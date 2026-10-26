Ελένη Καρακάση: Δύσκολες ώρες για την ηθοποιό - Πέθανε η πεθερά της

Η συγκινητική ανάρτηση της ηθοποιού για τη γυναίκα που την αγκάλιασε σαν κόρη της

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Ελένη Καρακάση: Δύσκολες ώρες για την ηθοποιό - Πέθανε η πεθερά της
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  • Η ηθοποιός Ελένη Καρακάση ανακοίνωσε τον θάνατο της πεθεράς της, Χριστίνας, σε ηλικία 77 ετών.
  • Η Καρακάση περιέγραψε την πεθερά της ως γυναίκα που την αγκάλιασε και την αντιμετώπισε σαν κόρη της.
  • Ο σύζυγος της Ελένης, Δημήτρης Τσινιδέλος, αποχαιρέτησε τη μητέρα του με συγκινητικά λόγια στα social media.
  • Η οικογένεια εκφράζει βαθιά θλίψη και αγάπη για την απώλεια της Χριστίνας.
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Δύσκολες ώρες βιώνει η Ελένη Καρακάση, καθώς έφυγε από τη ζωή η αγαπημένη της πεθερά, Χριστίνα, σε ηλικία 77 ετών.

Η ηθοποιός έκανε γνωστή τη δυσάρεστη είδηση μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, αποχαιρετώντας τη γυναίκα που, όπως περιγράφει, την αγκάλιασε και την αντιμετώπισε σαν δικό της παιδί.

«Σας ευχαριστώ όλους!!! Η Χριστίνα, η μαμά του Δημήτρη μου, η πεθερά μου, η δεύτερη μαμά μου που με αγκάλιασε και με είχε σαν κόρη της και μένα και τη Emmanuel-Georgia Tsinidelos ήταν ο καλύτερος άνθρωπος και ο μόνος άγιος άνθρωπος που έχω γνωρίσει στη ζωή μου», έγραψε χαρακτηριστικά η Ελένη Καρακάση.

Το συγκινητικό αντίο του συζύγου της

Με λόγια γεμάτα αγάπη αποχαιρέτησε τη μητέρα του και ο σύζυγος της ηθοποιού, Δημήτρης Τσινιδέλος, μέσα από τα social media.

«Αντίο μανούλα μου γλυκιά… Σ’ αγαπώ!! Δεν θα πονάς άλλο πια… Ήσουν ο πιο γλυκός άνθρωπος του κόσμου», έγραψε στην ανάρτησή του.

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