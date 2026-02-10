Ήπειρος: Υπερχείλισε η τάφρος της Λαψίστας - Πλημμύρισαν 7.000 στρέμματα
Έντονη ανησυχία επικρατεί στις τάξεις των αγροτών που φοβούνται το ενδεχόμενο η φετινή καλλιεργητική χρονιά να πάει στράφι
Η κακοκαιρία με τις σφοδρές βροχοπτώσεις αλλά και τις καταιγίδες των τελευταίων ημερών έχουν πλήξει αρκετά την Ήπειρο με αποτέλεσμα μάλιστα να υπερχειλίσει η τάφρος της Λαψίστας σε πολλά σημεία, με αποτέλεσμα το νερό να βρίσκει διέξοδο μέσα στα καλλιεργήσιμα χωράφια.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ οι έντονες βροχοπτώσεις επιδεινώνουν συνεχώς την κατάσταση, καθώς το έδαφος δεν μπορεί να απορροφήσει τόσο μεγάλες ποσότητες νερού σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Οι αγρότες ανησυχούν πως, αν ο καιρός παραμείνει άστατος και συνεχιστούν οι μεγάλες ποσότητες βροχής στις ίδιες περιοχές, η καλλιεργητική χρονιά κινδυνεύει να χαθεί.
Η αποστράγγιση των χωραφιών θα χρειαστεί πολλές ημέρες, με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος. Το νερό από την τάφρο καταλήγει στον ποταμό Καλαμά.