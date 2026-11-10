Δημήτρης Καλλιβωκάς: Υπό καταστολή, σε μηχανική υποστήριξη και σε βαριά κλινική κατάσταση

Snapshot Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς νοσηλεύεται σε βαριά κλινική κατάσταση υπό καταστολή και μηχανική υποστήριξη της αναπνοής.

Ο 97χρονος ηθοποιός τραυματίστηκε στο κεφάλι μετά από πτώση στο σπίτι του και διασωληνώθηκε μετά από νοσηλεία σε τρία νοσοκομεία.

Το υποσκληρίδιο αιμάτωμα που έχει είναι μεγάλο και δεν επιτρέπει χειρουργική αντιμετώπιση, με τη θεραπεία να βασίζεται σε φαρμακευτική αγωγή.

Η ζωή του ηθοποιού βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, ενώ γίνονται προσπάθειες μείωσης των κατασταλτικών φαρμάκων για νευρολογικές εκτιμήσεις.

Η ηλικία του δεν θεωρείται το κύριο ζήτημα στην κατάστασή του, παρά τη σοβαρότητα του τραυματισμού. Snapshot powered by AI

Υπό καταστολή και σε μηχανική υποστήριξη της αναπνοής νοσηλεύεται ο Δημήτρης Καλλιβωκάς, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή, σύμφωνα με τον θεράποντα γιατρό του.

Ο 97χρονος ηθοποιός τραυματίστηκε στο κεφάλι έπειτα από πτώση στο σπίτι του. Όπως έγινε γνωστό αρχικά διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Αγίων Αναργύρων, όπου κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του. Ακολούθως διακομίσθηκε στη ΜΕΘ του Βουγιουκλάκειου.

Ο πνευμονολόγος Στρατής Ανδρέας επιβεβαίωσε την είδηση και περιέγραψε την κατάσταση του ηθοποιού, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Αυτή τη στιγμή είναι διασωληνωμένος, σε μηχανική υποστήριξη της αναπνοής και υπό καταστολή, σε βαριά κλινική κατάσταση. Σταδιακά γίνονται προσπάθειες να γίνει μείωση των κατασταλτικών φαρμάκων για να κάνουμε τις πρώτες νευρολογικές εκτιμήσεις και να δούμε τις πρώτες αντιδράσεις που θα έχει ο κύριος Καλλιβωκάς».

Στη συνέχεια, ο γιατρός έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα, αλλά και την πορεία της νοσηλείας του.

«Ο κύριος Καλλιβωκάς είχε πέσει και είχε νοσηλευτεί στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου είχε διαγνωστεί με ένα υποσκληρίδιο αιμάτωμα. Πήρε εξιτήριο από το Γεννηματάς και μετά προσήλθε στους Αγίους Αναργύρους και διασωληνώθηκε και ήρθε στην κλινική μας. Προφανώς οι συνάδελφοι έκριναν την κατάστασή του σταθερή για να πάρει εξιτήριο. Προφανώς λιποθύμησε και βρέθηκε λιπόθυμος στο σπίτι του, χωρίς να ξέρουμε ακριβώς πόση ώρα ήταν λιπόθυμος. Σε εμάς ήρθε διασωληνωμένος στις 4 Νοεμβρίου», ανέφερε μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Κλείνοντας, ο Στρατής Ανδρέας υπογράμμισε πως η ζωή του 97χρονου ηθοποιού βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο, εξηγώντας παράλληλα ότι το μέγεθος του αιματώματος δεν επιτρέπει τη χειρουργική αντιμετώπιση.

«Η κατάστασή του είναι πάρα πολύ σοβαρή και κινδυνεύει άμεσα η ζωή του. Η ηλικία παίζει ρόλο αλλά δεν είναι το προέχον ζήτημα η ηλικία. Το αιμάτωμα είναι μεγάλο και προσπαθούμε με φαρμακευτική αγωγή να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Σε αυτή την κατάσταση, δεν μπορεί να γίνει κάποια χειρουργική επέμβαση», σημείωσε.

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