019

18:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η απολογία του Μάριου Ηλιόπουλου στην Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ

18:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Αμοιβαία επωφελής και λειτουργική σχέση με άρση κάθε απειλής, τυπικής ή ουσιαστικής - Ερντογάν: Αλληλένδετα, ακανθώδη, αλλά όχι άλυτα τα προβλήματα στο Αιγαίο

18:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tα επτά κείμενα που υπογράφτηκαν στο πλαίσιο του 6ου ΑΣΣ Ελλάδας - Τουρκίας

18:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις: Πότε θα μπουν οι επιστροφές

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: DNA από τη μητέρα της Λόρας ζήτησαν οι γερμανικές Αρχές, αλλά έδωσε μόνο ο πατέρας

18:06ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στον Τύρναβο: Γυναίκα καταπλακώθηκε από γεωργικό όχημα

17:56ΚΟΣΜΟΣ

Ευρωπαϊκή άμυνα: «Βλέπουμε πρόοδο», λέει ο ΓΓ του ΝΑΤΟ - Απειλές Μόσχας για τον «Arctic Sentry»

17:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Πότε θα πληρωθούν τα επιδόματα για τον Μάρτιο

17:53LIFESTYLE

Το «αμαρτωλό» παρελθόν της Μάργκοτ Ρόμπι: Η ηθοποιός ξεδιπλώνει την άγρια πλευρά του εαυτού της

17:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πόρτο Ράφτη: Χειροπέδες σε τρεις ανήλικους που πέταξαν πέτρες σε αστικό λεωφορείο

17:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τηλεφώνημα για βόμβα στο ξενοδοχείο Divani Caravel

17:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κομοτηνή: Γυναίκα που έκλεβε κοσμήματα έριξε οξύ στο πρόσωπο υπαλλήλου

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Τρεις συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών - Κατασχέθηκαν πάνω από 14 κιλά κάνναβης

17:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης έθεσε στον Ερντογάν θέμα άρσης του casus belli από την Τουρκία

17:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Πότε θα πληρωθεί η δεύτερη δόση

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: «Κοίταξα για ένα λεπτό αλλού και έπεσε στο σιντριβάνι», είπε ο πατέρας της 2χρονης

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Αστυνομικός τραυματίας σε σύλληψη - Γυναίκα τον δάγκωσε στο χέρι

17:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβαδειακός – ΟΦΗ: Η «τρέλα» των φιλοξενούμενων έφτασε στα γύρω βουνά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:19ΕΛΛΑΔΑ

Κυπαρισσία: Αιφνίδιος θάνατος 3χρονου - Πήγε στο νοσοκομείο με βήχα και δύσπνοια

15:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE BLOG - Μητσοτάκης: Ακόμη και όταν διαφωνούμε είναι καλό να μην οδηγούμαστε σε κρίσεις και εντάσεις

17:27ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αυτοί είναι ο νέοι Άγιοι της Ορθοδοξίας - Ποιοι είναι ο παπά Τύχων ο Αγιορείτης και ο Χατζηγεώργης

20:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο «Άγιος Παΐσιος» εκτόπισε από την κορυφή του ελληνικού box office τον «Καποδίστρια» - Στα 763.657 εισιτήρια η ταινία του Σμαραγδή

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Οι βροχές πρόσθεσαν 200 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες μέσα σε 40 ημέρες - Πάνω από 600 εκατ. τα αποθέματα - Γραφήματα

17:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τηλεφώνημα για βόμβα στο ξενοδοχείο Divani Caravel

14:38LIFESTYLE

Τραϊάνα Ανανία: Μιλά για την κακοποίηση που δέχτηκε σε μικρή ηλικία - «Θυμάμαι ότι κοιτούσα αλλού»

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Ο τούρκος δημοσιογράφος που ανακάλυψε την ελληνική καταγωγή του κινδυνεύει με απέλαση - Η παρέμβαση Πλεύρη μετά τον ξεσηκωμό στα social media

16:04ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Γροθιές και πρωτοφανής συμπλοκή δεκάδων βουλευτών με αφορμή την αλλαγή υπουργού Δικαιοσύνης μέσα στο κοινοβούλιο - Δείτε βίντεο

18:06ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στον Τύρναβο: Γυναίκα καταπλακώθηκε από γεωργικό όχημα

17:21ΜΠΑΣΚΕΤ

Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στη μητέρα του Εργκίν Αταμάν - Στο πλευρό του ο Παναθηναϊκός

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Ένοπλη επίθεση σε σχολείο στον Καναδά: 18χρονος μαθητής ο «μακελάρης» - Πληροφορίες ότι σκότωσε την μητέρα και τον αδελφό του

11:43ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ για βροχές και καταιγίδες - Πού και πότε θα είναι έντονα τα φαινόμενα

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Εκτός σχολείου από αύριο η διευθύντρια του 3ου ΕΠΑΛ - Τέσσερις ΕΔΕ σε εξέλιξη

17:27ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Καναδάς πενθεί μαζί σας»: Δακρυσμένος ο Κάρνεϊ για τους 9 νεκρούς στο σχολείο

16:56ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ εξήγησε γιατί αύξησε τους δασμούς στην Ελβετία: «Δεν μου άρεσε ο τόνος της προέδρου»

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Αλεξίας Έβερτ για τον σύζυγό της: Οι γιατροί έλεγαν «μην κάνετε πολλές ερωτήσεις»

14:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες λύνουν το αίνιγμα του ποταμού που ρέει «ανηφορικά»

15:52ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ηράκλειο: 54χρονος άφησε την τελευταία του πνοή στην παραλία της Παντάνασσας

23:13ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ψυχοσάββατα 2026: Πότε πέφτουν - Τι συμβολίζουν για την Εκκλησία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ