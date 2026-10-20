Είναι εχθρική πράξη η κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου;

Είναι εχθρική ή φιλική πράξη η κύρωση, από το κοινοβούλιο της Λιβύης, ενός παράνομου μνημονίου με το οποίο επιχειρείται να... τεντωθεί η υφαλοκρηπίδα και οι θαλάσσιες ζώνες της Τρίπολης και της Βεγγάζης μέχρι τα ανοιχτά της Κρήτης;

Είναι εχθρικό ή φιλικό προς την Ελληνική Δημοκρατία το κράτος εκείνο που συνήψε συμφωνία με μία τρίτη χώρα και με την συμφωνία αυτή επιδιώκει να μοιραστεί με την χώρα αυτή τη θαλάσσια περιοχή και τις θαλάσσιες ζώνες που βρίσκονται ανάμεσά τους, παρακάμπτοντας την... λεπτομέρεια ότι στις συγκεκριμένες θαλάσσιες ζώνες που εποφθαλμιούν η Άγκυρα και η Τρίπολη τα κυριαρχικά δικαιώματα ανήκουν στην Αθήνα;

Δεν είναι ορατό ακόμη και διά γυμνού οφθαλμού ότι ανάμεσα στην Τουρκία και την Λιβύη παρεμβάλλεται η Ελλάδα; Πού στο καλό είναι η υποτιθέμενη διεθνής κοινότητα; Τι παιγνίδια είναι αυτά που παίζονται στο παρασκήνιο;

Για ποιο λόγο αυτή η έρημη η Ευρωπαϊκή Ένωση, που ονειρεύεται να αποκτήσει κοινή πολιτική στα εξωτερικά και την άμυνα, δεν βγαίνει ορθά κοφτά να δηλώσει ότι το περίφημο τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι και άκυρο και ανυπόστατο και εκτός διεθνούς δικαίου και εκτός κοινής λογικής;

Τι θα κάνει πάλι η Ελλάδα; Θα αρχίσουμε να τσακωνόμαστε στο εσωτερικό συζητώντας ατέλειωτα μεταξύ μας αν έχει δίκιο ή άδικο η Λιβύη, γιατί ο Χαφτάρ και οι γιοι του μας πούλησαν και άλλαξαν στρατόπεδο και πώς κατάφερε ο Ερντογάν να επεκτείνει την επιρροή του και στην Βεγγάζη, μετά την Τρίπολη;

Τις θυμάστε τις επισκέψεις του Χαφτάρ στην Αθήνα, τις διαβεβαιώσεις του ότι δεν θα νομιμοποιήσει το άκυρο μνημόνιο -όπως το αποκαλούσε πριν κάνει την κωλοτούμπα και πέσει στην αγκαλιά του Ερντογάν- και τις τοποθετήσεις του υπέρ του διεθνούς δικαίου και της νομιμότητας; Περίμενε κάτι που δεν του δόθηκε από την ελληνική πλευρά ο Χαφτάρ ή μήπως έλαβε μεγαλύτερα ανταλλάγματα από την Άγκυρα ο στρατάρχης της Λιβύης; Ενδιαφέρον θα είχε κάποια στιγμή να λάβουμε μια απάντηση...

Ή μήπως εδώ στο εσωτερικό θα επιδοθούμε σε μια προσπάθεια εκλογίκευσης της τρέλας που έρχεται από την Βεγγάζη, όπου μια βουλή πειθήνιων αντιπροσώπων συμφώνησαν με την Τουρκία ότι η θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στις τουρκικές και τις λιβυκές ακτές θα πρέπει να διαμοιραστεί ανάμεσα στις δύο χώρες;

Εξαγοράστηκαν ή όχι από τις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες και την τουρκική διπλωματία πολλοί εκπρόσωποι του πολιτικού συστήματος στη Λιβύη; Εξαναγκάστηκαν σε παραίτηση και εκπαραθυρώθηκαν όσοι στη Λιβύη, όπως ο τέως πρόεδρος του λιβυκού κοινοβουλίου Αγκίλα Σάλεχ, έλεγαν ότι δεν θα επικυρώσουν το τουρκολιβυκό μνημόνιο; Τι έγινε με τις αποφάσεις των λιβυκών δικαστηρίων που έκριναν ως άκυρο το τουρκολιβυκό μνημόνιο;

Και ποια ήταν άραγε η ελληνική στρατηγική απέναντι σ' αυτές τις υπόγειες, άτυπες, παρασκηνιακές συνεννοήσεις μεταξύ του τουρκικού κράτους και των ηγετικών φυλών της Λιβύης; Ελπίζω να μην θεωρούσαν στο υπουργείο Εξωτερικών και στο απαράτ της ελληνικής διπλωματίας ότι θα μπορούσαν δήθεν να επιτύχουν την αλλαγή στάσης της Τρίπολης και της Βεγγάζης δίνοντας στους Λίβυους υποτροφίες για σπουδές στις ελληνικές στρατιωτικές σχολές ή για μεταπτυχιακά σε ελληνικά πανεπιστήμια...

Πέρα από την ανέξοδη απάντηση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών ότι η απόφαση του λιβυκού κοινοβουλίου δεν μεταβάλλει τον παράνομο, άκυρο και ανυπόστατο χαρακτήρα του τουρκολιβυκού μνημονίου, μπορεί να δοθεί μια απάντηση συγκεκριμένη: Είναι φιλική ή εχθρική πράξη η απόφαση της βουλής των αντιπροσώπων της Λιβύης να κυρώσει την συμφωνία με την Τουρκία;

Μήπως θα περιμένουμε πάλι την απάντηση και τις κινήσεις της Αιγύπτου, της οποίας επίσης θίγονται κυριαρχικά δικαιώματα από την απόφαση του λιβυκού κοινοβουλίου;

Δεν υπάρχουν άλλοι τρόποι αντίδρασης κι άλλα πεδία ενεργοποίησης της Αθήνας για να πειθαναγκαστούν οι Λίβυοι να σταματήσουν εδώ; Προφανώς υπάρχουν. Και οποιαδήποτε συντεταγμένη χώρα γνωρίζει ότι πάντα υπάρχουν τρόποι, σχέδια και εναλλακτικές.

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