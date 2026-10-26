Ζήνα Κουτσελίνη: Το καυστικό σχόλιο για το «Mega non stop» και η απάντηση της Μαρίας Αντωνά

Snapshot Η Ζήνα Κουτσελίνη σχολίασε αρνητικά την εκπομπή «Mega non stop», επισημαίνοντας την έλλειψη χώρου και τη δυσκολία στην παρουσίαση.

Η Κουτσελίνη περιέγραψε την εκπομπή ως ακατάστατη, με τους παρουσιαστές να σπρώχνονται για να βγουν στο πλάνο.

Η Μαρία Αντωνά απάντησε μέσω Instagram, υπερασπιζόμενη την επαγγελματική της παρουσία και καταδικάζοντας την υποτίμηση από τη Ζήνα Κουτσελίνη.

Η Αντωνά τόνισε ότι δεν την ενοχλεί η αρχή της καριέρας της, αλλά η ευκολία με την οποία υποτιμήθηκε από μια πιο έμπειρη γυναίκα. Snapshot powered by AI

Το πρωί της Δευτέρας, μέσα από την εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα», η Ζήνα Κουτσελίνη σχολίασε την εκπομπή «Mega non stop» με τους Ζήση Μούσιου, Βασίλη Τσεκούρα και Μαρία Αντωνά.

«Στο Mega είναι ένα τραπέζι και ένας πάγκος. Δεν μπορώ να το δω με τίποτα, γιατί νιώθω ότι δε χωράνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Ο ένας σπρώχνει τον άλλον για να πάρει το πλάνο», ανέφερε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια του STAR συνεχίζοντας: «Και μετά… Ένα μίνι, δύο άντρες και η ενημέρωση».

Τη δική της απάντηση, λίγη ώρα αργότερα, έδωσε η Μαρία Αντωνά, μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. «Θα περίμενα από μια γυναίκα με τόσα χρόνια εμπειρίας στην τηλεόραση να γνωρίζει πως καμία επαγγελματική παρουσία δεν είναι “μίνι” όταν πίσω της υπάρχουν δουλειά, προσπάθεια και αξιοπρέπεια. Δεν με ενοχλεί να είμαι στην αρχή μιας διαδρομής ή να έχω ακόμη πολλά να μάθω. Με ενοχλεί, όμως, η ευκολία με την οποία μια γυναίκα επιχειρεί να υποτιμήσει μια άλλη», έγραψε χαρακτηριστικά η Μαρία Αντωνά.

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