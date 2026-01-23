Βόλος: Ξυλοδαρμός του εκδότη της «Μαγνησίας» από αγνώστους

Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε ο εκδότης της τοπικής εφημερίδας του Βόλου, «Μαγνησία», Αρχιμήδης Καρεκλίδης, από δύο αγνώστους που του είχαν στήσει καρτέρι έξω από το σπίτι του

Βόλος: Ξυλοδαρμός του εκδότη της «Μαγνησίας» από αγνώστους
Άγριο ξυλοδαρμό κατήγγειλε ο εκδότης της «Μαγνησίας» έξω από το σπίτι του στον Βόλο, με τα φωτογραφικά ντοκουμέντα να σοκάρουν. Η αγριότητα των χτυπημάτων ήταν τέτοια, που το πρόσωπο του Αρχιμήδη Καρεκλίδη παραμορφώθηκε.

Ο εκδότης της τοπικής εφημερίδας, «Μαγνησία», κατήγγειλε την επίθεση, πίσω από την οποία, όπως τονίζει κρύβεται προσπάθεια εκφοβισμού και φίμωσης.

Η επίθεση σύμφωνα με τον κ. Καρεκλίδη έλαβε χώρα το βράδυ της Πέμπτης (22/1), όταν δύο άτομα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, τού είχαν στήσει καρτέρι. Μόλις στάθμευσε το όχημά του κι εξήλθε αυτού, οι κουκουλοφόροι τον πέταξαν στο έδαφος, και του κατάφεραν απανωτά χτυπήματα κυρίως στο πρόσωπο και στο κεφάλι. Πριν προλάβει να αντιδράσει, οι δράστες της επίθεσης τράπηκαν σε φυγή.

«Πρωτοφανές γεγονός για την ιστορία της πόλης»

«Η σοκαριστική αυτή επίθεση αποτελεί πρωτοφανές γεγονός για την ιστορία της πόλης σε βάρος δημοσιογράφου και εκδότη τοπικής εφημερίδας, πράγμα που θα πρέπει να προβληματίσει και να κινητοποιήσει όλους τους θεσμικούς φορείς, που ενδιαφέρονται για την ελευθερία του Τύπου», αναφέρει το magnesianews.gr και συνεχίζει: «Πρόκειται ξεκάθαρα για προσπάθεια εκφοβισμού και φίμωσης της δημοσιογραφίας, που ασκεί με συνέπεια εδώ και πολλά χρόνια στην πόλη του Βόλου ο Όμιλος Καρεκλίδη, ο οποίος και θα συνεχίσει στην ίδια κατεύθυνση, παρά τους τραμπουκισμούς και τα όποια κίνητρα και σχέδια απεργάζονται κάποιοι για τον τρόπο που ασκείται το λειτούργημα της δημοσιογραφίας στον Βόλο».

Ο εκδότης ειδοποίησε τις Αρχές για να καταγγείλει το συμβάν, ενώ κατόπιν διακομίσθηκε με ίδια μέσα στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου Βόλου, για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να εξεταστεί από τους εφημερεύοντες γιατρούς.

Εντός της ημέρας ο εκδότης της «Μαγνησίας», κ. Καρεκλίδης μαζί με τον συνήγορό του, Νίκο Μόσχο, θα προχωρήσουν στην υποβολή μήνυσης κατ’ αγνώστων, ευελπιστώντας οι Αρχές να φτάσουν στα ίχνη των δραστών και να τους οδηγήσουν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

