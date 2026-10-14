Καιρός: Πότε θα τελειώσει η κακοκαιρία - «Οργανώνεται νέο κύμα» αναφέρει ο Μαρουσάκης

Επιμένει η αστάθεια στη χώρα μας

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Πότε θα τελειώσει η κακοκαιρία - «Οργανώνεται νέο κύμα» αναφέρει ο Μαρουσάκης
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  • Η τρέχουσα κακοκαιρία υποχωρεί σταδιακά, αλλά νέα διαταραχή αναμένεται να φέρει βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και βόρεια της χώρας.
  • Ισχυροί βοριάδες έως 10 μποφόρ θα επηρεάσουν κυρίως το Αιγαίο και τις ανατολικές ηπειρωτικές περιοχές, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις στα βόρεια βουνά.
  • Η βελτίωση του καιρού αναμένεται από την Πέμπτη, αλλά θα είναι προσωρινή καθώς νέα διαταραχή θα επηρεάσει τη χώρα από την Παρασκευή.
  • Το Σαββατοκύριακο προβλέπεται γενική βελτίωση του καιρού, αρχικά στη δυτική Ελλάδα και αργότερα στις υπόλοιπες περιοχές.
  • Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρίας, με εναλλαγές βελτίωσης και επιδείνωσης που θα θυμίζουν χειμερινές συνθήκες.
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Με διακυμάνσεις θα κυλήσει ο καιρός τόσο αυτή όσο και την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη. Η κακοκαιρία που βρίσκεται σε εξέλιξη υποχωρεί σταδιακά, ωστόσο η βελτίωση θα είναι προσωρινή, καθώς νέα διαταραχή αναμένεται να φέρει ξανά βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, τα φαινόμενα επηρεάζουν κυρίως περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας, με τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας να είναι οι ισχυρές βροχές, οι καταιγίδες και οι θυελλώδεις βοριάδες, οι οποίοι ενισχύονται ιδιαίτερα στο Αιγαίο.

Το κύμα κακοκαιρίας μετατοπίζεται σταδιακά προς τα ανατολικά, με τις εντονότερες βροχοπτώσεις να εντοπίζονται σε περιοχές ανατολικά της Πίνδου και κοντά στο Αιγαίο. Μεγάλα ύψη βροχής αναμένονται κυρίως στις Σποράδες, τη Μαγνησία και την Εύβοια, όπου η σύγκλιση των ανέμων ευνοεί την εκδήλωση έντονων φαινομένων.

Βροχές θα σημειωθούν επίσης σε ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας, ενώ οι καταιγίδες θα επηρεάσουν κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις. Αντίθετα, στο Ιόνιο ο καιρός έχει ήδη παρουσιάσει βελτίωση, με την ηλιοφάνεια να επικρατεί και τις νεφώσεις να είναι κατά τόπους αυξημένες.

Θυελλώδεις βοριάδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας

Οι ισχυροί βοριάδες θα αποτελέσουν ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού, επηρεάζοντας μεγάλο μέρος του Αιγαίου, αλλά και ανατολικές ηπειρωτικές περιοχές. Στο δυτικό και νοτιοδυτικό Αιγαίο οι εντάσεις των ανέμων ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τα 10 μποφόρ, δημιουργώντας δύσκολες συνθήκες.

Η σημερινή ημέρα θα είναι απαιτητική όχι μόνο εξαιτίας των βροχοπτώσεων, αλλά και λόγω των θυελλωδών ανέμων. Παράλληλα, σε πολλές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας επικρατεί κρύο, ενώ χιονοπτώσεις σημειώνονται στα ψηλότερα βουνά της βόρειας Ελλάδας.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί αργά το μεσημέρι από 16 έως 20 βαθμούς Κελσίου, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Ωστόσο, μέσα στη νύχτα αναμένεται να φτάσουν και εκεί ψυχρότερες αέριες μάζες.

Πότε υποχωρεί η κακοκαιρία και πότε έρχεται νέα διαταραχή

Η σταδιακή βελτίωση του καιρού αναμένεται από την Πέμπτη, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό θα κινηθεί προς νοτιότερες και ανατολικότερες περιοχές, παρασύροντας μαζί του τις βροχές και τις καταιγίδες. Έτσι, οι συνθήκες στο Αιγαίο θα αρχίσουν να εξομαλύνονται.

Η βελτίωση, ωστόσο, δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια. Την Παρασκευή αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα μια νέα, ηπιότερη διαταραχή, η οποία θα φέρει εκ νέου βροχές, κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Οι βοριάδες θα ενισχυθούν πρόσκαιρα, προτού αρχίσει και πάλι η σταδιακή βελτίωση.

Το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα παρουσιάσει αισθητή βελτίωση, αρχικά στη δυτική Ελλάδα και στη συνέχεια, προς την Κυριακή, στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Νέο κύμα κακοκαιρίας την επόμενη εβδομάδα

Η επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ξεκινήσει με σχετικά ομαλές καιρικές συνθήκες. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, προς την Πέμπτη και την Παρασκευή διαφαίνεται η οργάνωση ενός νέου κύματος κακοκαιρίας.

Αυτό σημαίνει ότι οι εναλλαγές ανάμεσα στη βελτίωση και την επιδείνωση του καιρού θα συνεχιστούν, με την ατμοσφαιρική κυκλοφορία να παρουσιάζει χαρακτηριστικά που παραπέμπουν περισσότερο στον χειμώνα παρά στο φθινόπωρο.

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