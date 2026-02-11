Χωρίς χιόνι το χιονοδρομικό του Πηλίου - Αναστέλλει τη λειτουργία του

Οι μετεωρολογικές συνθήκες έπληξαν στο χιονοδρομικό του Πηλίου.

Η έλλειψη χιονιού, αλλά και οι αρνητικές προβλέψεις για τις επόμενες τουλάχιστον δύο εβδομάδες, οδήγησαν στην απόφαση αναστολής της λειτουργίας του, σύμφωνα με το gegonota.news.

Η απόφαση ελήφθη σε έκτακτη συνεδρίαση της Τετάρτης του Δ.Σ. της εταιρείας «Κενταύρων Όρος Α.Ε.» συνήλθε, εκτάκτως, με την συμμετοχή και του Προέδρου του Δ.Σ. του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου κ. Καυκά.

Σε περίπτωση χιονόπτωσης που θα επιτρέψει την κάλυψη και ασφαλή διάστρωση των χιονοδρομικών διαδρόμων για την διενέργεια χιονοδρομιών, θα επανεξετασθεί η λειτουργία του Κέντρου.

Για το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Φεβρουαρίου 2026 θα λειτουργήσει περιορισμένα για τους αθλητικούς συλλόγους και μόνο με τον αναβατήρα Πήλιο 4 και την αντίστοιχη πίστα, με μεταφορά των αθλητών με τον αναβατήρα Πήλιο 3 από ώρα 08.30 έως ώρα 09.30.

Όσοι έχουν προμηθευτεί ετήσιες κάρτες θα έχουν έκπτωση 50% στις ετήσιες κάρτες της επόμενης χιονοδρομικής περιόδου.