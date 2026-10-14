Στο έλεος της κακοκαιρίας η χώρα – Πού υπάρχουν προβλήματα – Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά

Snapshot Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με τοπικές χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους πλήττουν σήμερα μεγάλο μέρος της χώρας, με σοβαρά προβλήματα σε Σκιάθο, Αττική, Εύβοια και Χαλκιδική.

Στη Σκιάθο σημειώθηκαν πλημμύρες, καταστροφές σε καταστήματα και κατοικίες, με τον Δήμο να ζητά κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και έκκληση περιορισμού μετακινήσεων μέσω 112.

Όλα τα σχολεία και παιδικοί σταθμοί στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα παραμείνουν κλειστά σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026, ενώ κλειστά είναι και σχολεία σε περιοχές της Εύβοιας και Σποράδων με εφαρμογή τηλεκπαίδευσης.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες σε αυξημένη προσοχή και λήψη μέτρων αυτοπροστασίας, όπως αποφυγή μετακινήσεων, ασφαλίσεις αντικειμένων και τήρηση οδηγιών κατά τη διάρκεια των έντονων καιρικών φαινομένων.

Η κακοκαιρία θα συνεχιστεί με τοπικές βροχές και καταιγίδες και τις επόμενες ημέρες, ενώ οι άνεμοι θα παραμείνουν θυελλώδεις κυρίως στο Αιγαίο, σύμφωνα με τις προγνώσεις της ΕΜΥ. Snapshot powered by AI

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, σήμερα Tετάρτη, στα ανατολικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Τα φαινόμενα στη Χαλκιδική, την Εύβοια, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Στα δυτικά λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8, τοπικά στο Αιγαίο 8 με 9 και πρόσκαιρα έως 10 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 16 με 18, στα υπόλοιπα τους 19 με 22 και στα δυτικά ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Οι θερμοκρασίες (ελάχιστες – μέγιστες):

Θράκη: 10 – 16°C

Ανατολική Μακεδονία: 10 – 16°C

Κεντρική Μακεδονία: 11 – 17°C

Δυτική Μακεδονία: 7 – 14°C

Ήπειρος: 8 – 17°C

Θεσσαλία: 11 – 18°C

Νησιά Ιονίου: 15 – 22°C

Δυτική Στερεά: 14 – 23°C

Δυτική Πελοπόννησος: 15 – 23°C

Ανατολική Πελοπόννησος: 13 – 19°C

Κυκλάδες: 17 – 20°C

Ανατολική Στερεά – Εύβοια: 12 – 17°C

Κρήτη: 15 – 22°C

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου: 15 – 21°C

Δωδεκάνησα: 17 – 24°C

Αττική: 14 – 19°C

Θεσσαλονίκη: 11 – 16°C

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε την Τρίτη (13-10-2026) με α.α 7/2026, επικαιροποιείται σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.

Πιο αναλυτικά:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές, σήμερα Τετάρτη (14/10). Παράλληλα προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο και βαθμιαία στο κεντρικό Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Τετάρτη (14-10-2026)α) Στην Εύβοια έως αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).β) Πρόσκαιρα στη βορειοανατολική Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες έως τις πρώτες ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).γ) Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) έως τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).δ) Στη Χαλκιδική έως τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).ε) Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).στ) Στα Δωδεκάνησα έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).ζ) Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 και πρόσκαιρα τοπικά έως 10 μποφόρ θα πνέουν αρχικά στο βόρειο Αιγαίο και βαθμιαία και στο κεντρικό έως αργά τη νύχτα της Τετάρτης.

Δύσκολη νύχτα στη Σκιάθο

Έντονα προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία, με τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες να προκαλούν πλημμυρικά φαινόμενα και δυσκολίες στις μετακινήσεις σε αρκετές περιοχές.

Η πιο δύσκολη εικόνα καταγράφεται στη Σκιάθο, όπου δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους, νερά μπήκαν σε καταστήματα και κατοικίες και δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα παρασύρθηκαν. Προβλήματα υπάρχουν τόσο στον κεντρικό οικισμό όσο και στην Αγία Παρασκευή και τον Πλατανιά, ενώ σε σημεία της περιφερειακής οδού η κυκλοφορία γίνεται με μεγάλη δυσκολία. Ο Δήμος έχει καλέσει τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και προχωρά σε αίτημα για κήρυξη του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Παράλληλα, εστάλη μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους της Σκιάθου καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες λόγω έντονων καιρικών φαινομένων. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Έντονα καιρικά φαινόμενα στο νησί της Σκιάθου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Προβλήματα και στην Αττική

Στην Αττική, η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε συσσώρευση υδάτων σε δρόμους και διακοπές ή εκτροπές της κυκλοφορίας, κυρίως στα δυτικά του λεκανοπεδίου.

Προβλήματα καταγράφηκαν σε Πέραμα και Μέγαρα, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας χρειάστηκαν παρεμβάσεις και σε τμήματα της παλιάς εθνικής οδού Αθηνών–Κορίνθου. Δυσκολίες παρουσιάστηκαν επίσης σε δρόμους του Πειραιά και του Πικερμίου, καθώς η ένταση της βροχής μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα επιβάρυνε το οδικό δίκτυο.

Ισχυρά φαινόμενα πέρασαν και από τη Μάνδρα και τη Σαλαμίνα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αναφερθεί σοβαρός τραυματισμός.

Από την πλευρά της η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Συγκεκριμένα, εκτροπές κυκλοφορίας πραγματοποιούνται στην οδό Ήμερου Πεύκου από το ύψος της οδού Αγίου Ιωάννου στο Πικέρμι και στην Παλιά Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου από 39,5 X/Θ έως 39,7 X/Θ στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα στην περιοχή των Μεγάρων, όπου διενεργείται αντιδρόμηση από έτερο ρεύμα κυκλοφορίας.

Τέλος, εκτροπή της κυκλοφορίας πραγματοποιείται στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση από το ύψος της οδού Τζαβέλλα στο ρεύμα προς την λεωφόρο Ποσειδώνος στην περιοχή του Πειραιά.

Καθίζηση δρόμου στην Εύβοια

Στην Εύβοια, σοβαρό πρόβλημα δημιουργήθηκε στην περιοχή των Ψαχνών, όπου σημειώθηκε μεγάλη καθίζηση κοντά στη Γέφυρα Καλυβίτη.

Η κυκλοφορία στον δρόμο Ψαχνών–Σταυρού διακόπηκε και στα δύο ρεύματα, καθώς το οδόστρωμα υπέστη σημαντική ζημιά, με τις αρχές να ζητούν αυξημένη προσοχή από τους οδηγούς.

Μεγάλος όγκος νερού στη Χαλκιδική

Δυνατές βροχές έπληξαν και τη Χαλκιδική, με προβλήματα να καταγράφονται στη Σίβηρη. Μεγάλος όγκος νερού κατέβηκε προς τον οικισμό, παρασύροντας φερτά υλικά και δυσκολεύοντας την κυκλοφορία σε κεντρικούς δρόμους.

Πολύ μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν και στο Άγιο Όρος, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για αντίστοιχης έκτασης ζημιές.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς τα φαινόμενα δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμη την πορεία τους και κατά τόπους αναμένονται νέες ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Κλειστά σχολεία

Με απόφαση που υπέγραψε ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολείων και των παιδικών σταθμών στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026, λόγω των επικείμενων επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Η αναστολή αφορά τις σχολικές μονάδες όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων σε ολόκληρη την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, συμπεριλαμβανομένων των μονάδων προσχολικής αγωγής και όλων των ειδικών σχολείων.

Το μέτρο λαμβάνεται προληπτικά για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας και την αποφυγή κινδύνων κατά τις μετακινήσεις από και προς τα σχολεία, καθώς και κατά τη λειτουργία τους.

Στην Εύβοια, αναστολή λειτουργίας έχει ανακοινωθεί στους Δήμους Χαλκιδέων, Διρφύων-Μεσσαπίων, Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας και Κύμης-Αλιβερίου. Στον Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας τα μαθήματα γίνονται με τηλεκπαίδευση.

Στις Σποράδες, κλειστά είναι τα σχολεία σε Σκιάθο και Σκόπελο, ενώ αναστολή λειτουργίας έχει ανακοινωθεί και στη Σκύρο. Στη Σκιάθο και τη Σκόπελο προβλέπεται τηλεκπαίδευση.

Τι ισχύει για την Αττική

Μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί συνολική απόφαση από την Περιφέρεια Αττικής για οριζόντιο κλείσιμο των σχολείων στο Λεκανοπέδιο. Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές και οι κατά τόπους Δήμαρχοι παρακολουθούν την εξέλιξη των φαινομένων -ιδιαίτερα στα ανατολικά και βόρεια τμήματα του νομού- και δεν αποκλείεται να υπάρξουν τοπικές ανακοινώσεις εφόσον οι καιρικές συνθήκες επιδεινωθούν περαιτέρω.

Η Περιφέρεια Αττικής εφιστά την προσοχή όλων των πολιτών και απευθύνει ισχυρή σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων στις απολύτως αναγκαίες, ιδιαίτερα κατά τις ώρες εκδήλωσης των εντονότερων φαινομένων. Παράλληλα, καλεί τους πολίτες να παρακολουθούν διαρκώς τις επίσημες ενημερώσεις της ΕΜΥ και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Ειδικότερα, συνιστάται:

Να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων.

Να μην επιχειρείται, σε καμία περίπτωση, η διέλευση από πλημμυρισμένους δρόμους, χειμάρρους και ρέματα, είτε πεζή είτε με όχημα.

Να αποφεύγεται η παραμονή σε υπόγειους χώρους και σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος συσσώρευσης υδάτων, εφόσον παρατηρούνται φαινόμενα πλημμύρας.

Να ασφαλιστούν αντικείμενα σε μπαλκόνια, ταράτσες και εξωτερικούς χώρους, τα οποία ενδέχεται να παρασυρθούν από τους ισχυρούς ανέμους.

Να αποφεύγονται υπαίθριες δραστηριότητες, καθώς και η παραμονή κάτω από δέντρα, πινακίδες ή άλλες κατασκευές που ενδέχεται να αποκολληθούν.

Να τηρούνται απαρέγκλιτα οι οδηγίες της Τροχαίας, της Πυροσβεστικής και των υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας.

Ιδιαίτερη σύσταση απευθύνεται προς τους γονείς, τους κηδεμόνες και τους μαθητές για την αυριανή πρωινή προσέλευση στις σχολικές μονάδες.

Ακόμη και σε περίπτωση εξασθένησης των καιρικών φαινομένων, απαιτείται αυξημένη προσοχή κατά τις μετακινήσεις. Οι γονείς καλούνται να ενημερώνονται εγκαίρως από τις αρμόδιες Αρχές και τις σχολικές μονάδες για τυχόν ειδικότερες οδηγίες.

Η οδηγία του Υπουργείου Παιδείας

Όπως διευκρινίζουν πηγές του Υπουργείου Παιδείας, στις περιπτώσεις που αναστέλλεται η διά ζώσης λειτουργία των σχολικών μονάδων με αποφάσεις των οικείων Δήμων ή Περιφερειών, ενεργοποιείται άμεσα η διαδικασία της τηλεκπαίδευσης.

Στόχος της οδηγίας είναι η διασφάλιση της συνέχειας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με τα μαθήματα να διεξάγονται ψηφιακά σύμφωνα με το προβλεπόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Η πρόγνωση για την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου

Στην Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που μέχρι τις μεσημβρινές ώρες θα είναι κατά τόπους έντονες. Στην Εύβοια, την ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές νωρίς το πρωί και γρήγορη βελτίωση από τις μεσημβρινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος και από τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Αιγαίο 6 με 7 και πρόσκαιρα μέχρι τις μεσημβρινές ώρες 8 μποφόρ και στα υπόλοιπα 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 20 με 23 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου

Αυξημένες νεφώσεις αρχικά στα βόρεια και βαθμιαία από τις μεσημβρινές ώρες στα κεντρικά και τα νότια με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στην ανατολική Μακεδονία, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, στις Σποράδες και την Εύβοια. Στα δυτικά ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος και βαθμιαία από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά πρόσκαιρα στα πελάγη 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.

Η πρόγνωση για το Σάββατο 17 Οκτωβρίου

Αρχικά στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, τη Στερεά, την Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες που από το μεσημέρι βαθμιαία θα μετατοπιστούν νοτιότερα και θα επηρεάσουν τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5, τοπικά στα νότια πελάγη 6 μποφόρ με τάση εξασθένησης από τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr.

Οι οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr) του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Καταιγίδες

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Επίσης, σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Θυελλώδεις άνεμοι

Πριν και κατά τη διάρκεια θυελλωδών ανέμων

Ασφαλίστε αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τον άνεμο ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς

Στερεώστε τις διαφημιστικές πινακίδες που τυχόν έχετε αναρτήσει.

Ασφαλίστε τις πόρτες και τα παράθυρα του σπιτιού ή του χώρου εργασίας σας.

Αποφύγετε δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές.

Αποφύγετε τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.

* Πηγή χάρτη: Σύστημα «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) – poseidon.hcmr.gr

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