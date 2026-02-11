Πότε και πού θα γίνει ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας

Η ημερομηνία και το γήπεδο που θα διεξαχθεί ο τελικός Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ.

Πότε και πού θα γίνει ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας
Ο ΟΦΗ και ο ΠΑΟΚ πήραν τα δύο εισιτήρια για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι Κρητικοί επικράτησαν 1-0 του Λεβαδειακού στην Βοιωτία, χάρη σε γκολ του Λαμπρόπουλου, παρότι έπαιζαν με 10 παίκτες από το 34ο λεπτό.

Από την πλευρά του ο ΠΑΟΚ επικράτησε με τη σειρά του 2-0 του Παναθηναϊκού στην Τούμπα και με συνολικό σκορ 3-0, πήρε κι αυτός την πρόκριση.

Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson θα πραγματοποιηθεί στις 25 Απριλίου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

