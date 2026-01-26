Εξάχρονη έγραψε βιβλίο για ένα παιδί που πίνει κρασί και το διαδίκτυο «υποκλίθηκε»

Ένα χειροποίητο εικονογραφημένο βιβλίο που έγραψε ένα 6χρονο κορίτσι για ένα περίεργο παιδί που… ήπιε κρασί κατάφερε να ξετρελάνει πρώτα την οικογένειά της και στη συνέχεια να γίνει viral στο διαδίκτυο.

Οι γονείς της Scout Haskel, o Keith Haskel και η Bethany Hall από το Montclair του Νιου Τζέρσεϊ, εξήγησαν, μιλώντας στο «People» ότι η ιδέα για το βιβλίο γεννήθηκε κατά τη διάρκεια των γιορτών, ενώ επισκέπτονταν συγγενείς. Την ώρα που οι μεγάλοι συζητούσαν πίνοντας κρασί, η μικρή Scout καθόταν μόνη της στο παιδικό τραπέζι, γράφοντας και ζωγραφίζοντας.

«Ερχόταν συνεχώς και μας ρωτούσε: “Πώς γράφεται η λέξη κρασί; Πώς γράφεται πάρτι; Πώς γράφεται αυτό;”», θυμάται ο Keith.

Η Scout Haskel

Και ξαφνικά, όπως λέει, «ήρθε κοντά μας με ένα ολοκληρωμένο βιβλίο». Ο ίδιος τονίζει ότι κανένας ενήλικας δεν της υπαγόρευσε λέξη και ότι όλοι το βρήκαν απλώς ξεκαρδιστικό.

Το χιούμορ άλλωστε είναι οικογενειακή υπόθεση: ο Keith είναι σκηνοθέτης και παραγωγός κωμωδίας, ενώ η Bethany είναι κωμικός και παραγωγός. Παρ’ όλα αυτά, ακόμα και οι ίδιοι εξεπλάγησαν από τη φαντασία της κόρης τους.

«Έγραψε ένα instant bestseller μέσα σε δύο ώρες!» λέει γελώντας η Bethany.

Το The Kid Who Drank Wine, λίγων μόνο σελίδων και γεμάτο με πρωτότυπες ζωγραφιές, είναι τελικά μια ιστορία με διδακτικό χαρακτήρα, που δείχνει τι συμβαίνει σε ένα κορίτσι όταν πίνει κρασί.

Το βιβλίο ξεκινά με ένα κορίτσι που ονομάζεται Scout, του οποίου η μαμά έχει απαγορεύσει να πίνει κρασί — έναν κανόνα που η μικρή αγνοεί σε ένα πάρτι γενεθλίων. Η οικογένεια ξεκαθαρίζει πως κάτι τέτοιο δεν συνέβη ποτέ στην πραγματικότητα, παρά μόνο στη φαντασία ενός πολύ δημιουργικού παιδιού.

«Σε ένα δείπνο ήπιε κρασί», γράφει η 6χρονη συγγραφέας. «Και μέθυσε».

Στο τέλος της ιστορίας, το κορίτσι φαίνεται να έχει πάρει το μάθημά του, λέγοντας: «Δεν νιώθω καλά, μαμά».

Όσο για το πώς της ήρθε η ιδέα, η Bethany πιστεύει ότι η Scout επηρεάστηκε από το γεγονός ότι εκείνη και η μητέρα της έπιναν κρασί εκείνη τη μέρα. Ωστόσο, η ίδια η Scout δίνει μια διαφορετική εκδοχή.

«Νομίζω ότι κάποιος ανέφερε όταν ήπια λίγο καφέ, και μετά ήθελα να κάνω ένα βιβλίο για ένα παιδί που πίνει κρασί», λέει στο People. Για τον Keith, το αστείο της υπόθεσης είναι ότι, παρόλο που το θέμα είναι κάπως ακατάλληλο, το μήνυμα είναι τελικά σωστό.

Τις επόμενες μέρες, η Bethany δεν μπορούσε να βγάλει το βιβλίο από το μυαλό της και ένα βράδυ ζήτησε από τον σύζυγό της να τη βιντεοσκοπήσει να το διαβάζει, γιατί, όπως είπε, «έπρεπε απλώς να το μοιραστώ με τους φίλους μου».

Η Bethany διάβασε το βιβλίο σαν αφήγηση παραμυθιού και το ζευγάρι — που είχε γίνει γνωστό το 2016 όταν παντρεύτηκε στο Staten Island Ferry και πήγε στη δεξίωση με το μετρό — ανέβασε το βίντεο στο Instagram στις 5 Ιανουαρίου, χωρίς να περιμένει τίποτα ιδιαίτερο. Προς έκπληξή τους, το βίντεο έγινε viral, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες προβολές.

«Δεν συνηθίζουμε να προβάλλουμε τα παιδιά μας», λέει η Bethany. «Αλλά μας έκανε να γελάσουμε τόσο πολύ και το ίδιο και την οικογένειά μας, που σκέφτηκα πως είναι ένα μικρό κομμάτι χαράς και κάτι στο οποίο μπορεί να ταυτιστεί ο κόσμος».

6-Year-Old Surprises Family by Writing Book About a Kid Who Drinks Wine. Her Parents Loved It, Then the Internet Did Too https://t.co/oekpzuSmvB — People (@people) January 26, 2026

Και πράγματι, αυτό συνέβη.

«Από τα σχόλια φαίνεται ότι απλώς έφτιαξε τη μέρα πολλών ανθρώπων», λέει η Bethany.

«Όλοι ρωτούν: “Θα το εκδώσετε;”», προσθέτει ο Keith. «Δεν ξέρω αν θα το κάνουμε ποτέ, αλλά είναι αστείο πόσο σχετικό το βρίσκουν και πόσο το αγαπούν».

Η Scout δεν είναι το μόνο δημιουργικό παιδί της οικογένειας: τα αδέρφια της, ο 8χρονος Xander και η 4χρονη Phoebe, επίσης αγαπούν τη ζωγραφική και το γράψιμο.

Μετά την πρώτη της «επιτυχία», η Scout έχει ήδη δουλέψει πάνω σε δύο νέα βιβλία, «The Kid Who Drank Coffee» και «The Kid Who Drank Beer», τα οποία, σύμφωνα με τον πατέρα της, συνεχίζουν να πραγματεύονται με χιούμορ τους κινδύνους όταν τα παιδιά δοκιμάζουν «πράγματα ενηλίκων».

«Μάλλον χτίζει το δικό της brand και franchise», λέει αστειευόμενος ο Keith. Σε πιο σοβαρό τόνο, η Bethany αναφέρει ότι η ανταπόκριση στο έργο της κόρης τους έφερε και απρόσμενες επαφές από παλιούς γνωστούς.

«Άτομα από το σχολείο και την εκκλησία μού έγραψαν λέγοντας: “Δεν είχαμε ιδέα ότι η Scout είναι τόσο καλή συγγραφέας”», σημειώνει.

«Με τον κίνδυνο να ακουστώ υπερβολικά συναισθηματική», καταλήγει, «είμαι πραγματικά χαρούμενη που μοιραστήκαμε αυτό το μικρό, αθώο κομμάτι παιδικής τρέλας και γέλιου — και που άγγιξε τόσο πολύ τον κόσμο».

Διαβάστε επίσης