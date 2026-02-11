«Ήθελα να έχω κάνει τα πάντα» λέει ο Ολυμπιονίκης που παραδέχθηκε ότι απάτησε τη σύντροφό του

Μια από τις πιο ασυνήθιστες στιγμές των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων εκτυλίχθηκε μετά τον τερματισμό του αγωνίσματος ατομικής 20χλμ. στο δίαθλο, όταν ο Νορβηγός Στούρλα Χολμ Λέγκρεϊντ, λίγα λεπτά μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, παραδέχθηκε σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση ότι απάτησε τη σύντροφό του.

Ο 28χρονος, ένας από τους κορυφαίους αθλητές του αγωνίσματος και νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου, κατέκτησε το πρώτο του Ολυμπιακό μετάλλιο. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο κρατικό δίκτυο της Νορβηγίας NRK, προχώρησε σε μια προσωπική εξομολόγηση που αιφνιδίασε.

«Υπάρχει κάποια με την οποία θα ήθελα να μοιραστώ κάτι και ίσως να μη βλέπει αυτή τη στιγμή», δήλωσε. Όπως ανέφερε, γνώρισε «τον έρωτα της ζωής του» πριν από χρόνια, όμως πριν από τρεις μήνες την απάτησε. Εξομολογήθηκε ότι της το αποκάλυψε πριν από μία εβδομάδα, με αποτέλεσμα να χωρίσουν.

«Είχα ένα χρυσό μετάλλιο στη ζωή μου»

«Ήταν η χειρότερη εβδομάδα της ζωής μου», είπε, προσθέτοντας ότι ίσως με όσα λέει δημοσίως διαπράττει «κοινωνική αυτοκτονία», αλλά ελπίζει να δείξει έτσι πόσο την αγαπά. «Είχα ένα χρυσό μετάλλιο στη ζωή μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως τις τελευταίες ημέρες ο αθλητισμός πέρασε σε δεύτερη μοίρα και πως αναλαμβάνει πλήρως τις συνέπειες των πράξεών του.

Σε ερώτηση που του έγινε στη συνέντευξη τύπου για την απόφασή του να προχωρήσει σε αυτή την εξομολόγηση, δήλωσε: «Φυσικά, ελπίζω να μην κατέστρεψα τη μέρα του Γιόχαν (Όλαβ Μπότν). Δεν ξέρω αν ήταν η σωστό ή όχι, αλλά ήταν συνειδητή επιλογή. Πήρα την απόφαση να πω δημόσια τι έκανα, μήπως υπάρξει μια πιθανότητα να δει εκείνη, τι πραγματικά σημαίνει για μένα - ίσως και όχι, αλλά δεν θέλω να νιώθω ότι δεν προσπάθησα τα πάντα για να την κερδίσω πίσω. Δεν θέλω να κλέψω την παράσταση. Ελπίζω όλο αυτό να διαρκέσει μία-δύο ημέρες. Ένα Ολυμπιακό μετάλλιο, όμως, μένει για πάντα».

Η εξομολόγηση του Λέγκρεϊντ προκάλεσε έντονη συζήτηση στα νορβηγικά μέσα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επισκιάζοντας σε μεγάλο βαθμό την αγωνιστική του επιτυχία.

Στο αγωνιστικό σκέλος, το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο συμπατριώτης του Γιόχαν-Όλαβ Μπότν, ο οποίος αφιέρωσε τη νίκη του στον συναθλητή του Σίβερτ Γκούτορμ Μπάκεν, που βρήκε τραγικό θάνατο λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Το ασημένιο μετάλλιο κατέληξε στον Γάλλο Ερίκ Περό.

Call me old fashioned but I don’t think telling the world you cheated on your girlfriend right after you win an Olympic medal is the best idea.



Norway’s biathlete Sturla Holm Laegreid is having quite the week#olympics2026#milanocortina2026

pic.twitter.com/bcI9zBHaoA — RGF (@rgfray1) February 10, 2026

