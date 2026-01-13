Εξαφάνιση Λόρας: Εμφανίστηκε ο ηλικιωμένος άνδρας που έκανε συναλλαγή με τη 16χρονη

Στις Αρχές εμφανίστηκε αυτοβούλως ο άνδρας που εμφανίζεται σε βίντεο να έχει δοσοληψία με την 16χρονη Λόρα από την Πάτρα πριν το παιδί εξαφανιστεί.

Όπως ισχυρίζεται στις Αρχές πούλησε στη 16χρονη ένα παλιό κινητό τηλέφωνο αντί 210 ευρώ και η συνομιλία τους έγινε μέσα από τα social media καθώς είχε βάλει αγγελία πώλησης της συσκευής, την οποία φέρεται να αγόρασε το κορίτσι.

Ο άνδρας είναι 58 ετών ενώ δεν έχει απασχολήσει στο παρελθόν ποτέ τις Αρχές.

Πήγε στη Γερμανία για να βρει τον άγνωστο αδελφό της;

Παράλληλα, η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει το σενάριο το κορίτσι να «πέταξε» για τη Γερμανία για να βρει τον ετεροθαλή αδελφό της, τον οποίο δεν είχε γνωρίσει!

Την πληροφορία αυτή έδωσε στις Αρχές συμμαθήτρια το κοριτσιού, το οποίο αποκάλυψε πως η Λόρα του εκμυστηρεύτηκε πως έχει έναν ετεροθαλή αδελφό και θέλει να τον συναντήσει.

Αυτό, ωστόσο, που προκαλεί εντύπωση στους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. είναι ο τρόπος με τον οποίο ενήργησε το κορίτσι καθ'όλη τη διάρκεια του σχεδίου του.

Πλέον, δεν μπορεί να αποκλειστεί η Λόρα να έχει προλάβει να φύγει από την Ελλάδα, καθώς τα ίχνη της χάνονται στου Ζωγράφου, εκεί όπου την άφησε ο οδηγός ταξί που πήρε από το Ρίο και την μετέφερε στην Αθήνα.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως η 16χρονη είχε αναπτύξει διαδικτυακά αρκετές γνωριμίες οι οποίες και έχουν μπει στο μικροσκόπιο της Ελληνικής Αστυνομίας.

