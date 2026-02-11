Πάτρα: Πλημμύρισε ξανά η Ακτή Δυμαίων - Βίντεο
Η βροχόπτωση στην πόλη οδήγησε στην αναπαραγωγή μίας «κλασσικής» εικόνας
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σημαντική βροχόπτωση καταγράφηκε στην πόλη της Πάτρας το βράδυ της Τετάρτης (11/02), με την Ακτή Δυμαίων να πλημμυρίζει για άλλη μία φορά.
Όπως φαίνεται και σε βίντεο από το σημείο, το οδόστρωμα έχει γεμίσει με νερά, και τα οχήματα κινούνται με αργές ταχύτητες.
Ανάλογη κατάσταση και σε κάθετη οδό της Ακτής Δυμαίων, όπου έχει συσσωρευθεί μεγάλη ποσότητα νερού.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:56 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα: Πλημμύρισε ξανά η Ακτή Δυμαίων - Βίντεο
22:30 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ