Ο Νίκος Δένδιας στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων με τους υπουργούς Άμυνας της ΕΕ
Κατά την παρέμβασή του μεταξύ άλλων ενημέρωσε για την πορεία υλοποίησης της Ατζεντας 2030 και της Ασπίδας του Αχιλλέα
Την υλοποίηση του Χάρτη για την αμυντική ικανότητα της ΕΕ και τις γεωστρατηγικές εξελίξεις συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης στην Ουκρανία συζήτησαν οι υπουργοί Άμυνας της ΕΕ.
Στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων συμμετείχε και ο Έλληνας υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας.
Σε ανάρτησή του αναφέρει:
Συμμετείχα σήμερα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας.
Κατά την παρέμβασή μου μεταξύ άλλων ενημέρωσα για την πορεία υλοποίησης της Ατζεντας 2030, της Ασπίδας του Αχιλλέα και το ΕΛΚΑΚ
Στο Συμβούλιο ανταλλάξαμε απόψεις για:
-την υλοποίηση του Χάρτη για την αμυντική ικανότητα της ΕΕ
-Τη Στρατηγική Επισκόπηση 2026
-Τις γεωστρατηγικές εξελίξεις συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης στην Ουκρανία και τις επιπτώσεις τους στην ασφάλεια της ΕΕ.