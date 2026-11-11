Δημήτρης Καλλιβωκάς: Αγωνία για τον αγαπημένο ηθοποιό - Τα τελευταία νέα της υγείας του

Ο ηθοποιός εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Δημήτρης Καλλιβωκάς: Αγωνία για τον αγαπημένο ηθοποιό - Τα τελευταία νέα της υγείας του
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  • Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς νοσηλεύεται στη ΜΕΘ μετά από σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι λόγω πτώσης στο σπίτι του.
  • Η διαδικασία αφύπνισης εξελίσσεται ομαλά, με τον ηθοποιό να αντιδρά στα νευρολογικά τεστ, αν και δεν έχει κίνηση στα άκρα.
  • Το αιμάτωμα στο κεφάλι του παραμένει σταθερό και εμφανίζει σημάδια ύφεσης.
  • Η καταστολή έχει διακοπεί πλήρως και ο οργανισμός του ανταποκρίνεται στη φαρμακευτική αγωγή.
  • Παρά τη βελτίωση, η παραμονή στη ΜΕΘ απαιτεί χρόνο και συνεχή παρακολούθηση, χωρίς να υπάρχει ακόμα εκτίμηση για την έξοδό του.
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Ενθαρρυντικά είναι τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του Δημήτρη Καλλιβωκά, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στο κεφάλι από πτώση μέσα στο σπίτι του. Ο 96χρονος ηθοποιός παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης, ενώ η διαδικασία αφύπνισής του εξελίσσεται ομαλά, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από τον θεράποντα γιατρό του.

Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς τραυματίστηκε την περασμένη εβδομάδα, έπειτα από πτώση στο διαμέρισμά του. Έκτοτε παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, με τους γιατρούς να αξιολογούν καθημερινά την πορεία της υγείας του.

Τι ανέφερε ο γιατρός του Δημήτρη Καλλιβωκά

Το πρωί της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου, ο γιατρός του, Ανδρέας Στρατής, μίλησε στον ΑΝΤ1, δίνοντας μια πιο σαφή εικόνα για την εξέλιξη της κατάστασής του.

Όπως αποκάλυψε, η καταστολή έχει πλέον διακοπεί πλήρως και ο ηθοποιός αρχίζει σταδιακά να ανταποκρίνεται στα νευρολογικά τεστ. Αν και δεν έχει παρουσιάσει ακόμη κίνηση στα άκρα του, αντιδρά σε ορισμένα ερεθίσματα, ενώ η εικόνα του αιματώματος παραμένει σταθερή και εμφανίζει σημάδια υποχώρησης.

«Είναι σαφώς καλύτερα από χθες τα πράγματα. Η διαδικασία της αφύπνισης εξελίσσεται φυσιολογικά. Έχει διακοπεί εντελώς η καταστολή και αρχίζει να αντιδρά δειλά δειλά στα πρώτα νευρολογικά τεστ που του κάνουμε. Δεν κουνάει ακόμα χέρια πόδια. Αντιδρά μόνο σε ορισμένα ερεθίσματα. Η απεικόνιση του αιματώματος είναι σταθερή και δείχνει σημάδια ύφεσης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ανδρέας Στρατής.

«Η εντατική είναι μαραθώνιος»

Ο γιατρός του 96χρονου ηθοποιού εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι η βελτίωση δεν σημαίνει πως η περιπέτεια της υγείας του έχει ολοκληρωθεί. Όπως σημείωσε, ο οργανισμός του ανταποκρίνεται στη φαρμακευτική αγωγή, όμως η παραμονή στη ΜΕΘ απαιτεί χρόνο και συνεχή παρακολούθηση.

«Ανταποκρίνεται καλώς στη φαρμακευτική αγωγή, αλλά η εντατική είναι μαραθώνιος», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Ανδρέας Στρατής ανέφερε ότι ο Δημήτρης Καλλιβωκάς δεν αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή άμεσο κίνδυνο, υπογραμμίζοντας, όμως, ότι είναι ακόμη πρόωρο να γίνει οποιαδήποτε εκτίμηση για το πότε θα μπορέσει να βγει από την εντατική.

«Πρέπει να έχουμε ελπίδα, πρέπει να έχουμε υπομονή και όλα θα πάνε καλά θεωρώ. Έχουμε ακόμα μεγάλο δρόμο και πολύ δρόμο έως που να μιλήσουμε για να βγει από την εντατική. Αυτή τη στιγμή άμεσα δεν κινδυνεύει. Αλλά μην ξεχνάτε πως ο ασθενής παραμένει στην εντατική», κατέληξε.

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