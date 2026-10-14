Καιρός: Μήνυμα του 112 στην Εύβοια - Αποκλεισμένα τα Πολιτικά από την έντονη βροχόπτωση

Η Πολιτική Προστασία έχει ενεργοποιήσει το 112 και έχει κηρύξει την περιοχή σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Μιχάλης Παπαδάκος

Καιρός: Μήνυμα του 112 στην Εύβοια - Αποκλεισμένα τα Πολιτικά από την έντονη βροχόπτωση
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η κακοκαιρία στην Εύβοια έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο και τις υποδομές, με ισχυρές βροχοπτώσεις και καταρρεύσεις γεφυρών.
  • Η Πολιτική Προστασία έχει ενεργοποιήσει το 112 και έχει κηρύξει την περιοχή σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.
  • Έχει διακοπεί η κυκλοφορία στον δρόμο που συνδέει τα Πολιτικά με τα Ψαχνά, και οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τη διέλευση από το συγκεκριμένο τμήμα.
  • Κατέρρευσε βοηθητική γέφυρα στην περιοχή Κυπαρίσσι του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας εξαιτίας της κακοκαιρίας.
  • Οι κάτοικοι και οδηγοί πρέπει να είναι προσεκτικοί, να περιορίσουν τις μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και των αρμόδιων αρχών.
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Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία στην Εύβοια, με τις ισχυρές βροχοπτώσεις να δοκιμάζουν τις αντοχές του οδικού δικτύου και των υποδομών. Η Πολιτική Προστασία έχει ενεργοποιήσει επανειλημμένα το 112, ενώ η περιοχή βρίσκεται σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στα Πολιτικά Ευβοίας, όπου η έντονη βροχόπτωση έχει προκαλέσει προβλήματα στις μετακινήσεις. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στον δρόμο που συνδέει τα Πολιτικά με τα Ψαχνά, με τους οδηγούς να καλούνται να αποφεύγουν τη διέλευση από το συγκεκριμένο τμήμα.

Μέσω των μηνυμάτων του 112, οι πολίτες ενημερώνονται για τους κινδύνους που εγκυμονούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα και καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις μετακινήσεις, καθώς η συσσώρευση νερού και οι ζημιές στο οδικό δίκτυο δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες.

Κατέρρευσε βοηθητική γέφυρα στο Κυπαρίσσι

Την ίδια ώρα, σοβαρές ζημιές έχουν καταγραφεί και στις υποδομές της Εύβοιας. Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, βοηθητική γέφυρα κατέρρευσε στην περιοχή Κυπαρίσσι, στη θέση «Πεθαμένος», στον Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Το περιστατικό αναδεικνύει τη σοβαρότητα της κατάστασης, καθώς οι συνεχείς βροχοπτώσεις επιβαρύνουν το οδικό δίκτυο και προκαλούν προβλήματα σε διάφορα σημεία του νησιού.

Οι κάτοικοι και οι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να μην επιχειρούν να περάσουν από σημεία όπου έχουν καταγραφεί ζημιές ή υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση υδάτων.

Η εξέλιξη των καιρικών φαινομένων παρακολουθείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ οι πολίτες καλούνται να ενημερώνονται διαρκώς για τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και τυχόν νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

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