Τα viral γυαλιά του Μακρόν εκτόξευσαν τη μετοχή της εταιρείας κατασκευής τους στο Μιλάνο

Τα aviator γυαλιά ηλίου του Εμανουέλ Μακρόν εκτόξευσαν τη μετοχή της εταιρείας τους, iVision Tech (IVN.MI), η οποία κατέγραψε άνοδο σχεδόν 28% την Πέμπτη, μετά τη viral εμφάνιση του Γάλλου προέδρου κατά την ομιλία του στο ετήσιο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν στο Νταβός / AP

Ο όμιλος, που κατέχει τη γαλλική luxury μάρκα γυαλιών Henry Jullien, ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι το μοντέλο που φορούσε ο Μακρόν ήταν το Pacific S 01, το οποίο πωλείται στην ιστοσελίδα της εταιρείας έναντι 659 ευρώ (770 δολάρια).

«Αυτό σίγουρα βοήθησε στην άνοδο της μετοχής», δήλωσε στο Reuters ο CEO της iVision Tech, Stefano Fulchir.

Το ράλι της μετοχής πρόσθεσε περίπου 3,5 εκατ. ευρώ (4,1 εκατ. δολάρια) στην κεφαλαιοποίηση της ιταλικής εταιρείας.

Στα social media κατακλύστηκαν από memes, σχόλια και εικασίες γύρω από την εμφάνιση του Μακρόν, με αρκετές αναφορές στην ταινία «Top Gun» του 1986 με πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ. Ακόμη και ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχολίασε το θέμα.

Το γραφείο του Μακρόν ανέφερε ότι η επιλογή να φορέσει γυαλιά ηλίου σε εσωτερικό χώρο έγινε για την προστασία των ματιών του, λόγω ρήξης αιμοφόρου αγγείου, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώσει τη μάρκα των γυαλιών.

Ο Fulchir, πάντως, δήλωσε ότι αναγνώρισε ξεκάθαρα τα γυαλιά Henry Jullien, τα οποία —όπως είπε— είχε στείλει στον Μακρόν το 2024.

Οι μετοχές της εταιρείας στο χρηματιστήριο του Μιλάνου σημείωσαν άνοδο σχεδόν 6% την Τετάρτη, πριν τεθούν αυτόματα σε αναστολή διαπραγμάτευσης για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας.

