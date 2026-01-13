Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων

Την προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, στην Εγνατία Οδό από τον Α/Κ Καλαμιάς έως τον Α/Κ Δυτ. Σιάτιστας, από σήμερα (13-01-2026) και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων, αποφάσισε η Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται, ως εξής:

Τα οχήματα που κινούνται στην Εγνατία οδό, από Θεσσαλονίκη προς Ιωάννινα, θα εκτρέπονται στην Ε.Ο Κοζάνης-Ιωαννίνων από τον Α/Κ Καλαμιάς και στη συνέχεια από τον Α/Κ Μικροκάστρου θα εισέρχονται στον κάθετο άξονα Α-29 και θα εκτρέπονται εκ νέου στην Εγνατία Οδό από τον Α/Κ Δυτ. Σιάτιστας προς Ιωάννινα.

Τα οχήματα που κινούνται στην Εγνατία οδό, από Ιωάννινα προς Θεσσαλονίκη, θα εκτρέπονται από τον Α/Κ Δυτ. Σιάτιστας στον κάθετο άξονα Α-29, και στη συνέχεια από τον Α/Κ Μικροκάστρου θα εισέρχονται στην Ε.Ο Κοζάνης-Ιωαννίνων και θα εκτρέπονται εκ νέου στην Εγνατία Οδό από τον Α/Κ Καλαμιάς.

Διαβάστε επίσης