Κακοκαιρία στη Θράκη: Στύλος του ΔΕΔΔΗΕ λυγίζει από τους θυελλώδεις ανέμους στην Κομοτηνή

Επικίνδυνη κατάσταση στην παράκαμψη της Εθνικής Οδού Κομοτηνής – Κερασιάς, με στύλο ηλεκτροδότησης να απειλείται με κατάρρευση λόγω των ισχυρών ανέμων και της κακοκαιρίας που πλήττει την περιοχή.

Σοβαρά προβλήματα προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι που σαρώνουν τη Θράκη, με ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο περιστατικό να καταγράφεται στην Κομοτηνή.

Σύμφωνα με τον «Παρατηρητή της Θράκης», στύλος του δικτύου ηλεκτροδότησης του ΔΕΔΔΗΕ, στην παράκαμψη της Εθνικής Οδού Κομοτηνής – Κερασιάς, μπροστά από τις εγκαταστάσεις της εφημερίδας, παρουσιάζει έντονη κλίση και υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσής του εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.

Η κατάσταση εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τους διερχόμενους οδηγούς, καθώς ενδεχόμενη πτώση του στύλου στο οδόστρωμα θα μπορούσε να προκαλέσει ατύχημα.

Οι οδηγοί που κινούνται στο συγκεκριμένο σημείο καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν την προσέγγιση του στύλου.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για επέμβαση συνεργείου του ΔΕΔΔΗΕ στο σημείο.

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