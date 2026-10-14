Κακοκαιρία: Τεράστιος υδροστρόβιλος στη Ρόδο - Στύλος του ΔΕΔΔΗΕ λυγίζει από τον άνεμο στη Θράκη

Σφοδρό είναι το πέρασμα της κακοκαιρίας από πολλές περιοχές της χώρας, με ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους να προκαλούν σοβαρά προβλήματα.

Στη Ρόδο, ένας τεράστιος υδροστρόβιλος έκανε την εμφάνισή του στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά από τα Στεγνά, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα. Κάτοικοι της περιοχής κατέγραψαν το φαινόμενο, με τις εικόνες να αποτυπώνουν τη χαρακτηριστική στήλη που σχηματίστηκε πάνω από τη θάλασσα.

Την ίδια ώρα, οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα σε αρκετά σημεία του νησιού. Στην περιοχή Ασγούρου χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό γυναίκας από αυτοκίνητο που είχε ακινητοποιηθεί μέσα στα νερά. Στην Παλιά Πόλη της Ρόδου, δρόμοι και σοκάκια μετατράπηκαν σε χειμάρρους, ενώ προβλήματα καταγράφηκαν και στην ηλεκτροδότηση. Ο Δήμος Ρόδου κάλεσε τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να αποφεύγουν τη διέλευση από πλημμυρισμένους δρόμους. Παράλληλα, με απόφαση της δημοτικής αρχής, παρέμειναν κλειστά την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου τα σχολεία όλων των βαθμίδων, οι δομές προσχολικής αγωγής και οι αθλητικές εγκαταστάσεις.

Στύλος του ΔΕΔΔΗΕ λυγίζει από τους ανέμους στη Θράκη

Στύλος του ΔΕΔΔΗΕ στην παράκαμψη της ΕΟ Κομοτηνής Κερασίας, μπροστά από τις εγκαταστάσεις του Παρατηρητή της Θρακης έτοιμος να καταρρεύσει λόγω των θυελλωδών ανέμων.

Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει προβλήματα και σε άλλες περιοχές, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Εύβοια και η Σκιάθος, με πλημμύρες, πτώσεις δέντρων, διακοπές ηλεκτροδότησης και δυσχέρειες στις μετακινήσεις.

Ενδεικτική της έντασης των ανέμων είναι η καταγραφή ριπής 104 χιλιομέτρων την ώρα στο Λουτράκι, σύμφωνα με στοιχεία του meteo.gr έως τις 10:00 το πρωί της Τετάρτης.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν στη διάρκεια της ημέρας.

Κακοκαιρία στην Εύβοια: 112 για απομάκρυνση από Μακρύκαπα προς Ψαχνά, λόγω υπερχείλισης ποταμού

Στην Εύβοιακαταγράφονται πολύ σοβαρά προβλήματα. Το 112 έστειλε νέο μήνυμα, αυτή τη φορά προς τους κατοίκους της Μακρύκαπας, για απομάκρυνση προς τα Ψαχνά, λόγω υπερχείλισης ποταμού.

Επί ποδός ο κρατικός μηχανισμός

Στα Πολιτικά του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, ποτάμι υπερχείλισε, με αποτέλεσμα τα νερά να καλύψουν καλλιεργήσιμες εκτάσεις της περιοχής. Παράλληλα, έκλεισε ο δρόμος που συνδέει την Καστέλλα με τα Πολιτικά, λόγω της συσσώρευσης φερτών υλικών στο οδόστρωμα.

Ανησυχία προκαλεί και η στάθμη του Μεσσάπιου ποταμού, του κεντρικού ποταμού του δήμου, ο οποίος έχει φουσκώσει επικίνδυνα εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης.

Ακόμη πιο δύσκολη είναι η κατάσταση στη Βόρεια Εύβοια, με τον Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα πρόσβασης, όπως επισημαίνει το Star Κεντρικής Ελλάδας.

Ο ποταμός Κηρέας έχει φουσκώσει και σε αρκετά σημεία τα νερά του έχουν υπερχειλίσει, κατακλύζοντας τμήματα του κεντρικού οδικού άξονα που συνδέει την Κεντρική με τη Βόρεια Εύβοια. Για λόγους ασφαλείας κρίθηκε αναγκαία η διακοπή της κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται σημαντικά η πρόσβαση στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών και πεσμένα δέντρα έχουν καταλήξει σε δρόμους, δημιουργώντας πρόσθετα εμπόδια στις μετακινήσεις και καθιστώντας ιδιαίτερα επικίνδυνη την κυκλοφορία των οχημάτων.

Διαβάστε επίσης