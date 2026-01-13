Λαμία: Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας μεταξύ ζευγαριού - Συνελήφθη ο 47χρονος σύζυγος

Επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε με ζευγάρι από την Πολωνία κατά τη διάρκεια του ταξιδιού επιστροφής στην χώρα τους.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, όλα έγιναν στις Θερμοπύλες, κοντά στην είσοδο των Ιαματικών Πηγών Θερμοπυλών, την περασμένη Κυριακή (11/1).

Το ζευγάρι Πολωνών, ερχόμενο από την περιοχή της Εύβοιας, από όπου ξεκίνησαν το ταξίδι της επιστροφής στη χώρας τους, θέλησε να σταματήσει στις Θερμοπύλες γαι ξεκούραση.

Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, οι δύο σύντροφοι είχαν λεκτική αντιπαράθεση η οποία δεν άρχισε να εξελιχθεί σε σωματική βία με τον 47χρονο άνδρα να χαστουκίζει την 46χρονη σύντροφό του και να τη βρίζει με άσχημες εκφράσεις.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις δηλώσεις της 46χρονης, ο άνδρας απείλησε ότι θα την σκοτώσει.

Άτομα που βρισκόντουσαν στις πηγές ειδοποίησαν το κέντρο του «100» για το συμβάν και περιπολικό του Β’ ΤΤ Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας, που ήταν πλησίον λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων, έσπευσε στο σημείο.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν την 46χρονη γυναίκα, να περπατά μόνη της και να κλαίει στο δρόμο, ενώ τους ζήτησε βοήθεια. Οι αστυνομικοί εντόπισαν στον ίδιο χώρο και τον σύντροφό της και όλοι μαζί μετέβησαν στο Αστυνομικό Μέγαρο για τα περαιτέρω. Η 46χρονη φέρεται να κατέθεσε ότι υποφέρει στα χέρια του συντρόφου της, καθώς της φέρεται άσχημα και τη χτυπάει και τη βρίζει συνέχεια.

Ακολούθως η γυναίκα οδηγήθηκε σε δομή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, ωστόσο αρνήθηκε να υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση.

Καταδικάστηκε ο 47χρονος

Σε βάρος του 47χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία για τις πράξεις της ενδοοικογενειακής απειλής και της ενδοοικογενειακής απλής σωματικής βλάβης σε απόπειρα. Ο άνδρας οδηγήθηκε την επομένη (12/1/26) στο Αυτόφωρο όπου και κρίθηκε ένοχος όπως κατηγορούνταν.

Σε βάρος του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης, συνολικά 13 μηνών, την οποία το Δικαστήριο μετέτρεψε σε χρηματική ποινή προς 10 ευρώ ημερησίως. Επιπλέον επέβαλλε στον 47χρονο τον περιοριστικό όρο μη προσέγγισης της παθούσας σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων, γεγονός που σημαίνει ότι πήραν χωριστά το δρόμο της επιστροφής.

