Πότε και πού θα γίνει ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας
Η ημερομηνία και το γήπεδο που θα διεξαχθεί ο τελικός Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ.
Ο ΟΦΗ και ο ΠΑΟΚ πήραν τα δύο εισιτήρια για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.
Οι Κρητικοί επικράτησαν 1-0 του Λεβαδειακού στην Βοιωτία, χάρη σε γκολ του Λαμπρόπουλου, παρότι έπαιζαν με 10 παίκτες από το 34ο λεπτό.
Από την πλευρά του ο ΠΑΟΚ επικράτησε με τη σειρά του 2-0 του Παναθηναϊκού στην Τούμπα και με συνολικό σκορ 3-0, πήρε κι αυτός την πρόκριση.
Ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson θα πραγματοποιηθεί στις 25 Απριλίου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.
