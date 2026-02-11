Πάτρα: Πλημμύρισε ξανά η Ακτή Δυμαίων - Βίντεο

Σημαντική βροχόπτωση καταγράφηκε στην πόλη της Πάτρας το βράδυ της Τετάρτης (11/02), με την Ακτή Δυμαίων να πλημμυρίζει για άλλη μία φορά.

Όπως φαίνεται και σε βίντεο από το σημείο, το οδόστρωμα έχει γεμίσει με νερά, και τα οχήματα κινούνται με αργές ταχύτητες.

Ανάλογη κατάσταση και σε κάθετη οδό της Ακτής Δυμαίων, όπου έχει συσσωρευθεί μεγάλη ποσότητα νερού.

