Λαμία: Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας μεταξύ ζευγαριού - Συνελήφθη ο 47χρονος σύζυγος

Το ταξίδι της επιστροφής στην πατρίδα ήταν επεισοδιακό για το ζευγάρι από την Πολωνία

Newsbomb

Λαμία: Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας μεταξύ ζευγαριού - Συνελήφθη ο 47χρονος σύζυγος
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε με ζευγάρι από την Πολωνία κατά τη διάρκεια του ταξιδιού επιστροφής στην χώρα τους.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, όλα έγιναν στις Θερμοπύλες, κοντά στην είσοδο των Ιαματικών Πηγών Θερμοπυλών, την περασμένη Κυριακή (11/1).

Το ζευγάρι Πολωνών, ερχόμενο από την περιοχή της Εύβοιας, από όπου ξεκίνησαν το ταξίδι της επιστροφής στη χώρας τους, θέλησε να σταματήσει στις Θερμοπύλες γαι ξεκούραση.

Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, οι δύο σύντροφοι είχαν λεκτική αντιπαράθεση η οποία δεν άρχισε να εξελιχθεί σε σωματική βία με τον 47χρονο άνδρα να χαστουκίζει την 46χρονη σύντροφό του και να τη βρίζει με άσχημες εκφράσεις.
Μάλιστα, σύμφωνα με τις δηλώσεις της 46χρονης, ο άνδρας απείλησε ότι θα την σκοτώσει.

Άτομα που βρισκόντουσαν στις πηγές ειδοποίησαν το κέντρο του «100» για το συμβάν και περιπολικό του Β’ ΤΤ Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας, που ήταν πλησίον λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων, έσπευσε στο σημείο.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν την 46χρονη γυναίκα, να περπατά μόνη της και να κλαίει στο δρόμο, ενώ τους ζήτησε βοήθεια. Οι αστυνομικοί εντόπισαν στον ίδιο χώρο και τον σύντροφό της και όλοι μαζί μετέβησαν στο Αστυνομικό Μέγαρο για τα περαιτέρω. Η 46χρονη φέρεται να κατέθεσε ότι υποφέρει στα χέρια του συντρόφου της, καθώς της φέρεται άσχημα και τη χτυπάει και τη βρίζει συνέχεια.

Ακολούθως η γυναίκα οδηγήθηκε σε δομή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, ωστόσο αρνήθηκε να υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση.

Καταδικάστηκε ο 47χρονος

Σε βάρος του 47χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για τις πράξεις της ενδοοικογενειακής απειλής και της ενδοοικογενειακής απλής σωματικής βλάβης σε απόπειρα. Ο άνδρας οδηγήθηκε την επομένη (12/1/26) στο Αυτόφωρο όπου και κρίθηκε ένοχος όπως κατηγορούνταν.

Σε βάρος του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης, συνολικά 13 μηνών, την οποία το Δικαστήριο μετέτρεψε σε χρηματική ποινή προς 10 ευρώ ημερησίως. Επιπλέον επέβαλλε στον 47χρονο τον περιοριστικό όρο μη προσέγγισης της παθούσας σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων, γεγονός που σημαίνει ότι πήραν χωριστά το δρόμο της επιστροφής.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:30ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτες Κρίσεις Σμηνάρχων στην Πολεμική Αεροπορία 2026-2027

16:29ΜΠΑΣΚΕΤ

Από τη Euroleague στην GBL: Ο Πανιώνιος έκανε σπουδαία κίνηση με τον Μπράντον Τέιλορ της Βίρτους

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Αύριο η πανελλαδική διάσκεψη αγροτών που δεν πήγαν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό - Συζητούν κάθοδο στην Αθήνα με τρακτέρ

16:14ΕΛΛΑΔΑ

Survivor - «Καρφί» Σηφάκη: «17 χρόνια το κάνω, Σοϊλέδης δεν είμαι!»

15:57ΚΟΣΜΟΣ

Labubu: Θύματα εκμετάλλευσης οι εργάτες που τις παράγουν, σύμφωνα με ΜΚΟ

15:52ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικά μπλόκα: Την ώρα της συζήτησης στο Μαξίμου έκλεισαν οι παράδρομοι στην Αταλάντη

15:50ΥΓΕΙΑ

Νοσηλεία στο ΕΣΥ με ιδιωτική ασφάλιση: Αντιδρούν οι γιατροί στις προθέσεις του υπουργείου Υγείας

15:49ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Αυτή είναι η νέα του σύντροφος μετά την Μπαντόσα - 28 ετών και πρώην τενίστρια

15:47ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Θανατική ποινή για τον πρώην πρόεδρο Γιουν Σουκ Γεόλ ζητά η εισαγγελία

15:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα του πρωθυπουργού στη συνάντηση με τους αγρότες: Τις εξελίξεις διαμορφώνουν οι παρόντες, όχι οι απόντες

15:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γαλλία: Δολοφόνησαν τον πρώην πρόεδρο της Αζαξιό κατά τη διάρκεια της κηδείας της μητέρας του

15:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: Λήγει στις 15/1 η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για το Α21

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: Πορεία στο υπουργείο Μεταφορών

15:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νέα «βόμβα» από την Αργεντινή - «Υπογράφει για 4 χρόνια στον Παναθηναϊκό»

15:23ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας μεταξύ ζευγαριού - Συνελήφθη ο 47χρονος σύζυγος

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Ελεύθερη αφέθηκε η Κύπρια αεροσυνοδός που ανακρίθηκε από την MIT για την συντριβή του Falcon που μετέφερε τον αρχηγό του στρατού της Λιβύης

15:02ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές στην Ουγγαρία στις 12 Απριλίου: Δεύτερος στις δημοσκοπήσεις ο Βίκτορ Όρμπαν

14:54ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Λόρας: Οι Αρχές εντόπισαν μέσω καμερών την 16χρονη στη Θηβών

14:52LIFESTYLE

Τζίμης Πανούσης: «Δεκαπέντε χιλιάδες και μία, στραβάδια απολύομαι» σαν σήμερα πριν από 8 χρόνια

14:50ΕΛΛΑΔΑ

Πρόβλημα στο νησί των Ιωαννίνων: Βλάβη στην πλατφόρμα που το συνδέει με την ηπειρωτική χώρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:54ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Λόρας: Οι Αρχές εντόπισαν μέσω καμερών την 16χρονη στη Θηβών

15:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα του πρωθυπουργού στη συνάντηση με τους αγρότες: Τις εξελίξεις διαμορφώνουν οι παρόντες, όχι οι απόντες

14:22ΚΟΣΜΟΣ

Ερφάν Σολτάνι: Από τους φλεγόμενους δρόμους της Τεχεράνης στην αγχόνη - Αύριο η πρώτη εκτέλεση διαδηλωτή από το καθεστώς Χαμενεΐ

15:52ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικά μπλόκα: Την ώρα της συζήτησης στο Μαξίμου έκλεισαν οι παράδρομοι στην Αταλάντη

15:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νέα «βόμβα» από την Αργεντινή - «Υπογράφει για 4 χρόνια στον Παναθηναϊκό»

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Ελεύθερη αφέθηκε η Κύπρια αεροσυνοδός που ανακρίθηκε από την MIT για την συντριβή του Falcon που μετέφερε τον αρχηγό του στρατού της Λιβύης

19:29ΚΟΣΜΟΣ

«Μην αποταμιεύετε πια για τη σύνταξη»: Η τολμηρή πρόβελψη Μασκ σε Ελληνοαμερικανό για το μέλλον

14:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Απογοητευμένος ο Χρήστος Τζόλης: «Δεν περίμενα ότι δεν θα κερδίσω το Χρυσό Παπούτσι»

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η ιστορία ηλικιωμένης που ζει σε εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο – «Θέλω να δουλέψω, είμαι γερή κράση»

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Μαύρη Θάλασσα: Επίθεση drone κατά τεσσάρων ελληνόκτητων δεξαμενόπλοιων

15:49ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Αυτή είναι η νέα του σύντροφος μετά την Μπαντόσα - 28 ετών και πρώην τενίστρια

13:35ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: «Του έριξα γονατιά ανάμεσα στα φρύδια – Δεν τον σκότωσα», ισχυρίζεται ο 16χρονος που ξυλοκόπησε τον Άγγελο - Το σενάριο του δεύτερου ξυλοδαρμού

14:32ΕΛΛΑΔΑ

Στο Μαξίμου οι αγρότες - Σε εξέλιξη η συνάντηση με Μητσοτάκη

14:52LIFESTYLE

Τζίμης Πανούσης: «Δεκαπέντε χιλιάδες και μία, στραβάδια απολύομαι» σαν σήμερα πριν από 8 χρόνια

10:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Στο 26,4% η ΝΔ – Σε ποια ποσοστά κινούνται τα κόμματα Καρυστιανού και Τσίπρα

07:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σέρρες: Φρίκη δίχως τέλος - Ξυλοκόπησαν και δεύτερη φορά τον 17χρονο Άγγελο πριν φτάσει σπίτι του

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Καβγάς αγροτών «στον αέρα» - Τσιλιάς σε Μαρούδα: «Παίρνεις γραμμή από τον Περισσό» - «Κάποιοι πρόθυμοι από τα μπλόκα εκπροσωπούν μόνο τον εαυτό τους»

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Σημαντική αύξηση στα αποθέματα νερού από την αρχή του 2026: Ακόμη 70 εκατ. κυβικά μπήκαν στους ταμιευτήρες - Αναλυτικά γραφήματα

06:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος αντικυκλώνας φέρνει καλοκαιρία - Πότε φαίνεται η επόμενη πολική εισβολή από το ECMWF

09:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γεωργία Βασιλειάδου: Πέθανε η κόρη της και δεν το ήξερε κανείς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ