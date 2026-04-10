Δημήτρης Καλλιβωκάς: «Ψάχνω τρόπο να φύγω από τη ζωή»

Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς τον τελευταίο καιρό αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα κι έχοντας φτάσει πλέον στα 97 του χρόνια, λέει ότι προτιμά να «φύγει» παρά να βιώνει όσα δεινά του έχει φέρει η ζωή.

Ο αγαπητός ηθοποιός δεν δίστασε να πει πως θα προτιμούσε να «φύγει» από τη ζωή, καθώς δεν αντέχει άλλο πια να βρίσκεται τις περισσότερες ώρες της ημέρας στο καροτσάκι. Όπως είπε χαρακτηριστικά, θέλει ένα «ήσυχο τέλος».

«Ακόμα και αν ήθελα να πέσω από την Ακρόπολη κάποιος θα έπρεπε να με μεταφέρει εκεί»

«Κουράστηκα και πλέον δεν επιθυμώ να βρίσκομαι τις περισσότερες ώρες της ημέρας πάνω σε ένα καροτσάκι. Ψάχνω τρόπο να φύγω από τη ζωή. Ακόμα και αν ήθελα να πέσω από την Ακρόπολη κάποιος θα έπρεπε να με μεταφέρει εκεί. Και δεν νομίζω να το κάνει κάποιος. Ήδη διανύω τα 97 χρόνια μου. Δεν με ενδιαφέρει να ζήσω άλλο», είπε ο Δημήτρης Καλλιβωκάς μιλώντας στην Espesso.

Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς, περνά ομολογουμένως πολύ δύσκολα, καθώς όπως είπε οι περισσότεροι φίλοι του έχουν πεθάνει, εξ όσων βρίσκονται στη ζωή ελάχιστοι επικοινωνούν, ενώ τον έχει καταρρακώσει το γεγονός ότι δεν έχει πια κοντά του τη σύζυγό του, Ιωάννα. Η γυναίκα του ηθοποιού, έχει χάσει την όρασή της, και ζει σε οίκο ευγηρίας.

«Κάθε Πάσχα πηγαίναμε στο εξοχικό στην Τήνο, ψήναμε με την Ιωάννα και περνούσαμε όμορφα στη θάλασσα που πηγαίναμε μαζί, χέρι χέρι. Τώρα και οι δυο δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη διαδρομή. Αλλά, πίστεψέ με, δεν θέλω να παραπονιέμαι, απλά θέλω να φύγω από τη ζωή ήσυχα», είπε ο ηθοποιός σε μια κατάθεση ψυχής.