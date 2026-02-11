Ο τούρκος δημοσιογράφος που ανακάλυψε την ελληνική καταγωγή του κινδυνεύει με απέλαση

Ο δημοσιογράφος και ακτιβιστής Γιάννης-Βασίλης Γιαϊλαλί, ο άνθρωπος που πλήρωσε με την ελευθερία του την απόφαση να αναζητήσει τις ελληνικές του ρίζες, βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπος με το φάσμα της απέλασης στην Τουρκία, μετά τη δεύτερη απορριπτική απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Η ιστορία του, που τις τελευταίες ώρες έκανε τον γύρο των Ελληνικών Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, φαίνεται όμως ότι προκάλεσε και την παρέμβαση του υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη, ο οποίος σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου ζητά πλήρη ενημέρωση για την υποθεσή του.

Ο Γιάννης Βασίλης Γιαϊλαλί Τουρκος με Ποντιακές ρίζες, έλαβε 2η απόφαση απέλασης από το Υπ.Μετανστσης.

13 εντάλματα σύλληψης/#Τουρκια για:

Αναγνώριση της Γενοκτονίας.

«Προσβολή»Ατατούρκ

Κατηγορίες ότι είναι μέλος του PKK.

Από τις ειδικές δυνάμεις της Τουρκίας στην ανακάλυψη της ελληνικής καταγωγής

Η ιστορία του Γιαϊλαλί μοιάζει με σενάριο κινηματογραφικής ταινίας, αλλά είναι η σκληρή πραγματικότητα ενός ανθρώπου που γεννήθηκε ως Ιμπραήμ το 1974 στην Μπάφρα της Τουρκίας. Μεγαλωμένος μέσα στο τουρκικό εθνικιστικό αφήγημα, κατατάχθηκε το 1994 στις ειδικές δυνάμεις του τουρκικού στρατού. Η μοίρα του άλλαξε τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, όταν κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων στο Κουρδιστάν τραυματίστηκε και αιχμαλωτίστηκε από τους Κούρδους μαχητές.

Στα χέρια των αιχμαλωτιστών του, ο Γιαϊλαλί ήρθε αντιμέτωπος με μια αλήθεια που η οικογένειά του κρατούσε κρυφή για δεκαετίες: ήταν ελληνικής καταγωγής. Οι παππούδες του, ο Κωνσταντίνος και η Παρασκευή, ήταν μέρος του ποντιακού ελληνισμού που είχε παραμείνει στην περιοχή. Αυτή η αποκάλυψη ήταν η αφορμή για τη ριζική μεταμόρφωσή του. Με την απελευθέρωσή του, άλλαξε το όνομά του σε Γιάννης-Βασίλης και αφιερώθηκε στον αγώνα για την ανάδειξη της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, των Αρμενίων και των Ασσυρίων.

Nikeas'da Pontos soykırımı anması 2025



Konuşmadan:



"Hitler'in Berlinde bir müzesine Almanya izin verir miydi? Yunanistan devleti Hitler'in hocası, Pontos soykırımının bir numaralı faili Mustafa Kemal müzesine Selanikte nasılsın müsade veriyor "#ΓενοκτονίατουΠόντου #Δεν_Ξεχνω pic.twitter.com/vA5VBP0raf — Yannis V. YAYLALİ (@yannisvyaylali) May 18, 2025

Η φυλάκιση και η διαφυγή στην Ελλάδα

Η δράση του δεν έμεινε ατιμώρητη από το τουρκικό κράτος. Οι δημόσιες τοποθετήσεις του και η αρθρογραφία του οδήγησαν στη σύλληψή του, με αποτέλεσμα να περάσει πέντε χρόνια στις στρατιωτικές φυλακές, όπου κατήγγειλε ότι υπέστη φρικτά βασανιστήρια. Αποφυλακίστηκε τον Ιούλιο του 2018 και, συνειδητοποιώντας πως η ζωή του βρισκόταν σε άμεσο κίνδυνο, διέσχισε κρυφά τον Έβρο ζητώντας πολιτικό άσυλο στην Ελλάδα, τη χώρα που πλέον ένιωθε πατρίδα του.

Παρά τα οκτώ χρόνια παραμονής του στην Ελλάδα, η πρόσφατη απόφαση των αρχών σόκαρε την κοινή γνώμη. Το αίτημά του απορρίφθηκε με το σκεπτικό ότι «δεν αντιμετωπίζει δίωξη στην Τουρκία», ενώ υπήρξαν αναφορές για εμπλοκή του σε «εγκλήματα πολέμου» κατά τη θητεία του - κατηγορία που ο ίδιος και οι υποστηρικτές του θεωρούν προσχηματική, καθώς προέρχεται από το ίδιο το καθεστώς που τον διώκει.

Ο Γιαϊλαλί προειδοποιεί: «Στην Τουρκία με περιμένουν 13 εντάλματα σύλληψης».

Οι κατηγορίες εναντίον του αφορούν την «προσβολή του Ατατούρκ» και τη φερόμενη συμμετοχή του στο PKK, κατηγορία που συχνά αποδίδεται σε ακτιβιστές στην Τουρκία.

Η παρέμβαση Πλεύρη

Μέσα σε αυτό το κλίμα γενικευμένης κατακραυγής στα κοινωνικά δίκτυα και τις εκκλήσεις από ποντιακά σωματεία, διαφαίνεται μια ηλιαχτίδα ελπίδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, εμφανίζεται ενήμερος για την ιδιαιτερότητα της περίπτωσης και δείχνει έτοιμος να παρέμβει.

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση του Υπουργείου ΜΕετανάστευσης σημειώνεται πως ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης αναφορικά με υπόθεση απόρριψης αιτήματος ασύλου σε α΄ βαθμό πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος σημειωτέον δεν απελαύνεται έως την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί του αιτήματός του, έχει ζητήσει πλήρη ενημέρωση για την υπόθεση, προκειμένου, εφόσον το κρίνει, να ασκήσει τα δικαιώματα που έχει εκ του νόμου.

Παράλληλα διευκρινίζονται τα εξής:

1) Η Υπηρεσία Ασύλου που κρίνει τις αιτήσεις διεθνούς προστασίας σε α΄ βαθμό λειτουργεί αυτοτελώς και εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

2) Προσφυγή κατά απορριπτική απόφασης της Υπηρεσίας Ασύλου μπορεί να ασκήσει μόνο ο ίδιος ο αιτών άσυλο, εντός προθεσμίας 30 ημερών από την επίδοσή της σε αυτόν.

3) Έως την έκδοση απόφασης β΄ βαθμού επί της άνω προσφυγής, ο αιτών άσυλο δεν απευλαύνεται από τη χώρα.

4) Ο Υπουργός έχει το δικαίωμα να προσφύγει δικαστικώς μόνο εναντίον της απόφασης του β΄ βαθμού.

