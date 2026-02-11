Πονοκέφαλος μετά από κόκκινο κρασί: Έρευνα λύνει το μυστήριο

Για πολλούς το πρωί μετά από μία έξοδο για ποτό είναι σχεδόν συνώνυμο με έναν πονοκέφαλο, με ορισμένους να υποστηρίζουν ότι το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα αισθητό όταν έχουν καταναλώσει κόκκινο κρασί.

Αυτό αποδιδόταν για πολύ καιρό στα θειώδη άλατα ή στην δυσανεξία του εκάστοτε ατόμου, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μια πιο ακριβής εξήγηση.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, στο Ντέιβις, ανακάλυψαν ότι η κερσετίνη, μια φυσική ένωση που βρίσκεται σε μεγάλες ποσότητες στο κόκκινο κρασί, μπορεί να παίζει καθοριστικό ρόλο. Αυτό το φλαβονοειδές εισέρχεται στο ποτό από τη φλούδα των σταφυλιών και συμμετέχει ενεργά στις βιοχημικές διεργασίες του οργανισμού.

Ο μηχανισμός, που περιγράφεται στο περιοδικό Scientific Reports, συνδέεται με το μεταβολισμό του αλκοόλ από τον οργανισμό. Στο ήπαρ, το αλκοόλ μετατρέπεται σε τοξική ακεταλδεΰδη (η ουσία που προκαλεί τα δυσάρεστα συμπτώματα του πονοκέφαλου). Ένα εξειδικευμένο ένζυμο, το ALDH2, μετατρέπει στη συνέχεια γρήγορα αυτή την ακεταλδεΰδη σε αβλαβές οξικό οξύ.

Οι επιστήμονες έχουν ανακαλύψει ότι η κερσετίνη από το κόκκινο κρασί, όταν μεταβολίζεται στον οργανισμό, εμποδίζει τη δράση αυτού του ενζύμου. Ως αποτέλεσμα, η ακεταλδεΰδη συσσωρεύεται στο αίμα, προκαλώντας πονοκεφάλους, ερυθρότητα του προσώπου και ναυτία μετά από μόλις ένα ή δύο ποτήρια.

Το λευκό κρασί και άλλα αλκοολούχα ποτά περιέχουν σημαντικά μικρότερες ποσότητες κερσετίνης. Επιπλέον, η περιεκτικότητά της στο κόκκινο κρασί ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με την ποικιλία σταφυλιού, την περιοχή και την τεχνολογία παραγωγής.

