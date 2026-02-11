Τουρκία: Πιάστηκαν στα χέρια στη Bουλή με αφορμή την αλλαγή υπουργού Δικαιοσύνης - Δείτε βίντεο

Στην μέση της φωτογραφίας απεικονίζεται ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκάις, Ακίν Γκιουρλέκ, μετά τις εντάσεις που σημειώθηκαν στην Βουλή

Στα χέρια πιάστηκαν στην τουρκική Bουλή στελέχη του κυβερνώντος κόμματος σήμερα κατά την διάρκεια της τελετής ορκωμοσίας των νεοδιορισθέντων υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών μετά το μίνι ανασχηματισμό που πραγματοποίησε ξαφνικά την Τετάρτη, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Πριν ο Ακίν Γκιουρλέκ και ο Μουσταφά Τσιφτσί ορκιστούν ως υπουργός Δικαιοσύνης και υπουργός Εσωτερικών αντίστοιχα, βουλευτές του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) κατέλαβαν το βήμα, προκαλώντας διακοπή της συνεδρίασης.

Δείτε βίντεο και φωτογραφία:

?#SONDAKİKA | TBMM'de Mahmut Tanal ile Osman Gökçek dahil birçok milletvekili yumruklaştı.



Kavga Akın Gürlek'in yemin töreni öncesi yaşandı. (Video: Tamer Arda Erşin)

pic.twitter.com/CXQSBWYHar — Kısa & Öz HABER (@KisaveOzHaber) February 11, 2026

Scuffle breaks out ahead of newly-appointed Justice Minister Akin Gurlek’s swearing-in ceremony at Turkish Parliament pic.twitter.com/rTJ167E2te — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) February 11, 2026

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκάις, Ακίν Γκιουρλέκ, μετά τις εντάσεις που σημειώθηκαν στην Βουλή

Η αντιπρόεδρος του CHP, Γκιούλ Τσιφτσί, έγραψε στο «X» πως ο διορισμός του Γκιουρλέκ είναι μια «φανερή ανταμοιβή για τις επιχειρήσεις που πραγματοποίησε εναντίον του κόμματός μας».

Ο διορισμός του Γκιουρλέκ από τον Ερντογάν ως αντικαταστάτη του Γιλμάζ Τουντς είναι ο πρώτος κυβερνητικός ανασχηματισμός από τις τελευταίες εκλογές στα μέσα του 2023.

Δεν γνωστοποιήθηκε ο λόγος για τον ανασχηματισμό.