Η πρώην σύντροφος του άπιστου Ολυμπιονίκη απαντά στην ομολογία του - «Είναι δύσκολο να συγχωρήσεις»

Ο Sturla Holm Laegreid από τη Νορβηγία αντιδρά μετά τη νίκη του στο χάλκινο μετάλλιο, ενώ η συνεργάτης του Ingrid Landmark Tandrevold τον παρηγορεί μετά τον αγώνα των 20 χιλιομέτρων στο ατομικό δίαθλο ανδρών στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026 στην Αντερσέλβα της Ιταλίας

Η ομολογία του ότι υπήρξε άπιστος επισκίασε το σύμπαν των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, που ξαφνικά απέκτησαν ροζ απόχρωση.

Ο Sturla Holm Laegreid, αιφνιδίασε όταν μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, επέλεξε να αναφερθεί σε ένα αυστηρά προσωπικό θέμα, το οποίο όπως είπε επηρέασε τη συμμετοχή του. Ομολόγησε ότι ήταν άπιστος με συνέπεια να χάσει «τον έρωτα της ζωής του».

Ο 28χρονος είπε στο NRK ότι πριν από έξι μήνες γνώρισε «τον έρωτα της ζωής της» και ότι, τρεις μήνες αργότερα, διέπραξε την απιστία, η ομολογία της οποίας στη σύντροφό του, οδήγησε σε οριστική διάλυση της σχέσης τους.

«Υπάρχει κάποιος με τον οποίο ήθελα να το μοιραστώ. Κάποιος που μπορεί να μην παρακολουθείτε σήμερα. Πριν από μισό χρόνο γνώρισα τον έρωτα της ζωής μου. Ο πιο όμορφος και υπέροχος άνθρωπος στον κόσμο. Και πριν από τρεις μήνες έκανα το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου: της ήμουν άπιστος. Της το είπα πριν από μια εβδομάδα. Και ήταν οι χειρότερες μέρες της ζωής μου», ήταν η δήλωση που έκανε τον γύρο του κόσμου.

Μετά τις αποκαλύψεις, ήρθε η σειρά της απατημένης συντρόφου να τοποθετεί, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει την ταυτότητά της.

Με ένα γραπτό μήνυμά της, μία ημέρα μετά την ομολογία, που διανεμήθηκε στα νορβηγικά Μέσα Ενημέρωσης, απάντησε στον άπιστο πρώην σύντροφό της, λέγοντας: «Είναι δύσκολο να συγχωρήσεις. Ακόμα και μετά από μια δήλωση αγάπης μπροστά σε όλο τον κόσμο».

Η πρώην σύντροφος του Laegreid υπογράμμισε τις δυσκολίες της αντιμετώπισης μιας απροσδόκητης και δημόσια εκτεθειμένης κατάστασης: «Δεν επέλεξα να είμαι σε αυτή την κατάσταση και με πονάει».

Πρόσθεσε ότι οι δυο τους είχαν διατηρήσει επαφή μετά την ομολογία και ότι ο αθλητής γνώριζε τη θέση της για την απιστία. Η νεαρή γυναίκα τόνισε τον πόνο της εμπλοκής σε μια κατάσταση υψηλής έκθεσης στα μέσα ενημέρωσης χωρίς να το έχει επιδιώξει.

Η ομολογία του Sturla Holm Laegreid όχι μόνο επηρέασε την αθλητική αφήγηση της ημέρας στην Ιταλία, αλλά προκάλεσε επίσης αντιδράσεις μεταξύ των σχετικών προσωπικοτήτων του διάθλου και του νορβηγικού σκι αντοχής. Κάποιοι θεώρησαν τη μαρτυρία του αθλητή ως πράξη ειλικρίνειας, ενώ άλλοι την ερμήνευσαν ως απόσπαση της προσοχής από το κύριο γεγονός, που επισκίασε το επίτευγμα του νικητή του χρυσού μεταλλίου.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Verdens Gang, ο Laegreid επέμεινε ότι ανέλαβε τις συνέπειες των πράξεών του και λυπάται βαθιά για τη ζημιά που προκλήθηκε, τόσο στην πρώην σύντροφό του, όσο και στο αθλητικό περιβάλλον.

