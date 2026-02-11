Τύρναβος: Εκτός κινδύνου η γυναίκα που καταπλακώθηκε από γεωργικό όχημα - Νοσηλεύεται με κατάγματα

Θετικές είναι οι πρώτες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της 63χρονης γυναίκας που τραυματίστηκε στο σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε στη νέα γέφυρα Τυρνάβου, στην εθνική οδό Λάρισας – Κοζάνης, την Τετάρτη (11/02).

Σύμφωνα με πληροφορίες του TirnavosPress.gr, η γυναίκα δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή της, ωστόσο φέρει πολλαπλά κατάγματα σε χέρια και πόδια, συνέπεια του σοβαρού τραυματισμού της. Νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό.

Ασθενοφόρο στο σημείο του περιστατικού/ tirnavospress.gr

Όπως προκύπτει από τα μέχρι τώρα στοιχεία, φέρεται να καθόταν στο μπροστινό μέρος του γεωργικού οχήματος και εξαιτίας ανωμαλίας στο οδόστρωμα, εκτινάχτηκε από την θέση της και έπεσε στο κενό ανάμεσα στο γεωργικό ελκυστήρα και το συρόμενο μηχάνημα. Αποτέλεσμα ήταν να παρασυρθεί και να τραυματιστεί σοβαρά, καθώς η πλατφόρμα πέρασε από πάνω της.

Στο σημείο είχαν σπεύσει άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες και απεγκλώβισε την γυναίκα και δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ η κυκλοφορία είχε διακοπεί προσωρινά για λόγους ασφαλείας.

