Κακοκαιρία στην Εύβοια: Υπερχείλισαν ποτάμια, έκλεισαν δρόμοι σε κεντρικά και βόρεια τμήματα

Snapshot Ισχυρές βροχοπτώσεις στην Εύβοια προκάλεσαν υπερχείλιση ποταμών και πλημμύρες σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

Ο δρόμος που συνδέει την Καστέλλα με τα Πολιτικά έκλεισε λόγω φερτών υλικών στο οδόστρωμα.

Η στάθμη του ποταμού Μεσσάπιου έχει αυξηθεί επικίνδυνα από τις συνεχείς βροχές.

Στη Βόρεια Εύβοια, ο φουσκωμένος ποταμός Κηρέας προκάλεσε διακοπή κυκλοφορίας στον κεντρικό οδικό άξονα.

Πολλά πεσμένα δέντρα και φερτά υλικά έχουν δημιουργήσει εμπόδια και κινδύνους στην οδική κυκλοφορία. Snapshot powered by AI

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στην Εύβοια, καθώς οι συνεχείς και έντονες βροχοπτώσεις έχουν οδηγήσει σε υπερχείλιση ποταμών, πλημμύρες σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις και διακοπές της κυκλοφορίας σε κεντρικά και βόρεια τμήματα του νησιού.

Στα Πολιτικά του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, ποτάμι υπερχείλισε, με αποτέλεσμα τα νερά να καλύψουν καλλιεργήσιμες εκτάσεις της περιοχής. Παράλληλα, έκλεισε ο δρόμος που συνδέει την Καστέλλα με τα Πολιτικά, λόγω της συσσώρευσης φερτών υλικών στο οδόστρωμα.

Ανησυχία προκαλεί και η στάθμη του Μεσσάπιου ποταμού, του κεντρικού ποταμού του δήμου, ο οποίος έχει φουσκώσει επικίνδυνα εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης.

Ακόμη πιο δύσκολη είναι η κατάσταση στη Βόρεια Εύβοια, με τον Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα πρόσβασης, όπως επισημαίνει το Star Κεντρικής Ελλάδας.

Ο ποταμός Κηρέας έχει φουσκώσει και σε αρκετά σημεία τα νερά του έχουν υπερχειλίσει, κατακλύζοντας τμήματα του κεντρικού οδικού άξονα που συνδέει την Κεντρική με τη Βόρεια Εύβοια. Για λόγους ασφαλείας κρίθηκε αναγκαία η διακοπή της κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται σημαντικά η πρόσβαση στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών και πεσμένα δέντρα έχουν καταλήξει σε δρόμους, δημιουργώντας πρόσθετα εμπόδια στις μετακινήσεις και καθιστώντας ιδιαίτερα επικίνδυνη την κυκλοφορία των οχημάτων.

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