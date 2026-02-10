Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Πριν κερδίσει το χάλκινο, δήλωσε δημόσια ότι απάτησε τη σύντροφό του

Ο Νορβηγός Sturla Holm Lægreid ξέσπασε σε δάκρυα σε ζωντανή τηλεοπτική συνέντευξη, παραδεχόμενος ότι απάτησε τη σύντροφό του, τονίζοντας ότι ήταν «το μεγαλύτερο λάθος» της ζωής του, λίγο πριν κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στον αγώνα των 20 χιλιομέτρων ατομικού στο βίαθλο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στην Ιταλία.

Ο 28χρονος αθλητής εξομολογήθηκε στο NRK ότι πριν έξι μήνες γνώρισε τον έρωτα της ζωής του και τρεις μήνες μετά έκανε το μεγαλύτερο λάθος της ζωής του και την απάτησε.

Ο Lægreid αποκάλυψε ότι είχε ενημερώσει τη σύντροφό του για την απιστία πριν λίγες ημέρες και χαρακτήρισε την τελευταία εβδομάδα ως «τη χειρότερη της ζωής» του. Δάκρυσε λέγοντας: «Είχα ένα χρυσό μετάλλιο στη ζωή μου… Τώρα έχω μάτια μόνο γι’ αυτήν. Δεν ξέρω τι θέλω να πετύχω λέγοντας αυτό… Μακάρι να μπορούσα να το μοιραστώ μαζί της».

Laegreid wins bronze then confesses to affair on TV https://t.co/hPXRziOaCv

— BBC News (UK) (@BBCNews) February 10, 2026



Ο Ολυμπιονίκης τόνισε ότι θέλει να είναι καλό παράδειγμα, αλλά «πρέπει να παραδέχεσαι τα λάθη σου, όταν κάνεις κάτι που δεν μπορείς να υποστηρίξεις και πληγώνεις κάποιον που αγαπάς τόσο πολύ».

Μετά την εξομολόγησή του, αποκάλυψε ότι ήθελε να «ρίξει μια μεταφορική πυρηνική βόμβα» για να κερδίσει πίσω την καρδιά της συντρόφου του: «Ήδη με μισεί, και ελπίζω ίσως αυτό να της δείξει πόσο την αγαπώ». Αρνήθηκε να αποκαλύψει την ταυτότητά της από σεβασμό.

Norsk OS-intervju tog en oväntad vändning



Efter att ha tagit brons i skidskyttarnas första individuella OS gren, bakom lagkamraten Johan Olav Botn och fransmannen Éric Perrot, stod Sturla Holm Lægreid för en oväntat känslosam intervju.

Den 28 år gamla norrmannen träffade 19 av… pic.twitter.com/vrs65Ncxd9

— Existenz.se (@Existenzse) February 10, 2026



Ο ίδιος αποφάσισε να γίνει δημόσια η εξομολόγηση την προηγούμενη νύχτα του μεγάλου αγώνα, λέγοντας: «Χθες το βράδυ είχα μια αποκάλυψη ότι πρέπει να ρίξω αυτή τη “βόμβα”… Τώρα θα δούμε τι θα συμβεί. Δεν έχω τίποτα να χάσω».

Οι συναθλητές του σχολίασαν ότι γνώριζαν για την απιστία, με έναν να λέει ότι είναι καλό που ο Lægreid μιλά ανοιχτά για αυτό, ενώ άλλος παραδέχτηκε ότι δεν γνώριζε λεπτομέρειες.

? «J’ai commis ma plus grosse erreur : je l’ai trompée»



Quelques instants après avoir remporté sa première médaille olympique en individuel, Sturla Lægreid s’est effondré en direct à la télévision, révélant avoir trompé «l’amour de sa vie» ➡️ https://t.co/8OryG61nGY pic.twitter.com/O0BYt5IeXy

— Le Parisien (@le_Parisien) February 10, 2026



Στον αγωνιστικό τομέα, ο Lægreid εκτέλεσε εξαιρετικά στον στόχο, πετυχαίνοντας 19 από τα 20 βολές και κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο, πίσω από τον χρυσό Ολυμπιονίκη Johan-Olav Botn και τον ασημένιο Eric Perrot.

Παρά τις δύσκολες στιγμές και τις χαμηλές προσδοκίες του πριν τον αγώνα, κατάφερε να φτάσει στο βάθρο, δείχνοντας ότι ακόμη και σε δύσκολες προσωπικές στιγμές η αφοσίωση και η επιμονή μπορούν να φέρουν επιτυχία.

