Τσικνοπέμπτη: Ο σωστός τρόπος ψησίματος της μπριζόλας - Έλληνας επιστήμονας εξηγεί

Ενώ οδεύουμε ολοταχώς προς την φετινή Τσικνοπέμπτη, Έλληνας επιστήμονας έχει εξηγήσει πως όλο αυτό το διάστημα μαγειρεύουμε τις μπριζόλες μας λάθος και προτείνει τον σωστό τρόπο ψησίματος.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Βεκίνη από το Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών της Ελλάδας η προσθήκη αλατιού καταστρέφει μια καλή μπριζόλα και επισημαίνει ακόμη πως αντί να την ψήσουμε στο τηγάνι, θα πρέπει πρώτα να την βάλουμε στο φούρνο μικροκυμάτων.

Ο ειδικός λέει ότι η προσθήκη αλατιού αφαιρεί την υγρασία από το κρέας, καθιστώντας το πιο σκληρό και λιγότερο γευστικό. Αντί να βάζετε μπαχαρικά πριν από το τηγάνισμα, συνιστά να ζεσταίνετε τη μπριζόλα στο φούρνο μικροκυμάτων για έως και δύο λεπτά, πριν τη σοτάρετε γρήγορα για όχι περισσότερο από ένα λεπτό από κάθε πλευρά στο τηγάνι.

Όπως έχει εξηγήσει στο παρελθόν σε podcast του BBC: «Το αλάτι δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται σε μια μπριζόλα πριν τηγανιστεί. Το αλάτι έχει αυτή την οσμωτική ικανότητα να παρασύρει όσο το δυνατόν περισσότερο νερό από το κρέας και ως αποτέλεσμα θα έχετε ένα σκληρό και άγευστο αποτέλεσμα».

Στη συνέχεια ως προς τον ενδεδειγμένο τρόπο μαγειρέματος ο Γιώργος Βεκίνης λέει: «Βάλτε την μπριζόλα στον φούρνο μικροκυμάτων για ένα ή δύο λεπτά, ανάλογα με το πάχος του κρέατος, και μετά τηγανίστε την γρήγορα, για πολύ λίγο χρόνο, όσο το δυνατόν συντομότερο, μόνο και μόνο για να της δώσετε αυτή τη μικρή αντίδραση στην επιφάνεια».

Τόνισε ακόμη πως η εσωτερική θερμοκρασία του κρέατος πρέπει να είναι τουλάχιστον 55 έως 60 βαθμούς Κελσίου και προτείνει να προσθέσουμε και λίγο λάδι για περισσότερη γεύση.

