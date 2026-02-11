Αρκαδία: Υπερχείλισε το φράγμα του Λάδωνα - «Καμπανάκι» για τον Αλφειό (Βίντεο)

Συναγερμός έχει σημάνει σε φορείς και πολίτες σε Αρκαδία και Ηλεία λόγω της υπερχείλισης της τεχνητής λίμνης του Λάδωνα στα ορεινά της Γορτυνίας. Οι όγκοι νερού που δημιούργησαν έναν εντυπωσιακό καταρράκτη οδεύουν προς την Ηλεία με τον ΓΟΕΒ να δηλώνει «έτοιμος» να τους υποδεχτεί.

Το ενδεχόμενο της υπερχείλισης της τεχνητής Λίμνης του Λάδωνα είχε επισημάνει την επιστολή του προς το δήμο Γορτυνίας ο Διευθυντής του ΥΗΣ Λάδωνα, κ. Ιωάννης Σταθάς. Σύμφωνα με την ενημέρωση του, «λόγω των συνεχιζόμενων έντονων βροχοπτώσεων στην περιοχή της λεκάνης απορροής, η στάθμη της τεχνικής λίμνης έχει πλησιάσει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα πληρότητας ενώ καταγράφεται ακόμα και κίνδυνος υπερχείλισης της εξαιτίας των περαιτέρω βροχοπτώσεων που σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΜΥ θα επικρατήσουν.»

Ο Δήμος Γορτυνίας συνιστώντας ψυχραιμία και όχι πανικό στους πολίτες δημοσιοποίησε τις ενέργειες και τα μέτρα που προληπτικά λάμβανε, σύμφωνα με το patrisnews.com.

Καταρράκτης έπειτα από επτά χρόνια

Λίγες ημέρες αργότερα, η «ανησυχία» του Διευθυντού έγινε πραγματικότητα, το νερό το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου έφτασε στα ανώτερα όρια του δίνοντας ένα εντυπωσιακό θέαμα από την υπερχείλισή του και τον καταρράκτη που δημιούργησε, φαινόμενο που είχε να καταγραφεί από το 2019. Το πλεονάζον νερό εκτονώθηκε δημιουργώντας έναν εντυπωσιακό καταρράκτη, μια εικόνα που είχε να εμφανιστεί από το 2019. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η στάθμη της λίμνης αυξήθηκε κατά περίπου 10 μέτρα μέσα σε λίγες ημέρες, λόγω της μεγάλης ποσότητας βροχής. Το φαινόμενο καταγράφηκε σε βίντεο από τον Κώστα Νίτσιο, αποτυπώνοντας τη δύναμη της φύσης και την εικόνα που επικρατεί στην περιοχή.

Η εικόνα παραμένει η ίδια και στις 11 Φεβροαρίου: το νερό τρέχει ορμητικά και κρούει «καμπανάκι» σε υπευθύνους και φορείς, καθώς οι συνέχισή του φαινομένου της υπερχείλισης δημιουργεί αλυσιδωτές συνέπειες στον Αλφειό ποταμό και στις παραποτάμιες περιοχές.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΟΡΤ φιλοξενήθηκε ο Πρόεδρος του ΓΟΕΒ Πηνειού – Αλφειού κ. Τάκης Παρασκευόπουλος ο οποίος ανέφερε πως ο οργανισμός έχει γνώση του φαινομένου και πως είναι προετοιμασμένος για την αντιμετώπισή του.

«Είμαστε σε εγρήγορση, αναμέναμε την υπερχείλιση του Λάδωνα, είμαστε στον βαθμό ετοιμότητας που χρειάζεται ώστε να αντιμετωπίσουμε τον όγκο νερού που θα φτάσει και στις δικές μας περιοχές. Το άγχος του οργανισμού μας είναι οι εκβολές του Αλφείου που αποστραγγίζουν και οι τάφροι του οργανισμού που περικλείουν την περιοχή του Πύργου. Όταν ο Αλφειός ανεβάζει την στάθμη του , επειδή οι τάφροι δεν έχουν παροχή και το νερό έχει την ανάποδη πορεία, υπάρχει περίπτωση πλημμύρας. Το νερό έχει ορμή, δύναμη και είναι μεγάλης ποσότητας, πρέπει να αντιμετωπίζουμε το φαινόμενο εγκαίρως ειδάλλως τα προβλήματα θα είναι πολύ μεγάλα. Έχουμε κάνει οτι είναι δυνατόν για να αντιμετωπίσουμε ότι προκύψει, ο καλός καιρός των 3 τελευταίων ημερών μας έχει βοηθήσει πολύ, να μειωθεί η στάθμη στις κοίτες κι αυτό γιατί το νερό που αναμένεται να έρθει είναι μεγάλης ποσότητας.

«Είχαμε πολλά χρόνια να δούμε τέτοιο φαινόμενο»

Ο πρόεδρος του ΓΟΕΒ παραδέχτηκε πως το φαινόμενο, με αυτόν τον όγκο νερού και την υπερχείλιση του Λάδωνα είναι φαινόμενο που έχει να εμφανιστεί πολλά χρόνια και προς τούτο θα πρέπει όλοι να είναι προετοιμασμένοι και συντονισμένοι για να το αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά. «Πολλές φορές πρέπει να διοχετευτεί το νερό βίαια, ελπίζουμε οτι θα το αντιμετωπίσουμε όπως πρέπει και πως τις επόμενες ημέρες οι βροχές δεν θα μας επηρεάσουν έντονα».

Ανήσυχοι οι κάτοικοι

Την ίδια ώρα οι κάτοικοι των παραποτάμιων περιοχών του Αλφειού ανησυχούν από την άνοδο των υδάτων και φυσικά την έλευση του όγκου απο τον Λάδωνα. Στα σημεία βρέθηκε για το ρεπορτάζ ο Κώστας Γκελντής.

