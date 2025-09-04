Ελένη Καρακάση: «Έκανα ολική υστερεκτομή, μου είπαν ότι πρέπει να συνηθίσω να ζω με αυτό»

Η Ελένη Καρακάση σε συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεόραση του ΑΝΤ1 αναφέρθηκε στην σοβαρή περιπέτεια που πέρασε με την υγεία της, όταν χρειάστηκε να κάνει ολική υστερεκτομή.

«Πριν από τρία χρόνια χρειάστηκε να κάνω ολική υστερεκτομή. Πήγαν όλα καλά, ήμουν πολύ τυχερή, ήμουν σε πολύ καλό γιατρό και σε δημόσιο νοσοκομείο.

Στις 40 ημέρες άρχισα να έχω πόνους σε όλο το σώμα, το οποίο φοβηθήκαμε και ξεκινήσαμε να ψάχνουμε για διάφορες παθήσεις. Βγήκα αρνητική σε όλα και έτσι άρχισα να δοκιμάζω άλλα πράγματα και πάλι δεν βρήκα λύση. Καταλήξαμε ότι είναι ινομυαλγία. Την ινομυαλγία την κατατάσσουν στα αυτοάνοσα, αλλά δεν ξέρουν, είναι ακόμα κάτι που ερευνούν. Αυτό που μου είπε ο ορθοπεδικός μου είναι ότι είναι σαν να δίνει ο εγκέφαλος μου εντολή στο σώμα ότι ο πόνος που νιώθεις είναι πολύ πιο ισχυρός από αυτό που ουσιαστικά είναι», είπε αρχικά η Ελένη Καρακάση.

Και συνέχισε: «Στην απελπισία μου και δοκιμάζοντας τα πάντα, μιλάει τυχαία στον άντρα μου μια γιατρός για τα “ιατρεία πόνου”. Έκλεισα ένα ραντεβού στο νοσοκομείο, πήγα, μπήκα στο γραφείο της γιατρού, αρχίζω να μιλάω και κλαίω, ήμουν πια μια γυναίκα σε απόγνωση. Έμπαινα στους γιατρούς και έκλαιγα, προσπαθούσα να τους εξηγήσω αυτό που συμβαίνει…».

«Πολλοί γιατροί μού είπαν ότι πρέπει να συνηθίσω να ζω με αυτό, αλλά δεν μπορώ να συνηθίσω να ζω με αυτό. Είναι κάτι που δεν το είχα και μου κάνει δύσκολη τη ζωή. Δεν μπορούσα να σηκωθώ από τον καναπέ. Κατέληξα τελικά σε μια θεραπεία που με βοήθησε, αλλά δεν έχω τελειώσει ακόμα με αυτό το κομμάτι. Αν δεν περάσεις τον χρόνιο πόνο, δεν μπορείς να τον καταλάβεις. Εύχομαι σε κανέναν να μη συμβεί αυτό», κατέληξε η Έλενα Καρακάση.