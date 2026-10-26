Διονύσης Φερεντίνος: Έφτασε 40 λεπτά μετά το ασθενοφόρο – Έρευνα από το ΕΚΑΒ

Snapshot Το ΕΚΑΒ διερευν την καθυστέρηση 40 λεπτών στην άφιξη ασθενοφόρου στον Διονύση Φερεντίνο, χωρίς να έχουν δοθεί επίσημα στοιχεία για ώρες κλήσης και άφιξης.

Ο σκηνοθέτης υπέστη ανακοπή περίπου 20 λεπτά μετά την εμφάνιση συμπτωμάτων έντονου πόνου στην πλάτη και δυσκολίας στο περπάτημα στο σπίτι του.

Ο Φερεντίνος μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο Διονύσης Φερεντίνος είχε εργαστεί σε δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές και ταινίες, ενώ η κηδεία του θα γίνει στις 29 Οκτωβρίου.

Η κηδεία συμπίπτει με την πρεμιέρα της νέας σειράς του MEGA «Η νταντά της γειτονιάς», στην οποία εργαζόταν ο σκηνοθέτης. Snapshot powered by AI

Προκαταρκτική διερεύνηση διενεργεί το ΕΚΑΒ μετά τις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας οι οποίες ανέφεραν ότι το ασθενοφόρο έφτασε με καθυστέρηση 40 περίπου λεπτών στον σκηνοθέτη Διονύση Φερεντίνο ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σήμερα Δευτέρα (26/10) σε ηλικία 51 ετών.

Το ΕΚΑΒ αναζητά απαντήσεις αναφορικά με την καθυστέρηση της άφιξης του ασθενοφόρου στο σημείο ωστόσο σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα επίσημα στοιχεία για τις ώρες κλήσης και της άφιξης του πληρώματος στο σημείο, ενώ παράλληλα δεν έχει γνωστό αν ο χρόνος της άφιξης του ασθενοφόρου στο σημείο σχετίζεται με την έκβαση.

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για τα τελευταία λεπτά του 51χρονου

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Διονύσης Φερεντίνος βρισκόταν στο σπίτι του στα νότια προάστια όταν παραπονέθηκε για έντονο πόνο στην πλάτη και δυσκολία στο περπάτημα. Ο 51χρονος περίπου 20 λεπτά μετά την αναφορά του υπέστη ανακοπή. Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο το οποίο έφτασε στο σημείο περίπου 40 λεπτά μετά την κλήση.

Ο σκηνοθέτης μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Ο Διονύσης Φερεντίνος και η κηδεία του

Ο Διονύσης Φερεντίνος είχε υπογράψει τη σκηνοθεσία σε δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές, ανάμεσά τους το «Έχω παιδιά» του MEGA και το «Μην αρχίζεις τη Μουρμούρα» του ALPHA.

Ακόμα, είχε συμμετάσχει στη σκηνοθεσία και σε άλλα πρότζεκτ, όπως η ταινία «Νήσος 2: Το κυνήγι του χαμένου θησαυρού», τα «Υπέροχα πλάσματα» και οι «Νύφες», ενώ το τελευταίο διάστημα εργαζόταν στη νέα κωμική σειρά του MEGA «Η νταντά της γειτονιάς».

Ο Διονύσης Φερεντίνος ήταν πατέρας δύο παιδιών, ενώ η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Πέμπτη (29/10), την ημέρα που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο MEGA η σειρά «Η νταντά της γειτονιάς».