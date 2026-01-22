Ο έρωτας ποτέ δεν πεθαίνει - Η viral σκηνή από τον «Τιτανικό» με άλλους πρωταγωνιστές

Ο έρωτας ποτέ δεν πεθαίνει...

Aν η σκηνή σας φαίνεται οικεία, δεν κάνετε και πολύ λάθος... αλλά περισσότερο θα έλεγε κανείς ότι διακωμωδεί την πιο τραγική στιγμή της εμβληματικής ταινίας «Τιτανικός» και το τέλος της.

Ο πρωταγωνιστής Λεονάρντο Ντι Κάπριο, με το τεράστιο πλοίο να έχει βυθιστεί, προσπαθεί να κρατηθεί στη ζωή μέχρι που οι δυνάμεις του τον εγκαταλείπουν και βυθίζεται και εκείνος στον σκοτεινό ωκεανό, αφήνοντας πίσω την αγαπημένη του.

Στο σήμερα, ωκεανός είναι η πλημυρισμένη Αττική και πρωταγωνιστές ...δύο ερωτευμένες κατσαρίδες.

Ένα βιντεάκι που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο αναπαριστά την τραγική στιγμή με αστείο τρόπο...

Ο έρωτας του ζευγαριού πάνω σε μία σχεδία, μπλε χρώματος, που επιπλέει στα νερά της βροχής υπό τους ήχους του διάσημου τραγουδιού της Σελίν Ντιόν, προσπαθεί να επιβιώσει....

Δείτε το βίντεο