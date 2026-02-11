Τουρκία: Πιάστηκαν στα χέρια στη Bουλή με αφορμή την αλλαγή υπουργού Δικαιοσύνης - Δείτε βίντεο
Στα χέρια πιάστηκαν στην τουρκική Bουλή στελέχη του κυβερνώντος κόμματος σήμερα κατά την διάρκεια της τελετής ορκωμοσίας των νεοδιορισθέντων υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών μετά το μίνι ανασχηματισμό που πραγματοποίησε ξαφνικά την Τετάρτη, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Πριν ο Ακίν Γκιουρλέκ και ο Μουσταφά Τσιφτσί ορκιστούν ως υπουργός Δικαιοσύνης και υπουργός Εσωτερικών αντίστοιχα, βουλευτές του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) κατέλαβαν το βήμα, προκαλώντας διακοπή της συνεδρίασης.
Δείτε βίντεο και φωτογραφία:
Η αντιπρόεδρος του CHP, Γκιούλ Τσιφτσί, έγραψε στο «X» πως ο διορισμός του Γκιουρλέκ είναι μια «φανερή ανταμοιβή για τις επιχειρήσεις που πραγματοποίησε εναντίον του κόμματός μας».
Ο διορισμός του Γκιουρλέκ από τον Ερντογάν ως αντικαταστάτη του Γιλμάζ Τουντς είναι ο πρώτος κυβερνητικός ανασχηματισμός από τις τελευταίες εκλογές στα μέσα του 2023.
Δεν γνωστοποιήθηκε ο λόγος για τον ανασχηματισμό.