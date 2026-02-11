Μυστικό πέρασμα για δραπέτες σκλάβους ανακαλύφθηκε στο Μανχάταν

Το Μουσείο Merchant's House στη Νέα Υόρκη. Το μουσείο βρίσκεται σε ένα σπίτι του 1832 όπου η οικογένεια Tredwell έζησε για σχεδόν 100 χρόνια. Το μουσείο διοργανώνει επίσης περιηγήσεις με φάντασμα. (2017)

Ένα καλά κρυμμένο μυστικό αποκαλύφθηκε σε ένα ιστορικό κτίριο στο Μανχάταν, που έχει μετατραπεί σε μουσείο αφιερωμένο στην ιστορία της Νέας Υόρκης του 19ου αιώνα.

Μία κρυψώνα, ένα μυστικό πέρασμα που συνδέει το κτήριο με τον υπόγειο σιδηρόδρομο και φέρεται να χρησίμευε ως καταφύγιο για ανθρώπους που δραπέτευσαν από τη σκλαβιά πριν και κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου.

Η σύνδεση του Μουσείου Merchant's House με τον υπόγειο σιδηρόδρομο, αποκαλύφθηκε όταν αρχαιολόγοι εξέτασαν το κάτω μέρος των συρταριών μιας ενσωματωμένης ντουλάπας στον τοίχο ενός διαδρόμου που οδηγούσε στα υπνοδωμάτια του δεύτερου ορόφου του κτηρίου.

Βρήκαν ένα μικρό ορθογώνιο άνοιγμα στα πατώματα, έναν κλειστό χώρο περίπου 60 x 60 cm, και μια σκάλα που οδηγούσε στο ισόγειο.

Ειδικοί δήλωσαν στο NY1, που πρώτο ανέφερε την ανακάλυψη, ότι αυτό ήταν ένδειξη ότι το σπίτι, πιθανότατα χρησιμοποιούνταν ως «ασφαλές καταφύγιο» για σκλάβους που είχαν δραπετεύσει από τη δουλεία στο νότο. Είπαν ότι ο χώρος και η σκάλα θα παρείχαν ένα καταφύγιο έκτακτης ανάγκης και γρήγορη διαφυγή.

A dresser in the Merchant's House Museum, built in 1832, has been discovered as a secret link to the Underground Railroad — the first of its kind discovered in Manhattan in over 100 years.



NY1 received an exclusive first look at the concealed passage, which runs from the second… pic.twitter.com/0ZC03qF9pz — Spectrum News NY1 (@NY1) February 10, 2026

Στην περίοδο που προηγήθηκε του εμφυλίου πολέμου, συμμορίες κυνηγών σκλάβων, με τη βοήθεια κατοίκων της περιοχής και των αρχών επιβολής του νόμου, αναζητούσαν αμοιβές για τη σύλληψη ανθρώπων που είχαν δραπετεύσει από τους δουλοκτήτες τους, σύμφωνα με τον Νόμο περί Δραπετών Σκλάβων του 1850.

«Ξέραμε ότι ήταν εδώ, αλλά δεν ξέραμε πραγματικά τι βλέπαμε», δήλωσε η Camille Czerkowicz, επιμελήτρια του μουσείου, στο μέσο ενημέρωσης.

Το Merchant's House χτίστηκε το 1832 από τον έμπορο Joseph Brewster και τρία χρόνια αργότερα πωλήθηκε στην οικογένεια Tredwell, η οποία έζησε εκεί για έναν αιώνα, μέχρι που μετατράπηκε σε μουσείο μετά την πώλησή του σε δημοπρασία.

Ο ιστορικός αρχιτεκτονικής Patrick Ciccone είπε ότι ο χώρος θα είχε εγκατασταθεί από τον Brewster, ο οποίος, όπως είπε, ήταν σχεδόν σίγουρα κατά της δουλείας, και δεν ήταν σαφές σε ποιο βαθμό οι Tredwells το γνώριζαν ή το χρησιμοποιούσαν.

Το κτήριο αναγνωρίστηκε ως Εθνικό Ιστορικό Μνημείο το 1966, ένα χρόνο μετά την ανακήρυξή του ως το πρώτο κτηριο που ορίστηκε στο δήμο του Μανχάταν σύμφωνα με τον νόμο για τη διατήρηση των μνημείων. Καταχωρήθηκε στο Εθνικό Μητρώο Ιστορικών Τόπων το 1977.

Πιο πρόσφατα, αντιμετώπισε οικονομικές δυσκολίες και πάλεψε για την επιβίωσή του, κυρίως λόγω των εγκεκριμένων από την πόλη σχεδίων ανάπτυξης για ένα οκταώροφο κτήριο σε ένα παρακείμενο κενό οικόπεδο.



